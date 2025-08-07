Here is the Bladen County sports schedule for Aug. 8-15
FRIDAY, AUG. 8
HIGH SCHOOL
Football
East Bladen, Scotland, Westover, Anson and Union (scrimmage), Laurinburg, 6 p.m.
SATURDAY, AUG. 9
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Bladen Cup (scrimmages) at East Bladen, 5:30 p.m.
Football
West Bladen vs. Atlantic Collegiate Academy (scrimmage), 6 p.m., Bennettsville, S.C.
MONDAY, AUG. 11
HIGH SCHOOL
Volleyball
West Bladen at Union, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Boys’ Soccer
West Bladen at Union, 6 p.m.
Girls’ Tennis
Rosewood at East Bladen, 10 a.m.
TUESDAY, AUG. 12
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen at South Columbus, 5 p.m.
Volleyball
East Bladen at South Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at Pine Forest, 4 p.m.
East Bladen at South Columbus, 4 p.m.
RECREATION
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Diamondback Golf Club, Loris, S.C., 9:30 a.m.
WEDNESDAY, AUG. 13
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at Pender, 6 p.m.
THURSDAY, AUG. 14
HIGH SCHOOL
Football
East Bladen vs. Topsail (scrimmage), 6 p.m., West Brunswick High School
Boys’ Soccer
East Bladen at Hoke County, 6 p.m.
Volleyball
East Bladen at Heide Trask, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
FRIDAY, AUG. 15
HIGH SCHOOL
Football
West Bladen vs Lakewood (scrimmage), 8 p.m., Clinton High School