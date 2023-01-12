Elizabethtown Primary School has released its Honor Roll for the second nine weeks.
4th Grade
“A” Honor
Roll Za’miya Dyson
Shinta Harris
A’Myron McDuffie
Jonathan Velazquez-Perez
Ethan White
“A/B” Honor Roll
Hammoud Algozy
Najmh Algozy
Elijah Atkins
Ludarious Ballard
Piper Batton
Justice Brown
Armani Cooper
Legend Cooper
Estrella Cruz-Lopez
Hunter Doub
Justin Hall
Za’Marrie Highsmith
Aliyah Hinzman
Skylynn Jones
Jayla Lewis
Kymani Matheson
Trelaya McKeithan
Madison McLaurin
Axel Morales Olarte
Valeria MunozVentura
Sergio Pineda Martinez
Alexa Ramirez Alonzo
Karmello Rogers
Ekari Russ
Erik Salgado-Trujillo
Eternity Simmons
DeAutry Toon
Jeniyah Whittington
Mya Wright
3rd Grade
Superintendent’s List
Kemar Monroe
Sincere Washington
“A” Honor Roll
Axton Fleury
Tucker Garrison
Shemar Harris
Chandler Jacobs
Carter Johnson
Nincy Martinez-Cisnado
Chasity Obey
Dowell Ramos Aleman
Johoan Reed
Estrella Rojas Sanchez
Cory Singletary
Cameron Smith
“A/B” Honor Roll
Jayden Arenas Garcia
Londyn Cromartie
Ta’Hari Cromartie
Liam Evans
Aaliyah Hall
Justin Jenkins
Brooklyn Johnson
Zy’ria Johnson
Khaliel Mathis
Alex Medina-Cruz
Kayden Montgomery
Royal Morris
Kelsey Pridgen
Cionni Smith
Jennifer Stanislas
Luis Vazquez Olarte