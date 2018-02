Dublin Primary honor students listed

Dublin Primary School has released its second nine-week honor roll.

Third grade

— Superintendent’s List: Noah German

— “A” Honor Roll: Jaxon Hair, Awnnica Ringer, Eric Rojo Labra

— “A/B” Honor Roll: Luke Beck, Bryce Butler, Dawson Edwards, Melissa Garcia Ortiz, Lydia Harris, Payton Kinlaw, Alejandro Lopez Sandoval, Carly Mejia Frank, Cylee Lugenbell, Evan Melvin, Cristian Ramon Reyes, Armando Reyna-Vicencio, Harmony Richardson, Rebecca Saraoz, Donovon Sellers

Fourth grade

— Superintendent’s List: Dylan Taylor

— “A” Honor Roll: Carlee Atkinson, Jenna Dove, Michael Reyes-Maldonado, Trey Benson, Reagan Hester, Jaime Labra-Hernandez, Paige Smith

— “A/B” Honor Roll: Itzel Mendoza Ortiz, Myiah Moustafa, Jonathan Sandoval Cruz, Kevin Aguilar-Saraoz, Kimberly Avila-Labra, Jamaiya Ballard, Hayden Batton, Ava Bordeaux, Caison Brixey, Angel Contreras Cardenas, Brittany Jacob Ortiz, MaKayla Lewis, Axel Martinez, Jahyrah Priest, Anahi Sandoval-Rojas, Joshua Strickland, James Vasquez-Garcia, Estrella Vazquez-Aguilar