Bladen County restaurant grades for April

Contributed
in ,

Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for April 2026.

The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.

Food Establishments: Grade

Cape Fear Valley Healthcare, Elizabethtown: 94

Compass Canteen, Tar Heel: 92.5

El Patron Grill, Elizabethtown: 94

Fresh Foods #9 Deli, Bladenboro: 86

San Jose Mexican Grill & Cantina, Elizabethtown: 91.5

Fresh Foods #8 Deli, Elizabethtown: 90

Cypress Creek Grill, Garland: 97

Traxxside Diner, Clarkton: 94

Burger Shack, Clarkton: 91.5

All American Griddle, White Lake: 94

Bladen Community College Deli, Dublin: 97

Meat Markets

Fresh Foods, Bladenboro: 94.5

School Cafeterias: Grade

Bladen Lakes: 98

Bladenboro Primary: 99

Dublin: 99

Elizabethtown Primary: 98.5

Tar Heel: 99

Bladenboro Middle: 99

Clarkton School of Discovery: 98

East Bladen: 99.5

Elizabethtown Middle: 98.5

West Bladen: 99.5

Assisted Living: Grade

West Bladen Assisted Living, Bladenboro: 90

Pre-K: Grade

Dublin: Satisfactory

Tar Heel: Satisfactory

Residential Care: Grade

Oak Grove Family Care, Bladenboro: Approved

Oak Grove #2: Approved

