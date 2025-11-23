Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 24-29. The schedule is subject to change.

MONDAY, NOV. 24

HIGH SCHOOL

Basketball

Pender at East Bladen, Varsity girls 5:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Emereau Bladen at Midway, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

RECREATION

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Hurricanes vs. Waves, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Huskies vs. Wildcats, 6:30 p.m.

Jaguars vs. Mustangs, 7:15 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Thunder vs. Flames, 8 p.m.

TUESDAY, NOV. 25

HIGH SCHOOL

Basketball

Heide Trask at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

West Bladen at Wilmington Hoggard, JV boys 5:30 p.m., Varsity boys, 7:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Football

West Columbus at East Bladen, 6 p.m.

RECREATION

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Hurricanes vs. Cyclones, 5:45 p.m.

Waves vs. Typhoons, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Flyers vs. Shockers, 7:15 p.m.

Storm vs. Flames, 8 p.m.

WEDNESDAY, NOV. 26

No games scheduled

THURSDAY, NOV. 27

No games scheduled

FRIDAY, NOV. 28

HIGH SCHOOL

Football

NCHSAA Playoffs

East Bladen at Tarboro, 7 p.m.

SATURDAY, NOV. 29

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Patriots vs. Panthers, 9 a.m.

7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.

9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Colts vs. Steelers, 9 a.m.

Dolphins vs. Colts, 11:30 a.m.

To report scores, email Sonny Jones at [email protected].