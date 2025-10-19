Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 20-25. Schedule is subject to change.

MONDAY, OCT. 20

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Lakewood at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at South Columbus, 5 p.m.

TUESDAY, OCT. 21

HIGH SCHOOL

NCHSAA Volleyball Playoffs

West Bladen at Bartlett Yancey, 6 p.m.

Boys’ Soccer

South Brunswick at West Bladen, 6:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Bladen County preseason tournament at Clarkton

Clarkton vs. Bladenboro, 4 p.m.

Tar Heel vs. Elizabethtown, 4:45 p.m.

Championship, 5:30 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Gators vs. Tarheels, 6 p.m.

Bulldogs vs. Tigers, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Bulldogs vs. Wolfpack, 6 p.m.

10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park

Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Timberlake Golf Club, Clinton, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, OCT. 22

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at East Columbus, 5 p.m.

THURSDAY, OCT. 23

HIGH SCHOOL

NCHSAA Volleyball Playoffs

West Bladen/Bartlett Yancey winner vs. Ayden-Grifton/South Columbus winner

Boys’ Soccer

West Columbus at East Bladen, 6 p.m.

JV Football

Union at East Bladen, 6:30 p.m.

West Bladen at South Columbus, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Football

Bladen County Jamboree at Clarkton

West Bladen vs. East Bladen, 5 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Tarheels vs. Bulldogs, 6 p.m.

Tigers vs. Gators, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Wolfpack vs. Hurricanes, 6 p.m.

Crimson Tide vs. Volunteers, 7 p.m.

FRIDAY, OCT. 24

HIGH SCHOOL

Football

South Columbus at West Bladen, 7 p.m.

East Bladen at Union, 7 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Patriots vs. Panthers, 6 p.m.

7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Commanders vs. Falcons, 7 p.m.

9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Dolphins vs. Steelers, 6 p.m.

Colts vs. Dolphins, 8 p.m.

SATURDAY, OCT. 25

HIGH SCHOOL

Cross Country

East Bladen, West Bladen in NCHSAA regionals

GOLF

Augustine Family Agricultural Scholarship Tournament, 10 a.m.