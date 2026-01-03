Here is the Bladen County sports schedule for Jan. 5-9. The schedule is subject to change.

MONDAY, JAN. 5

No games scheduled

TUESDAY, JAN. 6

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at North Duplin, JV boys 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

Purnell Swett at East Bladen, JV girls 4:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Emereau Bladen at Sampson, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

WEDNESDAY, JAN. 7

No games scheduled

THURSDAY, JAN. 8

HIGH SCHOOL

Basketball

South Columbus at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

FRIDAY, JAN. 9

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen at Whiteville, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

East Bladen at West Columbus, JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

To report scores, email Sonny Jones at [email protected].