Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 17-22. The schedule is subject to change.

MONDAY, NOV. 17

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At Williams Township, 4 p.m.: Clarkton vs. Williams Township, Clarkton vs. Tabor City, Tabor City vs. Williams Township

At Elizabethtown, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, West Columbus vs. East Columbus, Elizabethtown vs. East Columbus

Basketball

Sampson Middle vs. Emereau Bladen, Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

RECREATION

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Hurricanes vs. Typhoons, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Huskies vs. Mustangs, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Flyers vs. Flames, 7:15 p.m.

Storm vs. Shockers, 8 p.m.

TUESDAY, NOV. 18

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen at East Columbus, JV girls 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

Whiteville at East Bladen, cancelled

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At Williams Township, 4 p.m.: Williams Township vs. Nakina, Clarkton vs. Nakina, Clarkton vs. Williams Township

At Tar Heel, 4 p.m.: Tar Heel vs. East Columbus, Elizabethtown vs. East Columbus, Elizabethtown vs. Tar Heel

RECREATION

10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park

Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Wolfpack vs. Bulldogs, 6 p.m.

Hurricanes vs. Crimson Tide, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Cyclones vs. Waves, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Wildcats vs. Jaguars, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Thunder vs. Flyers, 7:15 p.m.

Flames vs. Shockers, 8 p.m.

WEDNESDAY, NOV. 19

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At West Columbus, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, Elizabethtown vs. Whiteville, Whiteville vs. West Columbus

THURSDAY, NOV. 20

HIGH SCHOOL

Basketball

Union at West Bladen, Varsity girls 6 p.m.

East Bladen at North Brunswick, JV girls 3:30 p.m., JV boys 4:45 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Football

East Bladen vs. West Bladen, Bladenboro Middle, 6 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Bulldogs vs. Crimson Tide, 6 p.m.

Volunteers vs. Hurricanes, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Typhoons vs. Cyclones, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Mustangs vs. Wildcats, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Thunder vs. Shockers, 7:15 p.m.

Flyers vs. Storm, 8 p.m.

FRIDAY, NOV. 21

HIGH SCHOOL

Football

NCHSAA Playoffs

Manteo at East Bladen, 7 p.m.

Basketball

West Columbus at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

SATURDAY, NOV. 22

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Patriots vs. Panthers, 9 a.m.

7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Falcons vs. Commanders, 11:30 a.m.

9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Steelers vs. Dolphins, 9 a.m.

Colts vs. Steelers, 10:15 a.m.