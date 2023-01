Elizabethtown Primary School has released its Honor Roll for the second nine weeks.

4th Grade

“A” Honor

Roll Za’miya Dyson

Shinta Harris

A’Myron McDuffie

Jonathan Velazquez-Perez

Ethan White

“A/B” Honor Roll

Hammoud Algozy

Najmh Algozy

Elijah Atkins

Ludarious Ballard

Piper Batton

Justice Brown

Armani Cooper

Legend Cooper

Estrella Cruz-Lopez

Hunter Doub

Justin Hall

Za’Marrie Highsmith

Aliyah Hinzman

Skylynn Jones

Jayla Lewis

Kymani Matheson

Trelaya McKeithan

Madison McLaurin

Axel Morales Olarte

Valeria MunozVentura

Sergio Pineda Martinez

Alexa Ramirez Alonzo

Karmello Rogers

Ekari Russ

Erik Salgado-Trujillo

Eternity Simmons

DeAutry Toon

Jeniyah Whittington

Mya Wright

3rd Grade

Superintendent’s List

Kemar Monroe

Sincere Washington

“A” Honor Roll

Axton Fleury

Tucker Garrison

Shemar Harris

Chandler Jacobs

Carter Johnson

Nincy Martinez-Cisnado

Chasity Obey

Dowell Ramos Aleman

Johoan Reed

Estrella Rojas Sanchez

Cory Singletary

Cameron Smith

“A/B” Honor Roll

Jayden Arenas Garcia

Londyn Cromartie

Ta’Hari Cromartie

Liam Evans

Aaliyah Hall

Justin Jenkins

Brooklyn Johnson

Zy’ria Johnson

Khaliel Mathis

Alex Medina-Cruz

Kayden Montgomery

Royal Morris

Kelsey Pridgen

Cionni Smith

Jennifer Stanislas

Luis Vazquez Olarte