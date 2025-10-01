FAIRMONT – West Bladen remained in the thick of the Southeastern Conference volleyball race with a sweep of Fairmont on Tuesday, winning 25-22, 25-14, 26-24.
Tahlela Bethea had five kills, four blocks and a dig to lead West Bladen and Greer Pope had 10 assists.
Also on the scoresheet were Kali Allen (2 kills), Natalee Sykes (ace, kill, 4 assists), Emmy Bryant (5 digs, 2 assists), Shanna Lewis (ace, kill, dig), Kimberly Dowless (4 kills, block, tip kill), Helaina Conklin (2 kills, 2 tip kills, assist), Makenna Thurman (3 kills, tip kill, dig), Karlee Gause (tip kill), Brenna Hester (back row).
The Knights (12-2, 6-1 Southeastern) remained a game behind first-place South Brunswick with three games remaining in the regular season. The teams close the season Oct. 9 at West Bladen. South Brunswick defeated West Bladen on Sept. 23.
Boys’ Soccer: South Brunswick 1, West Bladen 0
In Southport, the conference-leading Cougars (8-5-3, 4-0-0 Southeastern) shut out West Bladen (3-8-1, 1-2-0 Southeastern).
MIDDLE SCHOOL
Boys’ Soccer: Tar Heel 5, Elizabethtown 0
In Tar Heel, Edin Hernandez and Joshua Martin each scored two goals as the Panthers (5-1) shut out Elizabethtown (1-4). Josue Salazar also scored for Tar Heel.
Girls’ Soccer: Elizabethtown 3, Tar Heel 2
In Tar Heel, Racquel Whittington scored twice and Janiyah Whittington added a goal as Elizabethtown (4-1) edged the Panthers (1-5). Valeria Garcia scored both goals for Tar Heel.
RECREATION
Youth Soccer
Winners in the Bladen County Recreation Department’s league at Bladen County Park were Burn, Rapids, Fury, Cosmos, Thunder, Quakes, Stars and Courage.
TUESDAY, SEPT. 30
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
South Brunswick 1, West Bladen 0
Volleyball
Varsity: East Bladen 3, West Columbus 0
Varsity: West Bladen 3, Fairmont 0
JV: East Bladen 2, West Columbus 0
JV: West Bladen at Fairmont
Girls’ Tennis
West Bladen at Fairmont, postponed, Oct. 8
Cross Country
East Bladen at Lakewood, postponed
MIDDLE SCHOOL
Boys’ Soccer
Tar Heel 5, Elizabethtown 0
Clarkton at Tabor City, postponed, Oct. 7
Girls’ Soccer
Elizabethtown 3, Tar Heel 2
Clarkton at Tabor City, postponed, Oct. 7
RECREATION
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Fury 7, Timbers 1
Cosmos 4, Revolution 0
Thunder 5, Galaxy 1
Quakes 6, Railhawks 0
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Burn 2, Alliance 0
Rapids 3, Fusion 3 (Rapids won on PKs)
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Stars 5, Fire 0
Courage 4, Spirit 2
WEDNESDAY, OCT. 1
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at South Brunswick, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Nakina at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
THURSDAY, OCT. 2
HIGH SCHOOL
Volleyball
Red Springs at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
East Bladen at Union, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.
Boys’ Soccer
East Columbus at East Bladen, 6 p.m.
JV Football
North Duplin at East Bladen, 6:30 p.m.
Whiteville at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Tabor City at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Whiteville at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Rapids vs. Arsenal, 6 p.m.
Alliance vs. Fusion, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Spartans vs. Crew, 6 p.m.
Bolt vs. DC United, 7 p.m.