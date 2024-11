ELIZABETHTOWN — The Bladen County Health Department has released its latest inspection grades for restaurants, cafeterias, meat markets and school buildings.

The following are those grades for restaurants:

• Petrena’s Jamaican Grill, 98.5 percent, Tar Heel, on Jan. 15.

• Jeffrey’s Bistro, 98 percent, Dublin, on Jan. 22.

• Food Plus Mart, 97.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 10.

• Domino’s, 97.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 29.

• Benson’s Grill, 97 percent, Bladenboro, on Jan. 9.

• Taco Bell, 97 percent, Elizabethtown, on Jan. 24.

• Big Tom’s Subs n More, 96.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 6.

• Pizza Hut, 96 percent, Elizabethtown, on Jan. 14.

• Cain’s Grill, 95.5 percent, White Oak, on Jan. 6.

• Bojangles’, 95.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 7.

• Burger Shack, 95 percent, Clarkton, on Jan. 10.

• U Stop Market, 95 percent, Elizabethtown, on Jan. 15.

• Subway, 95 percent, White Lake, on Jan. 16.

• Subway, 95 percent, Bladenboro, on Jan. 23.

• Hot Rod’s Grill, 94.5 percent, White Lake, on Jan. 8.

• Minute Man No. 32, 94.5 percent, Tar Heel, on Jan. 8.

• Subway, 94 percent, Clarkton, on Jan. 8.

• Burger King, 94 percent, Elizabethtown, on Jan. 17.

• Champ’s, 94 percent, Bladenboro, on Jan. 29.

• Anderson’s Grill, 93.5 percent, Tar Heel, on Jan. 22.

• Food Plus, 92.5 percent, Bladenboro, on Jan. 23.

• 41 Grill, 78 percent, Bladenboro, on Jan. 9.

The following are those grades for cafeterias:

• Clarkton School of Discovery, 99 percent, Clarkton, on Jan. 21.

The following are those grades for meat markets:

• Inman’s IGA, 94.5 percent, Dublin, on Jan. 13.

• Tienda Mexicana Leon’, 94.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 30.

• Fresh Foods, 94 percent, Clarkton, on Jan. 13.

• Fresh Foods, 94 percent, Elizabethtown, on Jan. 24.

• Fresh Foods, 90 percent, Bladenboro, on Jan. 14.

The following are those grades for school buildings:

• Bladenboro Primary, 98 percent, Bladenboro, on Jan. 17.

• Plainview Primary, 97 percent, Tar Heel, on Jan. 17.

