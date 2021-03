Restaurant ratings: Latest inspection grades released

ELIZABETHTOWN — The Bladen County Health Department has released its latest inspection grades for restaurants, cafeterias, meat markets and residential care facilities.

The following are those grades for restaurants:

• Melvins’, 99 percent, Elizabethtown, on Feb. 26.

• Cypress Creek Grill, 98.5 percent, Garland, on Jan. 6.

• Jeffrey’s Bistro, 98 percent, Dublin, on Jan. 5.

• Benson’s Grill, 98 percent, Bladenboro, on Jan. 12.

• Barefoot’s Sandwich Shoppe, 98 percent, Elizbethtown, on Feb. 25.

• Kentucky Fried Chicken, 97 percent, Elizabethtown, on Feb. 26.

• Hardee’s, 96 percent, Tar Heel, on Feb. 19.

• Burger Shack, 95.5 percent, Clarkton, on Jan. 20.

• Cain’s Grill, 95 percent, White Oak, on Jan. 6.

• Hardee’s, 95 percent, Elizabethtown, on Jan. 11.

• Hardee’s, 95 percent, Bladenboro, on Jan. 28.

• Hot Rod’s Grill, 94.5 percent, White Lake, on Jan. 27.

• Taco Bell, 94 percent, Elizabethtown, on Jan. 2.

• Dove’s Barbecue, 94 percent, Bladenboro, on Jan. 7.

• MinuteMan, 94 percent, White Lake, on Jan. 13.

• Melton’s, 94 percent, Elizabethtown, on Feb. 22.

• Anderson’s Grill, 94 percent, Tar Heel, on Feb. 23.

• Dominos, 93.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 19.

• LCR Carryout, 93.5 percent, Kelly, on Jan. 22.

• Burney’s Sweets & More, 93.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 26.

• Bojangles’, 93.5 percent, Elizabethtown, on Feb. 22.

• McDonald’s, 92.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 14.

• Golden Run, 91.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 11.

• Arby’s, 91 percent, Elizabethtown, on Feb. 25.

• MinuteMan, 90.5 percent, Tar Heel, on Jan. 19.

• Champs, 90 percent, Dublin, on Jan. 25.

The following are those grades for cafeterias:

• East Arcadia School, 99.5 percent, Riegelwood, on Jan. 29.

• East Bladen High School, 99.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 29.

• Tar Heel Middle School, 99 percent, Tar Heel, on Feb. 25.

• Clarkton School of Discovery, 98 percent, Clarkton, on Feb. 18.

The following are those grades for meat markets:

• Food Lion, 99 percent, Elizabethtown, on Feb. 24.

• Inman’s IGA, 97 percent, Dublin, on Jan. 21.

• Tienda Mexicana Leon, 94.5 percent, Elizabethtown, on Jan. 28.

• Fresh Foods, 91 percent, Elizabethtown, on Feb. 17.

• Fresh Foods, 88.5 percent, Bladenboro, on Feb. 16.

The following are those grades for residential care facilities:

• Eastland Family Care, approved, Tar Heel, on Jan. 15.