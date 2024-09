BLADENBORO — The first quarter honor roll at West Bladen High School has been announced by Principal Peggy Hester.

• Superintendent’s List: Miguel Aguilar, Olivia Allen, Arely Alonzo Ortiz, Victor Arellano Mata, Shyra Ballard, Tamia Barber, Kaitlyn Beder, Kaytee Bedsole, Alyssa Bell, Joshua Benson, Autumn Brisson, Conner Brisson, Caroline Davis, Hannah Nicole Davis, Carley Dawson, Marie Deleon-Tomas, Dylan Dove, Marley Fletcher, Mark Flores-Reyes, Kailey Gause.

Also, Jennifer Gaytan Morales, Samaria Grant, Kacy Gunter, Makaylie Hammonds, Irvin Hernandez-Ortiz, Ashley Hickman, Jaya Howell, Catyna Jones-Gibbs, Alana King, Callie Lewis, Lorenzo Lloyd, Richelle Maldonado Barrios, Katie Nye, Diana Panameno, Eddie Perez-Ortiz, Trenton Michael Pittman, Kieara Porter, Indra Rodriguez, Tara Rogers, Marcos Rojas-Jacinto.

Also, Ivany Rosales Marchand, Olivia Sholar, Brandon Stocks, Tristian Stitz, Cameron Taylor, Logan West, Romonia Whitaker, Amyia Williams, Colton Wilson, Mason Woodell, Abigail Young (12th), Abigail Young (10th), Itzel Zuniga and Ana Zurita Posas.

• “A” Honor Roll: Nicholas Alioto, Paola Alonzo-Ortiz, Katherine Alvarez, Ashley Argueta Martinez, Hannah Arnett, Joshua Babson, Krist’aun Baldwin, Padocia Baldwin, Jalen Baxley, Justus Belle, Hannah Bobby, Amelia Brisson, Nathan Brisson, Ricky Brisson, Thomas Brisson, Owen Britt, Gabrielle Bryan, Jacob Bryan, Nolan Bryant, Madison Bullard.

Also, Daniella Burga-Cupen, Kayla Burney, Roxana Campos, Cody Carlton, Janet Chavez, Wesley Chavez, Cailey Collier, Taylor Corey, Armani Cowan, Elijah Crabtree, Victory Crawford, Reina Cruz-Antonio, Tyneshia David, Ethan Davis, Sydney Dove, Kolby Edwards, Nyasia Ellison, Ever Estrada Valadaz, Blake Evers, Zachary Everitte.

Also, Jordan Ezzell, Haleigh Fields, Dillon Fores, Lydia Foster, Thomas Galin, Iveth Garcia, Josajandy Garcia Lopez, Uriel Garcia Ortiz, Chad Garner, Haley Gillespie, Ja’land Gillespie, Andrew Gonzales, Jennifer Gonzalez, Lauren Gooden, Kyla Gore, Hailey Guyton, Amelia Harris, Drew Harris, Jason Helms, Kenia Hernandez Velaquez.

Also, Richard Herrmann, Haley Hester, Hannah Hester, Holly Hester, Jacob Hester, Bailey Howell, Ashley Hunsinger, Christopher Hunt, Lauren Hunt, Gary Jackson, Sabrina Johnson, Hannah Kriner, Edgardo Lara, Jocelin Labra, Nathan Landreth, Shaytasia Lennon, Jaheim Lesane, Cara Beth Lewis, Haley Lewis, Keshawn Lewis.

Also, Richard Lewis, Jacob Lopez, Natalie Ludlum, Abigail McLaughlin, Shaunessy McMillian, Issac Meshaw, Anthony Milano, Timothy Moore, Kiance Morrisey, Bridgette Munoz Elizalde, Vanessa Nance, Alicia Newton, Jackson Norris, Kayla Norris, Cameron Norton, Pablo Ortega, Malaci Oxendine, Bryan Padilla, Kaylee Page, Caitlyn Pait.

Also, Dalton Pait, Emily Pait, Jesus Perez, Shelby Pharr, Samuel Phipps, Alexis Pittman, Ashley Powers, Caera Ransom, Emily Reaves, Tinyauh Rhoda, Janet Rivera, Karlee Roberts, Iyana Ross, Atzel Salvador-Gonzales, Karen Santos Osornio, Brady Sasser, Beatriz Servin Gamas, Celicia Sims, Ariel Shaw, Aliza Smith.

Also, April Smith, Ellie Grace Smith, Emma Rose Smith, Traquan Spivey, Erica Storms, Devon Strange, Matthew Strange, Mason Sturgill, Alyssa Suggs, Samuel Trequan, Adam Valenta, Alejandra Vasquez-Ramirez, Brandon Walden, Ma’leah Walker, Madison Walters, Sidnee Walters, Taylor West, Szkharia Whitfield, Katelyn Willoughby, Destinie Wilson and Omarion Wyche.

• “A/B” Honor Roll: Chrishana Bailey, Ryleigh Bailey, Kerron Baldwin-Washington, Christina Bautista, Megan Baxley, Walter Baxley, Kai Belle, Rebecca Bowman, Kelly Bravo, Mixi Bravo, Caroline Brisson, Leann Brigman, Triston Britt, John Franklin Brust, Andrew Bryan, David Bryan, Dawson Bryan, Elijah Bullard, Johnathan Bullard, Anapaula Burga Cupen.

Also, Molly Burney, Maria Bustos, Hannah Cain, Lena Cain, Madison Cain, Eric Canady, India Carney, Eduardo Carranza, Alara Cashwell, Mikayla Chatman, Kevin Chen, Hunter Cimbolo, Jacquelin Contreras, Elexis Corrothers, Maris Council, Ashlyn Cox, Gerardo Cristobal, Gabriel Cruz, Ana Cruz Torres, Jadde Cruzalta Vergara.

Also, John Culbreth, Dalton Davis, Noah Deaver, Kari DeVane, Delmar Diaz Deleon, Hajaira Diaz, Harlin Diaz, Colby Dicicco, Kayla Dickson, Kayla Dowless, Nelson Drake, Shailon Drake, Haleigh Dunn, Katelynn Edwards, Nicholas Edwards, S’cjada Ellison, Emily Epps, Citlalli Estrada Valadez, Evelin Estrada, Oswaldo Estrada-Sagastume.

Also, Hayley Evers, Joey Ferretiz, Laney Fletcher, Tyre Ford, Alexia Foster, Brian Freeman, Edgar Fuentes Garcia, Miguel Garcia Lopez, Estrella Garcia-Sanchez, Mace Garza Velarde, Haley George, Nicholas Gibson, Jaheim Gilbert, TaiAsia Gillard Gary, Andres Gonzalez-Montroy, Conner Gordon, A’Yanna Gore, Winter Graham, Gloria Guerra, Christian Guijosa Santiago.

Also, Nyzella Guions, Katie Guyton, Aaron Hales, Ethan Hales, Travis Hales, Ashley Hall, Benjamin Hall, Trinity Hardy, Jose Hernandez Osorio, Jaref Hernandez-Flores, Emeli Hernandez-Vazquez, Stephanie Hernandez-Vazquez, Caroline Hester, Mikayla Hester, Sa’Maya Hill, Ki’erra Hines, Jackson Hoffman, Camryn Horton, Emily Huber, Dana Hunsinger.

Also, Stephen Hunt, Diamond Isler, Senora Jessup, Del’Vondra Johnson, Seniah Johnson, Kimberly Jones, Jacob Kinlaw, Amber Knepper, Jessica Labra, Kionne Lacy, Nicholas Lagunas, Shemiah Leak, Savannah Lee, Hailey Lewis, Logan Lewis, Taylor Lewis, Trinity Lewis, Tony Little, Derrick Long, Jacob Long.

Also, Miguel Lopez-Garcia, Ivanay Louis, Trent Lyons, Sandra Maldonado Ortiz, Iris Marroquin Tema, Angel Martines, De’Shaun Mathis, Eric Mayes, Olivia McCarty, Sage McDonald, Alexandria McKoy, Demetrius McKoy, Nijeah McKoy, Cameron McLaughlin, Erica McMillan, Danae McMillan, Mikayla Meadows, Jamiyah Melvin-Hall, Cali Mers, Josie Miller.

Also, Malaysia Moore, Nicholas Morales, Robert Morris, Essance Murphy, Selena Nino, Mayly Ortega Jaime, Eric Osborne, Shawn Oxendine, Madison Pait, Sean Pait, Rylan Pittman, James Kenneth Priest, Ian Ransom, James Ransom, Alexis Ray, Kyla Reed, Tyrese Retamar, Albert Reyes-Gonzalez, Allen Ray Roberts, Kayla Roberts.

Also, Jonathan Rojas-Sandoval, Tenasia Roseboro, Joel Patrick Russ, Nicki Russ, Grace Sadler, Tristen Sadler, Daniel Sanchez Lopez, Fabiola Sandoval Barrios, Andrea Shipman, Suri Silvan Cordova, Kasee Singletary, Morgan Skipper, Alyssa Smith, Chaley Smith, James Devin Smith, Jared Storms, Josefina Taboada Torres, Abdiel Tapia Jr., Katlyn Tatum, Lauren Taylor.

Also, Rainey Thompson, Ronald Thompson, Kaitlyn Townsend, Austin Turbeville, Christopher Trey Turner, Melissa Valadez-Suarez, Dylan Vermillion, Kylee Ward, Sarenni Washington, Conner West, Alexcia White, Colby White, Grayson White, Ra’onna White, Carianna Williams, Craig Williams, Marisa Williams, Phoebe Williams, Braylon Williamson, Robert Windom, Ramon Valades Suarez, Keni Verdugo-Gomes, Samuel West, Ocean Woody, Xavier Wright, Jacob Young and Brigit Zuniga Labra.