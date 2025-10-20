Schedule is subject to change
TUESDAY, OCT. 21
HIGH SCHOOL
NCHSAA Volleyball Playoffs
West Bladen at Bartlett Yancey, 6 p.m.
Boys’ Soccer
South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Bladen County preseason tournament at Clarkton
Clarkton vs. Bladenboro, 4 p.m.
Tar Heel vs. Elizabethtown, 4:45 p.m.
Championship, 5:30 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Gators vs. Tarheels, 6 p.m.
Bulldogs vs. Tigers, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Wolfpack, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Timberlake Golf Club, Clinton, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 22
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen at East Columbus, 5 p.m.
THURSDAY, OCT. 23
HIGH SCHOOL
NCHSAA Volleyball Playoffs
West Bladen/Bartlett Yancey winner vs. Ayden-Grifton/South Columbus winner
Boys’ Soccer
West Columbus at East Bladen, 6 p.m.
JV Football
Union at East Bladen, 6:30 p.m.
West Bladen at South Columbus, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
Bladen County Jamboree at Clarkton
West Bladen vs. East Bladen, 5 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tarheels vs. Bulldogs, 6 p.m.
Tigers vs. Gators, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Hurricanes, 6 p.m.
Crimson Tide vs. Volunteers, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 24
HIGH SCHOOL
Football
South Columbus at West Bladen, 7 p.m.
East Bladen at Union, 7 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 6 p.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Commanders vs. Falcons, 7 p.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Dolphins vs. Steelers, 6 p.m.
Colts vs. Dolphins, 8 p.m.
SATURDAY, OCT. 25
HIGH SCHOOL
Cross Country
East Bladen, West Bladen in NCHSAA regionals
GOLF
Augustine Family Agricultural Scholarship Tournament, 10 a.m.
SUNDAY, OCT. 26
No games scheduled
MONDAY, OCT. 27
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen in Carolina Conference tournament
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Bladenboro, 4 p.m.: Bladenboro vs. Clarkton, Clarkton vs. Nakina, Nakina vs. Bladenboro
At East Columbus, 4 p.m.: East Columbus vs. Whiteville, Whiteville vs. Tar Heel, Tar Heel vs. East Columbus
TUESDAY, OCT. 28
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen in Carolina Conference tournament
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Hurricanes vs. Bulldogs, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 29
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen in Carolina Conference tournament
THURSDAY, OCT. 30
HIGH SCHOOL
JV Football
South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
East Columbus at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at West Columbus, 6 p.m.
Volleyball
At Tabor City, 4 p.m.: Tabor City vs. Williams Township, Bladenboro vs. Williams Township, Bladenboro vs. Tabor City
At West Columbus, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, Elizabethtown vs. Whiteville, Whiteville vs. West Columbus
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tigers vs. Tarheels, 6 p.m.
Bulldogs vs. Gators, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Volunteers vs. Bulldogs, 6 p.m.
Crimson Tide vs. Wolfpack, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 31
HIGH SCHOOL
Football
West Bladen at South Brunswick, 7 p.m.
Boys’ Soccer
NCHSAA brackets released
SATURDAY, NOV. 1
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Steelers vs. Colts, 9 a.m.
Dolphins vs. Steelers, 11:30 a.m.
SUNDAY, NOV. 2
No games scheduled
MONDAY, NOV. 3
HIGH SCHOOL
NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs
East Bladen vs. TBA
West Bladen vs. TBA
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At West Columbus, 4 p.m.: Tar Heel vs. West Columbus, Tar Heel vs. Williams Township, Williams Township vs. West Columbus.
At Elizabethtown, 4 p.m.: Clarkton vs. Elizabethtown
TUESDAY, NOV. 4
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tigers vs. Bulldogs, 6 p.m.
Tarheels vs. Gators, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Hurricanes vs. Wolfpack, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
WEDNESDAY, NOV. 5
No games scheduled
THURSDAY, NOV 6
HIGH SCHOOL
NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs
East Bladen
West Bladen
MIDDLE SCHOOL
Football
East Bladen at Whiteville, 6 p.m.
West Bladen at South Columbus, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Bladenboro, 4 p.m.: Bladenboro vs. Nakina, Nakina vs. Williams Township, Bladenboro vs. Williams Township
At Whiteville, 4 p.m.: Tar Heel vs. Whiteville, Tar Heel vs. Elizabethtown, Elizabethtown vs. Whiteville
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Tarheels, 6 p.m.
Gators vs. Tigers, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Volunteers, 6 p.m.
Crimson Tide vs. Bulldogs, 7 p.m.
FRIDAY, NOV. 7
HIGH SCHOOL
NCHSAA Football Playoffs
East Bladen vs. TBA
West Bladen vs. TBA
SATURDAY, NOV. 8
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Colts vs. Dolphins, 9 a.m.
Steelers vs. Colts, 11:30 a.m.
SUNDAY, NOV. 9
No games scheduled
MONDAY, NOV. 10
HIGH SCHOOL
NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs
East Bladen
West Bladen
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Clarkton, 4 p.m.: Clarkton vs. Bladenboro, Bladenboro vs. Tabor City, Clarkton vs. Tabor City
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tarheels vs. Tigers, 6 p.m.
Gators vs. Bulldogs, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Hurricanes, 6 p.m.
Volunteers vs. Crimson Tide, 7 p.m.
TUESDAY, NOV. 11
No games scheduled
WEDNESDAY, NOV. 12
No games scheduled
THURSDAY, NOV. 13
MIDDLE SCHOOL
Football
East Columbus at West Bladen, 6 p.m.
South Columbus at East Bladen, 6 p.m.
Volleyball
At Tabor City, 4 p.m.: Tabor City vs. Nakina, Elizabethtown vs. Nakina, Elizabethtown vs. Tabor City
At Tar Heel, 4 p.m.: Tar Heel vs. West Columbus, Clarkton vs. West Columbus, Clarkton vs. Tar Heel
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Volunteers vs. Wolfpack, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
FRIDAY, NOV. 14
HIGH SCHOOL
NCHSAA Football Playoffs
East Bladen
West Bladen
SATURDAY, NOV. 15
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Dolphins vs. Steelers, 9 a.m.
Colts vs. Dolphins, 11:30 a.m.
SUNDAY, NOV. 16
No games scheduled
MONDAY, NOV. 17
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Williams Township, 4 p.m.: Clarkton vs. Williams Township, Clarkton vs. Tabor City, Tabor City vs. Williams Township
At Elizabethtown, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, West Columbus vs. East Columbus, Elizabethtown vs. East Columbus
TUESDAY, NOV. 18
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Williams Township, 4 p.m.: Williams Township vs. Nakina, Clarkton vs. Nakina, Clarkton vs. Williams Township
At Tar Heel, 4 p.m.: Tar Heel vs. East Columbus, Elizabethtown vs. East Columbus, Elizabethtown vs. Tar Heel
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Bulldogs, 6 p.m.
Hurricanes vs. Crimson Tide, 7 p.m.
WEDNESDAY, NOV. 19
No games scheduled
THURSDAY, NOV. 20
MIDDLE SCHOOL
Football
East Bladen at West Bladen, 6 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Crimson Tide, 6 p.m.
Volunteers vs. Hurricanes, 7 p.m.
FRIDAY, NOV. 21
No games scheduled
SATURDAY, NOV. 22
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 11:30 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Steelers vs. Dolphins, 9 a.m.
Colts vs. Steelers, 10:15 a.m.
SUNDAY, NOV. 23
No games scheduled
MONDAY, NOV. 24
No games scheduled
TUESDAY, NOV. 25
No games scheduled
WEDNESDAY, NOV. 26
No games scheduled
THURSDAY, NOV. 27
No games scheduled
FRIDAY, NOV. 28
No games scheduled
SATURDAY, NOV. 29
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Colts vs. Steelers, 9 a.m.
Dolphins vs. Colts, 11:30 a.m.
SUNDAY, NOV. 30
No games scheduled
MONDAY, DEC. 1
No games scheduled
TUESDAY, DEC. 2
No games scheduled
WEDNESDAY, DEC. 3
No games scheduled
THURSDAY, DEC. 4
MIDDLE SCHOOL
Football
Whiteville at West Bladen, 6 p.m.
West Columbus at East Bladen, 6 p.m.
FRIDAY, DEC. 5
No games scheduled
SATURDAY, DEC. 6
No games scheduled
SUNDAY, DEC. 7
No games scheduled