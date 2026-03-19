Wednesday roundup: West Bladen, East Bladen play tennis matches

The West Bladen and East Bladen boys’ tennis teams have battled the wind and chilly temperatures recently to play non-conference matches.
Wednesday in Tabor City, South Columbus beat West Bladen 6-3. Luke Beck and Jude Culbreth won in singles and teamed in doubles to win for the Knights (0-4).
Tuesday in Elizabethtown, East Bladen swept a doubleheader against Pender 7-2 and 5-4. Johnny Wilson, Greigh Butler and Noah Stephens won both of their singles matches for the Eagles (6-1).
Boys’ Tennis: South Columbus 6, West Bladen 3
Singles: Luke Beck (WB) def. Cole Chestnutt 8-5; Landyn Norris (SC) def. Colin Elkins 8-1; Jude Culbreth (WB) def. Christian Sota 8-4; Alan Rodriguez-Arce (SC) def. Stephen Smith 9-8 (10-5); Juan Pineda (SC) def. Spencer Everette 8-0; Terry Riggins (SC) def. Dawson Edwards 8-5.
Doubles: Beck/Culbreth (WB) def. Chestnutt/Norris 8-6; Soto/Rodriguez-Arce (SC) def. Elkins/Smith 8-2; Pineda/Riggins (SC) def. Everette/Edwards 8-6.
Boys’ Tennis: East Bladen 7, Pender 2
Singles: Jackson Bridgers (EB) def. Tyson Gelner 8-5; Mac Mills (P) def. Juan Diego Burga-Cupen 9-8 (10-4); Johnny Wilson (EB) def. Angel Ceferino 8-2; Greigh Butler (EB) def. Avery Lewis 8-2; Luke Bridgers (EB) def. Jaydan Lopez 8-2; Noah Stephens (EB) def. Aiden DeJesus 8-1.
Doubles: J. Bridgers/Burga-Cupen (EB) def. Gelner/Mills 8-6; Ceferino/Lewis (P) def. Wilson/Butler 9-7; Dajour Davis/Phoenix (EB) def. Lopez/Daniel Romero-Armijo 8-4.
Boys’ Tennis: East Bladen 5, Pender 4
Singles: Tyson Gelner (P) def. Jackson Bridgers 8-4; Juan Diego Burga-Cupen (EB) def. Mac Mills 8-2; Johnny Wilson (EB) def. Angel Ceferino 8-0; Greigh Butler (EB) def. Avery Lewis 9-7; Jaydan Lopez (P) def Luke Bridgers 10-7; Noah Stephens (EB) def. Aiden DeJesus 8-4.
Doubles: Gelner/Mills (P) def. J. Bridgers/Burga-Cupen 10-9; Wilson/Butler (EB) def. Ceferino/Lewis 9-7; Lopez/Daniel Romero-Armijo (P) def. Dajour Davis/Phoenix 8-5.
Girls’ Soccer: North Brunswick 9, West Bladen 0
In Bladenboro, North Brunswick scored five goals in the first half and shut out the Knights (0-6-1).
WEDNESDAY, MARCH 18
HIGH SCHOOL
Girls’ Soccer
Track & Field
East Bladen in Carolina meet, West Columbus
THURSDAY, MARCH 19
HIGH SCHOOL
Baseball
East Bladen at West Columbus, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.
Softball
East Bladen at West Columbus, 6 p.m.
Girls’ Soccer
Lumberton at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
East Bladen at West Columbus, 6 p.m.
Track & Field
West Bladen at Fairmont, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Williams Township at Clarkton, 4 p.m.
Bladenboro at Tabor City, 4 p.m.
Elizabethtown at East Columbus, 4 p.m.
Softball
Emereau at Riverside Christian, 4 p.m.
FRIDAY, MARCH 20
HIGH SCHOOL
Baseball
West Bladen at Latta, S.C., JV 5 p.m., Varsity 6:30 p.m.
SATURDAY, MARCH 21
HIGH SCHOOL
Baseball
West Bladen at North Myrtle Beach, JV noon, Varsity 2:30 p.m.
Track & Field
East Bladen in N.C. Runner’s Elite Eastern Tour, Heide Trask, 10 a.m.
