Bladenboro Middle School recenty announced its honor roll for the fourth quarter.

Fifth grade

— Superintendent’s List (96+): Jeremiah Bryan, Drake McIntyre

— A Honor Roll (90+): Dalton Ammons, Hailii Andrews, Rebekah Arnold, Brooks Carroll, Lena Edwards, Jennifer Garcia-Plata, Alondra Gutierrez, Payten Johnson, Harmony Jones, Gauge King, Sawyer King, Ashanti-Nava Navarrete, Logan Powers, Kristen Singletary

— A/B Honor Roll (80+): Isleyni Albarran, Kaleb Bass, Angel Baza-Plata, Ja’Brell Brooks, Joseph Burney, Kaia Edwards, Omaya Fields, JaBrayla Freeman, Drake Gause, Imani Graham, Cara Haney, Davion Jackson, Maycee Kinlaw, Austin Lewis, Janessa Matheson, Kayla McCarty Maxfield, Kendall Pinyan, Briana Reinhart, Blake Thomas, Chloe Thompson, Emma Ward

— Principal’s List (improvement in all core subjects and no failing grade): Rebekah Arnold, Kaleb Bass, Angel Baza-Plata, Ja’Brell Brooks, Alondra Gutierrez, Harmony Jones, Logan Powers, Ryan Prince, Kristen Singletary, Emma Ward

Sixth grade

— A Honor Roll (90+): Talon Bailey, Corben Chadwick, Venus Cortes-Garcia, Jordan Powers, Marilyn Sagastume, Talon Storms, Chloe Walters, Phyllis Grace Williamson, Andrew Wren

— A/B Honor Roll (80+): Lisa Ault, Joshua Blackmon, Cole Brisson, Jacob Britt, Kyiana Browne, Devan Haire, Marissa Haney, Tucker Hester, Allison Hickman, Corie Joyner, William Long, Amiya McCarty-Maxfield Georgianne McLean,Mairah McCrae, Halle Nobles, Ashley Shaw, Lukus White, Addison Wilcox, Skyler Williams, Aniya Willis

— Principal’s List (improvement in all core subjects and no failing grades): Nicolas Hilburn

Seventh grade

— Superintendent’s List (96+): Ryleigh Brothers, Chase Bryan, Peyton Burney, Ashton Davis, Kimberly Dowless, Kyrstin Owens, Arionna Robinson

— A Honor Roll (90+): Ashleigh Baiza Rivon, Blake Britt, Natalie Britt, Izela Del Valle-Serrano, Karlee Gause, Ashten Johnson, Emma King, Brody Rhodes, Connor Sykes, Saray Vergara Sanchez

— A/B Honor Roll (80+): Amairani Albarran Palacios, Bella Arnold, Viktoria Canady, Darren Davis, LeeAnn Deaver, Angel Foster, Ester Guzman Gonzalez, Jamie Harvey, Lily Hester, Keonta Hill, Kaden Johnson-Burton, Harley Jordan, DaShaun Leach, John McDowell, Madison McIntyre, Jay’Shawn McKenzie, Diyari McKoy, Josey Pait, Mary Beth Pittman, Madison Powell, Savannah Shaw, Jadea Strickland, Joshua Strickland, Armando Vazquez Ramirez

— Principal’s List (improvement in all core subjects and no failing grades): Bella Arnold, Chase Bryan, Peyton Burney, Viktoria Canady, Darren Davis, Izela Del Valle-Serrano, Reggie Ellis, Angel Foster, Karlee Gause, Lily Hester, Brianna Johns, Ashten Johnson, Harley Jordan, Brionna Livingston, John McDowell, Josey Pait, Mary Beth Pittman, Brody Rhodes, Ayden Rivas Solis, Arionna Robinson, Jacob Snell, Armando Vazquez Ramirez, Colin Willoughby, Jada Wright

Eighth grade

— Superintendent’s List (96+): Jenna Dove, Franklin Pait, Jackson Pait, Makenna Thurman

— A Honor Roll (90+): Omarion Brown, Jonah Bryan, Jaylyn Clark, Gwendolyn Cordle, Derrick Harvey, Hunter Hester, Angelina Jones, Sarah Klun, Tylik McCall, Natalee Sykes, Faith Wren

— A/B Honor Roll (80+): Kali Allen, Lileigh Anderson, Shannon Argueta, Jyra Best, Natalie Britt, Miles Bullard, Nicole Castro Vergara, Gavin Elks, Kaylie Gilmore, Weston Hilburn, Elijah Gainey, Elijah McCollum, Morgan Moore, Pateyn Pope, Timeira Rich, Aldyn Ross, Jordan Self, Justin Spaulding, Katie Strickland, Leea Wilkins, Katlyn Williams

— Principal’s List (improvement in all core subjects and no failing grades): LiLeigh Anderson, Elijah Gainey, Angelina Jones, Blaize Oxendine, Carolina Reinhart, Justin Spaulding, Makenna Thurman, Katlyn Williams