Bladen County restaurant grades for April

Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for April 2026.
The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.
Food Establishments: Grade
Cape Fear Valley Healthcare, Elizabethtown: 94
Compass Canteen, Tar Heel: 92.5
El Patron Grill, Elizabethtown: 94
Fresh Foods #9 Deli, Bladenboro: 86
San Jose Mexican Grill & Cantina, Elizabethtown: 91.5
Fresh Foods #8 Deli, Elizabethtown: 90
Cypress Creek Grill, Garland: 97
Traxxside Diner, Clarkton: 94
Burger Shack, Clarkton: 91.5
All American Griddle, White Lake: 94
Bladen Community College Deli, Dublin: 97
Meat Markets
Fresh Foods, Bladenboro: 94.5
School Cafeterias: Grade
Bladen Lakes: 98
Bladenboro Primary: 99
Dublin: 99
Elizabethtown Primary: 98.5
Tar Heel: 99
Bladenboro Middle: 99
Clarkton School of Discovery: 98
East Bladen: 99.5
Elizabethtown Middle: 98.5
West Bladen: 99.5
Assisted Living: Grade
West Bladen Assisted Living, Bladenboro: 90
Pre-K: Grade
Dublin: Satisfactory
Tar Heel: Satisfactory
Residential Care: Grade
Oak Grove Family Care, Bladenboro: Approved
Oak Grove #2: Approved
