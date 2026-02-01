Here are recent results from Bladen County Recreation Department and Lil Knights youth basketball leagues:
Bladen 10-12 Boys
Thursday, Jan. 29
Mavericks 17, Heat 5
Pacers 30, Knicks 12
Tuesday, Jan. 27
Pacers 25, Lakers 15
Monday, Jan. 26
Warriors 31, Heat
Celtics 36, Knicks 34 (OT)
|Bladen 10-12 Boys
|W-L
|Celtics
|3-0
|Warriors
|3-1
|Mavericks
|2-1
|Pacers
|2-2
|Heat
|1-2
|Knicks
|1-3
|Lakers
|0-3
Bladen 10-12 Girls
Thursday, Jan. 29
Sky 17, Sparks 0
Monday, Jan. 26
Mercury 19, Sky 12
|Bladen 10-12 Girls
|W-L
|Mercury
|2-0
|Sky
|2-1
|Sparks
|0-3
Bladen 7-9 Boys
Tuesday, Jan. 27
Blue Devils 20, Gators 6
Bears 8, Yellow Jackets 2
Longhorns 6, Huskies 4
|Bladen 7-9 Boys
|W-L
|Bears
|5-0
|Yellow Jackets
|4-1
|Blue Devils
|3-2
|Gators
|2-3
|Longhorns
|1-4
|Huskies
|0-5
Bladen 7-9 Girls
Thursday, Jan. 29
Pirates 8, Bulldogs 7
Monday, Jan. 26
Bulldogs 10, Pirates 8 (OT)
|Bladen 7-9 Girls
|W-L
|Pirates
|3-1
|Bulldogs
|1-2
|Wolfpack
|0-1
Lil Knights NBA
Saturday, Jan. 24
Knicks 32, Thunder 30
Spurs 45, Lakers 25
|Lil Knights NBA
|W-L
|Thunder
|2-1
|Spurs
|2-1
|Lakers
|1-2
|Knicks
|1-2
Lil Knights College
Saturday, Jan. 24
Wake Forest 20, N.C. State 19
Duke 16, UNC 13
|Lil Knights College
|W-L-T
|Duke
|3-0-0
|UNC
|1-1-1
|Wake Forest
|1-1-1
|N.C. State
|0-3-0