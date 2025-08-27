WILMINGTON – Noah Ray scored two goals and had a pair of assists Tuesday as Emereau defeated Cape Fear Academy 6-1 in a middle school boys’ soccer game.
Elsewhere, Bladen County Recreation Department youth soccer winners included Courage, Spirit, Bolt, DC United, Lightning, Titans and Sharks. The Mutiny and Raptors played to a 3-all draw.
Luis Ayala scored twice for the Aviators (1-1). Noah Allen opened the scoring for Emereau and Manuel Esparza added a goal. Cayden Smith’s hustle set up two goals and Jose Sancha’s “beautiful” cross accounted for another goal, according to coach Ted Wisniewski.
“A solid performance by the team,” said Wisniewski, who noted a strong defensive effort led by Mason Horn and Saeed Mcelveen.
Emereau is scheduled to play at Old Main Street Academy on Sept. 2
TUESDAY, AUG. 26
HIGH SCHOOL
Cross Country
East Bladen in Carolina Conference meet at North Duplin
MIDDLE SCHOOL
Boys’ Soccer
Emereau 6, Cape Fear Academy 1
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Lightning 3, Dynamos 2
Mutiny 3, Raptors 3
Titans 5, Grizzlies 1
Sharks 6, Hornets 1
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Bolt 4, Spartans 1
DC United 6, Crew 0
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Spirit def. Stars in Shootout
Courage 5, Fire 1
WEDNESDAY, AUG. 27
HIGH SCHOOL
Volleyball
East Bladen at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Boys’ Soccer
East Bladen at West Bladen, 6 p.m.
Girls’ Tennis
East Bladen at West Bladen, 4 p.m.
THURSDAY, AUG. 28
HIGH SCHOOL
Volleyball
Hobbton at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
West Bladen at Heide Trask, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
JV Football
East Bladen at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Harrells Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.
RECREATION
Tot Soccer at Bladen County Park
Team Zuma vs. Team Chase, 6 p.m.
Team Rubble vs. Team Rocky, 6 p.m.
Team Tracker vs. Team Marshall, 6 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Revolution vs. Timbers, 6 p.m.
Quakes vs. Galaxy, 6 p.m.
Thunder vs. Cosmos, 7 p.m.
Railhawks vs. Fury, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Arsenal vs. Alliance, 6 p.m.
Fusion vs. Burn, 7 p.m.