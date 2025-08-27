WILMINGTON – Noah Ray scored two goals and had a pair of assists Tuesday as Emereau defeated Cape Fear Academy 6-1 in a middle school boys’ soccer game.

Elsewhere, Bladen County Recreation Department youth soccer winners included Courage, Spirit, Bolt, DC United, Lightning, Titans and Sharks. The Mutiny and Raptors played to a 3-all draw.

Luis Ayala scored twice for the Aviators (1-1). Noah Allen opened the scoring for Emereau and Manuel Esparza added a goal. Cayden Smith’s hustle set up two goals and Jose Sancha’s “beautiful” cross accounted for another goal, according to coach Ted Wisniewski.

“A solid performance by the team,” said Wisniewski, who noted a strong defensive effort led by Mason Horn and Saeed Mcelveen.

Emereau is scheduled to play at Old Main Street Academy on Sept. 2

TUESDAY, AUG. 26

HIGH SCHOOL

Cross Country

East Bladen in Carolina Conference meet at North Duplin

MIDDLE SCHOOL

Boys’ Soccer

Emereau 6, Cape Fear Academy 1

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Lightning 3, Dynamos 2

Mutiny 3, Raptors 3

Titans 5, Grizzlies 1

Sharks 6, Hornets 1

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Bolt 4, Spartans 1

DC United 6, Crew 0

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Spirit def. Stars in Shootout

Courage 5, Fire 1

WEDNESDAY, AUG. 27

HIGH SCHOOL

Volleyball

East Bladen at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Boys’ Soccer

East Bladen at West Bladen, 6 p.m.

Girls’ Tennis

East Bladen at West Bladen, 4 p.m.

THURSDAY, AUG. 28

HIGH SCHOOL

Volleyball

Hobbton at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

West Bladen at Heide Trask, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

JV Football

East Bladen at West Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Harrells Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.

RECREATION

Tot Soccer at Bladen County Park

Team Zuma vs. Team Chase, 6 p.m.

Team Rubble vs. Team Rocky, 6 p.m.

Team Tracker vs. Team Marshall, 6 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Revolution vs. Timbers, 6 p.m.

Quakes vs. Galaxy, 6 p.m.

Thunder vs. Cosmos, 7 p.m.

Railhawks vs. Fury, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Arsenal vs. Alliance, 6 p.m.

Fusion vs. Burn, 7 p.m.