Here is the Bladen County sports schedule for Aug. 8-15

FRIDAY, AUG. 8

HIGH SCHOOL

Football

East Bladen, Scotland, Westover, Anson and Union (scrimmage), Laurinburg, 6 p.m.

SATURDAY, AUG. 9

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Bladen Cup (scrimmages) at East Bladen, 5:30 p.m.

Football

West Bladen vs. Atlantic Collegiate Academy (scrimmage), 6 p.m., Bennettsville, S.C.

MONDAY, AUG. 11

HIGH SCHOOL

Volleyball

West Bladen at Union, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Boys’ Soccer

West Bladen at Union, 6 p.m.

Girls’ Tennis

Rosewood at East Bladen, 10 a.m.

TUESDAY, AUG. 12

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

East Bladen at South Columbus, 5 p.m.

Volleyball

East Bladen at South Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at Pine Forest, 4 p.m.

East Bladen at South Columbus, 4 p.m.

RECREATION

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Diamondback Golf Club, Loris, S.C., 9:30 a.m.

WEDNESDAY, AUG. 13

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

West Bladen at Pender, 6 p.m.

THURSDAY, AUG. 14

HIGH SCHOOL

Football

East Bladen vs. Topsail (scrimmage), 6 p.m., West Brunswick High School

Boys’ Soccer

East Bladen at Hoke County, 6 p.m.

Volleyball

East Bladen at Heide Trask, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

FRIDAY, AUG. 15

HIGH SCHOOL

Football

West Bladen vs Lakewood (scrimmage), 8 p.m., Clinton High School