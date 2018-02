West Bladen honor students announced

West Bladen High recently announced its honor students for the second nine weeks.

— Superintendent’s List (grades of 96 and above in all classes and seven absences or less in all classes): Nicholas Alioto, Elizabeth Allbright, Arely Alonzo Ortiz, Sarah Allen, Alyssa Bell, Joshua Benson, Autumn Brisson, Jacob Bryan, Kayla Burney, Cierra Byrd, Janet Chavez, Tyneshia David, Bethany Davis, Caroline Davis, Abby Dawson, Dylan Dove, Marley Fletcher, Mark Anthony Flores-Reyes, Jennifer Gaytan Morales, Kyla Gore, Kacy Gunter, Makaylie Hammonds, Amelia Harris, Zaria Humphrey, Ashley Hunsinger, Alana King, Edgardo Lara, Callie Lewis, Cara Beth Lewis, Cheyenne Lewis, Richard Lewis, Jacob Long, Helen Lopez, Allie Marsh, Anna Moser, Alise Pait, Diony Ramos George, Alexis Ray, Amy Reaves, Albert Reyes-Gonzalez, Channing Robeson, Tara Rogers, Mohagany Rozier, Atzel Salvador-Gonzalez, Natalie Severine, Olivia Sholar, Bethany Strickland, Brandon Walden, Harmony Weathers, Logan West, Abigail Grace Young (11th), Itzel Zuniga, Ana Zurita Posas

— “A” honor roll (grades of 90 and above in all classes and seven absences or less in all classes): Miguel Aguilar, Victor Arellano Mata, Hannah Arnett, Walter Baxley, Jordan Benson, Ciara Blanks, Kelly Bravo Verdugo, Erika Brigman, Dawson Bryan, Kristina Bryan, Bailey Bullard, Madison Bullard, Anna Burden, Daniella Burga-Cupen, Molly Burney, Breanna Carlton, Fernando Carranza Toledo, Hajaira Crawford, Victory Crawford, Glorimar Cruz Pagen, Carley Dawson, Patrick Deavers, Joseph DeMers, Sydney Dove, Kolby Edwards, Oswaldo Estrada-Sagastume, Zachary Everitte, Donavan Flinn, Edgar Fuentes Garcia, Aileen Garcia-Sanchez, Chad Garner, Emily Garza Castillo, Kaylie Gause, Kyle Gause, Haley Gillespie, Samaria Grant, Ashlynn Guyton, Katie Guyton, Ethan Hales, Matthew Harris, Jason Helms, Melennie Hernandez-Gamas, Irvin Hernandez-Ortiz, Kenia Hernandez Velasquez, Richard Herrmann, Holly Hester, Bailey Howell, Jaya Howell, Edrea Jenkins, Christinia Jimenez, Del’Vondra Johnson, Seniah Johnson, Jacob Kinlaw, Stephanee Lewis, Angelica Locklear, Victor Lopez Gomez, Ivany Louis, Angel Martinez-Munoz, Bridgette Munoz Elizalde, Sage McDonald, Danae McMillan, Shaunessy McMillian, Brianna McNeill, Cedrick Moore, Timothy Moore, Kiance Morrisey, Vanessa Nance, Sean Nunnery, Katie Nye, Bryan Padilla, Dalton Pait, Emily Pait, Madison Pait, Jesus Perez Perez, Shelby Pharr, Kimani Pridgen, Emily Reaves, Kyla Reed, Gerardo Reyes Maldonado, Tinyauh Rhoda, Janet Rivera, Marcos Rojas-Jacinto, Ivany Rosales Marchand, Joel Russ, Grace Sadler, Tristen Sadler, Danna Salvador, Mireya Sandoval Barrios, Raekwon Shaw, Andrea Shipman, Claire Smith, Demia Smith, Ellie Smith, Alyssa Suggs, Alana Tatum, Allyson Thompson, Marcos Vasquez Aguilar, Colby White, Szkharia Whitfield, Indiyah Williams, Jimmy Williams, Jazmyne Wilson, Jacob Young, Brigit Zuniga Labra

— “A/B” honor roll (grades of 80 and above in all classes and seven absences or less in all classes): Summer Addington, Saul Ayala-Martinez, Joshua Babson, Crishana Bailey, Jeque’sia Baldwin, Krist’aun Baldwin, Kerron Baldwin-Washington, Bonnie Baxley, Da’quan Baxley, Jalen Baxley, Justus Belle, Kai Belle, Justin Best, Hannah Bobby, Wyatt Bordeaux, Rebecca Bowman, Tyre Boykin, Maegan Brady, Mixi Bravo-Perez, Conner Brisson, Anapaula Burga Cupen, Destinee’ Brown, Jake Butler, Madison Cain, Eduardo Carranza Toledo, Alara Cashwell, Mikayla Chatman, Wesley Chavez-Sanchez, Veda Cheshire, Thaddeus Copeland, Taylor Corey, Elexia Corrothers, Armani Cowan, Gerardo Cristobal, Gabriel Cruz, Ana Cruz Torres, Claudia Cuc Reyes, Jacilyn Culbreth, Jonathan Culbreth, Raegan Davis, Stedman Davis, Noah Deaver, Marie Deleon-Tomas, Kari DeVane, Delmar Diaz Deleon, Kayla Dowless, Shailon Drake, Haleigh Dunn, Katelynn Edwards, Nicholas Edwards, Ever Estrada Valadez, Haley Evers, Jordan Ezzell, Thomas Galin, Edwin Garcia, Iveth Garcia, Josajandy Garcia Lopez, Uriel Garcia Ortiz, Mace Garza Velarde, Nicholas Gibson, Ja’land Gillespie, Andrew Gonzales, Andres Gonzalez-Monroy, A’Yanna Gore, Winter Graham, Victoria Guerra, Christian Guijosa Santiago, Nyzella Guions, Ashley Hall, Drew Harris, Tanaisia Haynes, Landon Hedgepeth, Dylan Hernandez Osornio, Jose Hernandez-Barrera, Caroline Hester, Jacob Hester, Mikayla Hester, Sa’maya Hill, Ki’erra Hines, Dana Hunsinger, Diamond Isler, Gary Jackson, Senora Jessup, Sabrina Gabrielle Johnson, Mysterious Jones-Davis, Frankie Kellam, Stephon Kemp, Nathan Kinlaw, Amber Knepper, Jennifer Labra Labra, Brittney Landreth, Cynthea Landreth, Nathan Landreth, Shaytasia Lennon, Kelsey Lewis, Keshawn Lewis, Candice Locklear, Derrick Long, Jean Louis, Trenton Lyons, Richelle Maldonado Barrios, Sandra Maldonado Ortiz, Issac Meshaw, Azia McKiver, Alexandria McKoy, Nijeah McKoy, Eric Mendoza Sandoval, Deautise Mitchell, Robert Morris, Andy Munoz, Nicole Newton, James Nickle, Brady Norris, Jackson Norris, Malaci Oxendine, Shawn Oxendine, Bailey Packer, Kaylee Page, Sean Pait, Diana Panameno, George Paris, Patience Parker, Eddie Perez-Ortiz, Joana Perez Reyes, Samuel Phipps, Nakiya Pittman, James Priest, Allen Roberts, Channing Roberts, Kayla Roberts, Indra Rodriquez, Clinton Ryckeley, Raquel Sanchez, Daniel Sanchez Lopez, Karen Santos Osornio, Brady Sasser, Beatriz Servin Gamas, Thomas Shacklford, Ariel Shaw, Celicia Sims, Kasee Singletary, Alydda Smith, April Smith, Chaley Smith, Tristian Stitz, Erica Storms, Trey Storms, Josefina Taboada Torres, Abdiel Tapia, Katlynn Tatum, Ronald Thompson, Melissa Valadez-Suarez, Ramon Valadez Suarez, Jose Vazquez Garcia, Ricardo Vazquez Ramirez, Dylan Vermillion, Madison Walters, Christian Ward, Christopher Ward, Samuel West, Taylor West, Grayson White, Kassidy White, Tatyana White, Amyia Williams, Marisa Williams, Davian Willis-Howard, Colton Wilson, Mikayla Winebarger, Mason Woodell, Daniel Zavala Lopez

— Principal’s List (no failing grades for the second nine weeks, improvement shown in grades from the first nine weeks to the second nine weeks in all core classes — English, math, science, social studies — and seven absences or less in all classes): Sarah Allen, Arely Alonzo, Paola Alonzo-Ortiz, Jaque’sia Baldwin, Isiah Bass, Christina Bautista, Ciara Blanks, Amelia Brisson, Owen Britt, Kayla Burney, Alyssa Cain, Ever Estrada Varadez, Zachary Everitte, Mark Anthony Flores-Reyes, Emily Garza Castillo, Julia Diaz, Sydney Dove, Marley Fletcher, Mace Garza Velarde, Jason Haro, Dylan Hernandez Osorio, Stephanie Hernandez-Vasquez, Holly Hester, Nathan Hester, Zaria Humphrey, Dana Hunsinger, Senora Jessup, Seniah Johnson, Jacob Kinlaw, Cara Beth Lewis, Candice Locklear, Elena Lopez, Alexandra McKoy, Corey McLaughlin, Shaunessy McMillian, Brianna McNeil, Alicia Newton, Emily Pait, Samuel Phipps, James Priest, Albert Reyes-Gonzalez, Nathan Rodriquez, Josefina Taboada Torres, Katlynn Tatum, Ramon Valadez Suarez, Samuel West, Szkharia Whitfield, Colton Wilson, Ocean Woody, Abigail Grace Young (9th)