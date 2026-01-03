Here is the Bladen County sports schedule for Jan. 5-9. The schedule is subject to change.
Master sports schedule | Standings
MONDAY, JAN. 5
No games scheduled
TUESDAY, JAN. 6
HIGH SCHOOL
Basketball
East Bladen at North Duplin, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
Purnell Swett at East Bladen, JV girls 4:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Basketball
Emereau Bladen at Sampson, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
WEDNESDAY, JAN. 7
No games scheduled
THURSDAY, JAN. 8
HIGH SCHOOL
Basketball
South Columbus at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
FRIDAY, JAN. 9
HIGH SCHOOL
Basketball
West Bladen at Whiteville, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
East Bladen at West Columbus, JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
To report scores, email Sonny Jones at [email protected].