DUBLIN – Every semester, Bladen Community College recognizes full-time students for outstanding academic achievement. Students who have maintained a 4.0 grade point average for the term are named to the President’s List; students who have maintained a 3.5 grade point average or above for the term are named to the Vice President’s List.

The students who made the President’s List and the Vice President’s List are as follows:

President’s List: Ferrain Abbott, Ashley Argueta Martinez, Rodney Baldwin, Luke Barber, Justin Burrier, Acee Campbell, Roxana Campos, India Carney, Shelley Chavis, Grayson Clark, Riley Clewis, Ashlynn Dickerson, Andrew Dowd, Catherine Dowless, Casey Evans, Amber Fowler, Sydney Gardner, Lauren Gooden, Courtney Grimes, Ebony Grimes, Alicia Herring, Mikayla Herring, Annagrey Heustess, Faith Hudson, Ashleigh Hunt, Megan Hunt, Hannah Kriner, Wanda Lowry, Josiah Lucero, Hayleigh Mark, Riley McIntyre, Thomas Mundell, Jerry Neal, Temperance Newell, Kayla Norris, Karli Priest, John Rogers, Fabiola Sandoval Barrios, Kara Shepherd, MacKenzie Singletary, Elysha Strickland, Crystal Vanvalkenburg, Jayden Willington.

Vice President’s List: Amelia Brisson, Maegan Burney, Lindsey Caulder, Malina Cummings, Julia Deavers, April Dorsett, Amber Douthit, Juan Ellis, Noah Feight, Taya Fisher, Serenity Flakes, Jacob Long, Miguel Lopez-Garcia, Alexandria McKoy, Whitney McLean, Abril Mena Martinez, Natricia Mitchell, Vincent Morris, Rolanda Mullis, Sequoria Murray, Gabrielle Norris, Ramon Ponce, Jazmine Gilchrist, Abbygail Gonzalez, Jennifer Gonzalez, William Guilfoyle, Ricardo Gutierrez, Kelsey Harris, Ahlrich Hendrix, Hannah Hester, Amber Hickman, Chivone Highsmith, Ashley Holder, Summer Prevatte, Taryn Priest, Luz Ramos, Karlee Roberts, Aeryn Russ, Megan Scott, Mindy Shamblin, Brittney Sims, Isaac Singletary, Tomeka Smith, Nathan Swain, Mary Hughes, Ian Hursey, Keri Ivey, Amber Jacobs, Zachary Johnson, Selen Jones, Amber Knighten, Taylor Lewis, Ana Liquet, Katelin Locklear, Tedalie Locklear, Destiny Sykes, Alana Taylor, Gabriela Vample, Kirsten Warrick, Jerron Wiggins, Kenneth Williams, Lauryn Williams, Ashley Wood, Dontavia Worley, Abigail Young, Emily Young.