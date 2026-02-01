Here are recent results from Bladen County Recreation Department and Lil Knights youth basketball leagues:

Bladen 10-12 Boys

Thursday, Jan. 29

Mavericks 17, Heat 5

Pacers 30, Knicks 12

Tuesday, Jan. 27

Pacers 25, Lakers 15

Monday, Jan. 26

Warriors 31, Heat

Celtics 36, Knicks 34 (OT)

Bladen 10-12 Boys W-L
Celtics 3-0
Warriors 3-1
Mavericks 2-1
Pacers 2-2
Heat 1-2
Knicks 1-3
Lakers 0-3

Bladen 10-12 Girls

Thursday, Jan. 29

Sky 17, Sparks 0

Monday, Jan. 26

Mercury 19, Sky 12

Bladen 10-12 Girls W-L
Mercury 2-0
Sky 2-1
Sparks 0-3

Bladen 7-9 Boys

Tuesday, Jan. 27

Blue Devils 20, Gators 6

Bears 8, Yellow Jackets 2

Longhorns 6, Huskies 4

Bladen 7-9 Boys W-L
Bears 5-0
Yellow Jackets 4-1
Blue Devils 3-2
Gators 2-3
Longhorns 1-4
Huskies 0-5

Bladen 7-9 Girls

Thursday, Jan. 29

Pirates 8, Bulldogs 7

Monday, Jan. 26

Bulldogs 10, Pirates 8 (OT)

Bladen 7-9 Girls W-L
Pirates 3-1
Bulldogs 1-2
Wolfpack 0-1

Lil Knights NBA

Saturday, Jan. 24

Knicks 32, Thunder 30

Spurs 45, Lakers 25

Lil Knights NBA W-L
Thunder 2-1
Spurs 2-1
Lakers 1-2
Knicks 1-2

Lil Knights College

Saturday, Jan. 24

Wake Forest 20, N.C. State 19

Duke 16, UNC 13

Lil Knights College W-L-T
Duke 3-0-0
UNC 1-1-1
Wake Forest 1-1-1
N.C. State 0-3-0