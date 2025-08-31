Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 1-5. The schedule is subject to change.

MONDAY, SEPT. 1

No games scheduled

TUESDAY, SEPT. 2

HIGH SCHOOL

Volleyball

East Bladen at North Duplin, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.

Boys’ Soccer

East Bladen at Whiteville, 6 p.m.

West Bladen at North Brunswick, 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at East Bladen, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau at Old Main Stream Academy, 4 p.m.

Boys’ Soccer

Emereau at Old Main Stream Academy, 4 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Titans vs. Hornets, 6 p.m.

Dynamos vs. Raptors, 6 p.m.

Lightning vs. Sharks, 7 p.m.

Mutiny vs. Grizzlies, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

DC United vs. Spartans, 6 p.m.

Bolt vs. Crew, 7 p.m.

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Courage vs. Stars, 6 p.m.

Spirit vs. Fire, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, SEPT. 3

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Union at West Bladen, 6 p.m.

Volleyball

Union at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

THURSDAY, SEPT. 4

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Pender at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at South Columbus, 5 p.m.

Volleyball

East Bladen at West Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

JV Football

Whiteville at East Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Elizabethtown Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.

RECREATION

Tot Soccer at Bladen County Park

Team Marshall vs. Team Chase, 6 p.m.

Team Everest vs. Team Rubble, 6 p.m.

Team Zuma vs. Team Tracker, 6 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Quakes vs. Fury, 6 p.m.

Revolution vs. Galaxy, 6 p.m.

Railhawks vs. Cosmos, 7 p.m.

Thunder vs. Timbers, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Burn vs. Rapids, 6 p.m.

Fusion vs. Arsenal, 7 p.m.

FRIDAY, SEPT. 5

HIGH SCHOOL

Football

West Columbus at West Bladen, 7 p.m.

East Bladen at Whiteville, 7 p.m.