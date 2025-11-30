Here is the Bladen County sports schedule for Dec. 1-6. The schedule is subject to change.

MONDAY, DEC. 1

No games scheduled

TUESDAY, DEC. 2

HIGH SCHOOL

Basketball

East Columbus at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

North Brunswick at East Bladen, JV girls 4 p.m.; JV boys 5:15 p.m., Varsity girls, 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

WEDNESDAY, DEC. 3

No games scheduled

THURSDAY, DEC. 4

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen varsity boys vs. Currituck in Good Guys vs. Cancer, First Flight High School, Kill Devil Hills, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Football

Whiteville at West Bladen, 6 p.m.

Basketball

Emereau Bladen at Cape Fear Academy, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

FRIDAY, DEC. 5

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at Heide Trask, JV girls 4 p.m.; JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 5:30 p.m.; Varsity boys 7:30 p.m.

SATURDAY, DEC. 6

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen varsity boys vs. Landstown (Va.) in Good Guys vs. Cancer, First Flight High School, Kill Devil Hills, 12:30 p.m.

To report scores, email Sonny Jones at [email protected].