Bladen County restaurant grades for March

Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for March 2026.

The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.

Food Establishments: Grade

China Town, Bladenboro: 92

El Torita Mexican Restaurant, Bladenboro: 94

El Torita Mexican Restaurant, Clarkton: 94

Red’s Deli, White Lake: 91

Rachelita’s Taqueria, Tar Heel: 97

Hardee’s, Tar Heel: 92.5

Ski Burger, White Lake: 94.5

Arby’s, Elizabethtown: 94.5

Burger King, Elizabethtown: 90

Food Plus, Bladenboro: 93

Jersey Mike’s, Elizabethtown: 95

Minute Man Food Mart #32, White Lake: 97

Pizza Hut, Elizabethtown: 97

Subway, Bladenboro: 93

Subway, Tar Heel: 90

Subway, Elizabethtown: 90

Taco Bell, Elizabethtown: 95.5

Vineyard Golf, White Lake: 96

Domino’s Pizza, Elizabethtown: 96

Food Plus, Council: 96.5

Minute Man Food Mart, Clarkton: 95

U Stop Market, Tar Heel: 90.5

Cafeterias: Grade

Paul R. Brown Academy, Elizabethtown: 99.5

Concession Stands: Grade

Bladen County Parks & Recreation (Doug Evans), Elizabethtown: 100

Bladen County Parks & Recreation, Elizabethtown: 100

East Bladen (baseball), Elizabethtown: 100

