ELIZABETHTOWN — East Bladen’s DREAM Team was volunteer readers at Booker T. Washington’s Dr. Seuss Day last week.

https://www.bladenjournal.com/wp-content/uploads/2018/03/web1_Dream1.jpg https://www.bladenjournal.com/wp-content/uploads/2018/03/web1_Dream2.jpg https://www.bladenjournal.com/wp-content/uploads/2018/03/web1_Dream3.jpg https://www.bladenjournal.com/wp-content/uploads/2018/03/web1_Dream4.jpg