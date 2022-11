BLADENBORO — Bladenboro Middle School released its honor roll list for the first nine weeks.

5th Grade

Superintendent’s List (96 or above in all classes)

Will Jackson

Nathan Davis

A Honor Roll (90 or above in all classes)

Jaxon Gillespie

Dalianys Neives-Hernandez

Keithan Russ

Abbey Nance

A/B Honor Roll (80 or above in all classes)

Rachel Cummings

Damaris Gomez Solis

Abbey Nance

Caity McLaurin

Elizabeth Miller

Brayden Bullard

Hazel Cummings

Yaria Autry

Crystal Sanchez-Plata

Riley Berry

Joseph Blackwell

Kenadee Bryan

6th grade

Superintendent’s List (96 or above in all classes)

Jeremiah Bryan

A Honor Roll (90 or above in all classes)

Dalton Ammons

Lena Edwards

Alondra Gutierrez

Payten Johnson

Austin Lewis

Drake McIntyre

Hailii Andrews

Brooks Carroll

Hadley Dove

Gauge King

Sawyer King

Maycee Kinlaw

A/B Honor Roll (80 or above in all classes)

Landon Brothers

Joseph Burney

Harmony Jones

Tracy Sinclair

Logan Powers

Caleb Evans

Drake Gause

Kayla McCarty-Maxfield

Kristen Singletary

7th grade

Superintendent’s List (96 or above in all classes)

Andrew Wrenn

A Honor Roll (90 or above in all classes)

Jacob Britt

Corben Chadwick

Venus Cortes-Garcia

Amiya McCarty-Maxfield

Georgianna McLean

Halle Nobles

Saira Ortiz-Ramirez

Jordan Powers

Marilyn Sagustume

Talon Storms

Chloe Walters

Addison Wilcox

Phyllis Grace Williamson

A/B Honor Roll (80 or above in all classes)

Talon Bailey

Joshua Blackmon

Cole Brisson

Gavin Brisson

Enoch Brown

Kyiana Brown

David Buffkin

Maleigha Chatman

Marissa Haney

MaKenzie Jackson

Will Long

Bre’Onnia Maultsby

Brooklyn McKee

Haven Severino

Honesti Sinclair

8th grade

Superintendent’s List (96 or above in all classes)

Ryleigh Brothers

Peyton Burney

Kimberly Dowless

Karlee Gause

Diyari McKoy

A Honor Roll (90 or above in all classes)

Natalie Britt

Ava Gillispie

Ester Guzman

Arionna Robinson

Ashley Baiza Rivon

Blake Britt

Kaiden Brooks

Chase Bryan

Samuel Cummings

Ashton Davis

Izela Del Valle-Serrano

Ashten Johnson

Emma King

DaShaun Leach

Madison McIntyre

Kyrstin Owens

Josey Pait

Mary Beth Pittman

Brody Rhodes

Brayden Steele

Connor Sykes

A/B Honor Roll (80 or above in all classes)

Kaden Johnson-Burton

Lily Hester

Viktoria Canady

Sayvion Covington

Darren Davis

LeAnn Deaver

Benjamin Diaz

Colin Elkins

Reggie Ellis

Jamie Harvey

Harley Jordan

JaQuan Lesane

Kendell Lesane

Saniya Martin

JaNya Martin

Giovanna Spaulding

Josh Strickland

Armando Vazquez Ramirez

Clinton White

Angel Foster

Keonta Hill

Savannah Shaw

Calvin Sinclair

Jadea Strikland