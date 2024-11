Bladen Early College High School has announced its honor roll for the third quarter.

Superintendent’s List

Faith Graham, Josiah Lucero, Riley McIntyre, Julizza Mejia Villalta, Abril Mena Martinez

A Honor Roll

Trinity Hearn, Ashlie Kearns, Landon Merritt, Reagan Moore, John Russ, Natalie Autry, Erin Hewett, Isaiah Loftis, Kayleigh Melvin, Angel Ramon-Reyes

A/B Honor Roll

Sarah Young, Romalda Ordaz, Lana Richards, Raffeal Bradley, Logan Bridges, Thad Brisson, Samuel Cain, Kanyon Freeman, Milaya Lucero, Cassie McCowan, Celexia Meminger, Erin Murdock, Nicholas Phillips, Kayley Richardson, Emelda Sandoval Garcia, Christian Spillers, Marco Vasquez Sandoval, Ashanti Wilt, Summer Winebarger, Zachary Headen, Charity Highsmith-Lanier, Brandon Kersey, Azaveion Robinson, Landan Sampson, Jacob Smith, Luz Vasquez Sandoval, Joyce Velazquez Perez.