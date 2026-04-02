Bladen County restaurant grades for March

Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for March 2026.
The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.
Food Establishments: Grade
China Town, Bladenboro: 92
El Torita Mexican Restaurant, Bladenboro: 94
El Torita Mexican Restaurant, Clarkton: 94
Red’s Deli, White Lake: 91
Rachelita’s Taqueria, Tar Heel: 97
Hardee’s, Tar Heel: 92.5
Ski Burger, White Lake: 94.5
Arby’s, Elizabethtown: 94.5
Burger King, Elizabethtown: 90
Food Plus, Bladenboro: 93
Jersey Mike’s, Elizabethtown: 95
Minute Man Food Mart #32, White Lake: 97
Pizza Hut, Elizabethtown: 97
Subway, Bladenboro: 93
Subway, Tar Heel: 90
Subway, Elizabethtown: 90
Taco Bell, Elizabethtown: 95.5
Vineyard Golf, White Lake: 96
Domino’s Pizza, Elizabethtown: 96
Food Plus, Council: 96.5
Minute Man Food Mart, Clarkton: 95
U Stop Market, Tar Heel: 90.5
Cafeterias: Grade
Paul R. Brown Academy, Elizabethtown: 99.5
Concession Stands: Grade
Bladen County Parks & Recreation (Doug Evans), Elizabethtown: 100
Bladen County Parks & Recreation, Elizabethtown: 100
East Bladen (baseball), Elizabethtown: 100
