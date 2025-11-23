Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 24-29. The schedule is subject to change.
MONDAY, NOV. 24
HIGH SCHOOL
Basketball
Pender at East Bladen, Varsity girls 5:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Basketball
Emereau Bladen at Midway, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
RECREATION
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Hurricanes vs. Waves, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Huskies vs. Wildcats, 6:30 p.m.
Jaguars vs. Mustangs, 7:15 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Thunder vs. Flames, 8 p.m.
TUESDAY, NOV. 25
HIGH SCHOOL
Basketball
Heide Trask at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
West Bladen at Wilmington Hoggard, JV boys 5:30 p.m., Varsity boys, 7:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
West Columbus at East Bladen, 6 p.m.
RECREATION
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Hurricanes vs. Cyclones, 5:45 p.m.
Waves vs. Typhoons, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Flyers vs. Shockers, 7:15 p.m.
Storm vs. Flames, 8 p.m.
WEDNESDAY, NOV. 26
No games scheduled
THURSDAY, NOV. 27
No games scheduled
FRIDAY, NOV. 28
HIGH SCHOOL
Football
NCHSAA Playoffs
East Bladen at Tarboro, 7 p.m.
SATURDAY, NOV. 29
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Colts vs. Steelers, 9 a.m.
Dolphins vs. Colts, 11:30 a.m.
To report scores, email Sonny Jones at [email protected].