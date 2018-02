Tar Heel Middle lists honor students

Tar Heel Middle School recently released its honor rolls for the second nine-week semester.

Fifth grade

— “A” Honor Roll (grades of 90+ in all classes): Garrett Dunham, Madison Holder, Emily Lewis, Lidia Lopez, Zion McMillan, Nolan Sessoms

— “A/B” Honor Roll (grades of 80 and above in all classes): Destyni Blackwell, Alina Chaves, Jaziyah Daniels, Lauren Douglas, Ryder Faircloth, Frankie Felix, George Felix, Jeime Garcia, Luis Garcia, Yareth Garcia, Micah Hearns, Malik Hill, Larissa Jackson, Ah’Leah Johnson, Aiden Jones, Sawyer Landreth, Damon’tre Love, Antuan Martinez-Sanchez, Legend Murchison, Kasey Nichols, Angel Ramon, Xha-tyiria Rowdy, Ashley Sanchez, Yuridia Santana, Pablo Angel Vasques, Jessica Verdugo, Valerie Vicencio, Faith Wil-Dey, Angie Zuniga

Sixth grade

— Superintendents List (grades of 96 and above in all classes): Samuel Hernandez

— “A” Honor Roll (grades of 90+ in all classes): Violet Allen, Ashlye Guzman, Oswaldo Gonzalez- Lopez, Kiera Lewis, Ameila Smith, Kristen Sherouse

— “A/B” Honor Roll (grades of 80 and above in all classes): Akemiona Baldwin, Alex Basilio, Annalisa Caldwell, Cedric Candelaria, Keila Cardona- Ramerirez, Caren Cardona Salvador, Logan Carlton, Sarah Dillard, Lauren Faircloth, Maria Flores, Trinity Hearns, Harmony Jacobs, Trinity Johnson, Josiah Lucero, Alan Miranda, Xzavion Monroe, Jessica M Rodriguez, Serena Nwikina, Ashley Resendiz, Hannah Richardson, Gael Rosales, Emelda Sandoval, Yahaira Santana, Alynda Smith, Samantha Woodell

Seventh grade

— “A” Honor Roll (grades of 90 and above in all classes): Daniel Arellano, Salma Cruz, Jose Cuc-Reyes, Karla Lopez, Hunter Guyton

— “A/B” Honor Roll (grades of 80 and above in all classes): Kaitlyn Brisson, Madilyn Brisson, Jayda Butler, Kennedy Carroll, Ian Hursey, Gabriel Lara, Eva Martinez, Colman Page, Neida Pena, Hayla Tatum, Estefany Verdugo

Eighth grade

— “A” Honor Roll (grades of 90 and above in all classes): Olivia Allen, Daliyah Carroway, Emily Epps, Haleigh Fields, Ashani Rozier

— “A/B” Honor roll (grades of 80 and above in all classes): Shyra Ballard, Yasmine Benson, Alex Brisson, Antonio Candelaria, Taylor Caulder, marisa Council, Serenity Flakes, Emili Hernandez-Vazquez, Diego Inestroza Lara, Hailey Lewis, Elisha Long, Cynthia Maldonado, Donald McAllister, Destiny Robinson, Fabiola Sandoval Barrios, Andrew Sessoms Shelby Tatum, Mayra Vazques-Olarte, Me’leah Walker, Mackensie Woodell