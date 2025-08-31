Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 1-5. The schedule is subject to change.
MONDAY, SEPT. 1
No games scheduled
TUESDAY, SEPT. 2
HIGH SCHOOL
Volleyball
East Bladen at North Duplin, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.
Boys’ Soccer
East Bladen at Whiteville, 6 p.m.
West Bladen at North Brunswick, 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at East Bladen, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau at Old Main Stream Academy, 4 p.m.
Boys’ Soccer
Emereau at Old Main Stream Academy, 4 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Titans vs. Hornets, 6 p.m.
Dynamos vs. Raptors, 6 p.m.
Lightning vs. Sharks, 7 p.m.
Mutiny vs. Grizzlies, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
DC United vs. Spartans, 6 p.m.
Bolt vs. Crew, 7 p.m.
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Courage vs. Stars, 6 p.m.
Spirit vs. Fire, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, SEPT. 3
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Union at West Bladen, 6 p.m.
Volleyball
Union at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
THURSDAY, SEPT. 4
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Pender at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at South Columbus, 5 p.m.
Volleyball
East Bladen at West Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
JV Football
Whiteville at East Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Elizabethtown Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.
RECREATION
Tot Soccer at Bladen County Park
Team Marshall vs. Team Chase, 6 p.m.
Team Everest vs. Team Rubble, 6 p.m.
Team Zuma vs. Team Tracker, 6 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Quakes vs. Fury, 6 p.m.
Revolution vs. Galaxy, 6 p.m.
Railhawks vs. Cosmos, 7 p.m.
Thunder vs. Timbers, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Burn vs. Rapids, 6 p.m.
Fusion vs. Arsenal, 7 p.m.
FRIDAY, SEPT. 5
HIGH SCHOOL
Football
West Columbus at West Bladen, 7 p.m.
East Bladen at Whiteville, 7 p.m.