1ero de abril

• La Iglesia Bautista de Elizabethtown llevará a cabo una feria de trabajo y un Retiro de Veteranos de 10 a.m. hasta las 2 p.m. Se llevará a cabo en el gimnasio de la iglesia, ubicado en 1800 W. Broad Street en Elizabethtown.

•Spring Fling (Lanzamiento de Primavera) tendrá lugar en el centro de Bladenboro de 10 a.m. hasta las 10 p.m. donde se presenta la banda de Rivermist de 6 p.m. hasta las 9 p.m.

•La búsqueda de huevos de Pascua, He Is Alive, se llevará a cabo de 11:30 a. m. a 1:30 p. m. en McLean Park en Bladenboro. Todos los asistentes disfrutarán de la comida, el compañerismo y la diversión. Patrocinado por la Iglesia Bautista Zion Hill, Bladenboro.

•El seminario, Bridging the Gap to Food Insecurity, se llevará a cabo de 9 a. m. a 2 p. m. en Bladen Community College en el edificio CE. El seminario enseñará a los agricultores cómo vender mejor sus productos, así como seleccionar opciones de compra de productos. Regístrese en menandwomenunited.eventbrite.com.

8 de abril

• Lu Mil Wine Run 5K será a las 9 a. m. en Lu Mil Vineyard, ubicado en 438 Suggs-Taylor Road en Elizabethtown. El precio de inscripción es de $25 hasta el 24 de febrero y $60 después.

15-16 de abril

• Carrera de US MTB en el sendero de bicicletas de montaña de Brown’s Creek*

6 de mayo

•Second 250th Anniversary event for Elizabethtown, which will celebrate the Civil War area*

En marcha

• Si le gustan las artes y manualidades, la fotografía, etc., comuníquese con Torie Nealy, curadora del consejo de artes visuales de Bladenboro en vgnealy94@gmail.com para exhibir sus obras, unirse al consejo, convertirse en miembro del club de arte o participar en eventos divertidos que se planificarán en un futuro próximo. Esta es una organización sin fines de lucro. Cualquier donación al consejo de artes visuales será muy apreciada.

• Los residentes de bajos ingresos del condado de Bladen que deseen esterilizar o castrar a sus mascotas a través del Programa de esterilización/castración para personas de bajos ingresos de A Shelter Friend pueden llamar al 910-645-2297 para obtener información e inscribirse. ¡Comparta este número con sus amigos y vecinos que están produciendo camadas no deseadas de cachorros y gatitos! No espere. Detenga este ciclo… hágalo ahora.