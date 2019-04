Tar Heel Middle announces honors lists

TAR HEEL — Honor students for the third nine weeks at Bladenboro Primary School have been announced.

They include:

• Superintendent’s List: This includes students with grades of 96 and above in all classes.

7th Grade: Violet Allen and Samuel Hernandez Velasquez.

8th Grade: Salma Sandoval-Cruz.

• “A” Honor Roll: This includes students with grades of 90 and above in all classes.

5th Grade: Jamaiya Ballard, Josiah Belle-Robinson, Ava Bordeaux, Brittany Jacob Ortiz, Ayana Murchison, Brayden Newell, Michael Reyes Maldonado and Dylan Taylor.

6th Grade: Devyn Clanton, Madison Holder, Ah’Leah Johnson, Kasey Nichols and Jessica Verdugo-Gomez.

7th Grade: Ashley Corrales Guzman, Kiera Lewis, Jessica Munoz-Rodriguez and Amelia Smith.

8th Grade: Daniel Arellano, Estefany Bravo Verdugo, Kennedy Carroll, Jose Cuc-Reyes, Karla Dimas-Lopez, Angie Garrido Perez, Ian Hursey, Xavier Lopez-Garcia, Azillyah McDonald and Neida Romero Pena.

• “A/B” Honor Rolls: This list includes students with grades of 80 and above in all classes.

5th Grade: Nataly Ayala, Danasha Bordeaux, Uri Bravo Verdugo, Caison Brixey, Jaylyn Clark, Angel Contreras Cardenas, Sabriel DePaul, Hayden Dominguez, Marybeth English, Christian Floyd, Kaleb Gaddy, Abigail Grimsley, Kayden Hammonds, Dylan Hernandez, MaKayla Lewis.

Also, Abril Maldonado-Ortiz, Axel Martinez, Jason Martinez-Sanchez, Karla Mejia Rodriguez, Itzel Mendoza Ortiz, Genesis Morales Velasquez, Ike Nwardiora, Jonathan Ortiz-Hernandez, Layla Page, Casey Reilly, Geovani Reyes Gonzalez, MarcoAntonio Rodriguez Gonzalez, Kevin Rojas-Rojas, Kenia Romero-Pena, Jonathan Sandoval-Cruz.

Also, Anahi Sandoval-Rojas, LaQuoria Smith, Tavion D. Smith, Joshua Strickland, Jomara Thompson, James, Vasquez-Garcia, Estrella Vazquez-Aguilar, Johnai Velazquez Diaz, Gerson Verdugo-Roblero, Wendell Way and Leidi Zuniga Labra.

6th Grade: Joselin Abreu-Lezama, Alina Chavez, Jaziyah Daniels, Lauren Douglas, Ryder Faircloth, Jazmy Funez Aranda, Carlos Gonzalez Flores, Larissa Jackson, Aidan Jones, Mason Jones, Za’Marian Lewis, Lidia Lopez-Cardona.

Also, Antuan Martinez-Sanchez, Teasia McDowell, Zion McMillan, Angel Ramon-Reyes, Shamora Robinson, Xha-tyiria Rowdy, Ashley Sanchez-Resendiz, Yurida Santana-Dominguez and Nolan Sessoms.

7th Grade: Annalisa Caldwell, Cedric Candelaria Rentas, Lauren Gracie Faircloth, Levi German, Oswaldo Gonzalez-Lopez, Trinity Faith Hearn, Eric Jimenez Lemus, Milaya Lucero, Ashley Resendiz, Yahaira Santana and Samantha Woodell.

8th Grade: Eva Ayala-Martinez, Kaitlynn Brisson, Jordan Bryan, Alexia Cruz Ramirez, Charlie Cruz-Rodriguez, Keana Dowless, Joah Feight, Saul Gaytan Morales, Hunter Guyton, Le’nya Harrell, Danna Hernandez, Gabriel Inestroza Lara, Ayana Lacewell.

Also, Brandon Marroquin Orozco, Cornelio Mendiola-Gamas, Colman Page, Isaac Panameno, Katelynn Robinson, Leonel Rojas-Mendoza, Anthony Sanchez-Resendiz, Enid Santos Osornio, Paulina Vasquez-Aguilar and Tra’Nasia Washington.

• Principal’s List

6th Grade: Raul Morales, I’Keir Murchison and Nolan Wilkins.

7th Grade: Stefane Jessup, Halei Porter and Christian Spillers.

