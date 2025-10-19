Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 20-25. Schedule is subject to change.
MONDAY, OCT. 20
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Lakewood at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at South Columbus, 5 p.m.
TUESDAY, OCT. 21
HIGH SCHOOL
NCHSAA Volleyball Playoffs
West Bladen at Bartlett Yancey, 6 p.m.
Boys’ Soccer
South Brunswick at West Bladen, 6:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Bladen County preseason tournament at Clarkton
Clarkton vs. Bladenboro, 4 p.m.
Tar Heel vs. Elizabethtown, 4:45 p.m.
Championship, 5:30 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Gators vs. Tarheels, 6 p.m.
Bulldogs vs. Tigers, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Wolfpack, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Timberlake Golf Club, Clinton, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 22
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at East Columbus, 5 p.m.
THURSDAY, OCT. 23
HIGH SCHOOL
NCHSAA Volleyball Playoffs
West Bladen/Bartlett Yancey winner vs. Ayden-Grifton/South Columbus winner
Boys’ Soccer
West Columbus at East Bladen, 6 p.m.
JV Football
Union at East Bladen, 6:30 p.m.
West Bladen at South Columbus, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
Bladen County Jamboree at Clarkton
West Bladen vs. East Bladen, 5 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tarheels vs. Bulldogs, 6 p.m.
Tigers vs. Gators, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Hurricanes, 6 p.m.
Crimson Tide vs. Volunteers, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 24
HIGH SCHOOL
Football
South Columbus at West Bladen, 7 p.m.
East Bladen at Union, 7 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 6 p.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Commanders vs. Falcons, 7 p.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Dolphins vs. Steelers, 6 p.m.
Colts vs. Dolphins, 8 p.m.
SATURDAY, OCT. 25
HIGH SCHOOL
Cross Country
East Bladen, West Bladen in NCHSAA regionals
GOLF
Augustine Family Agricultural Scholarship Tournament, 10 a.m.