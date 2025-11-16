Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 17-22. The schedule is subject to change.
MONDAY, NOV. 17
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Williams Township, 4 p.m.: Clarkton vs. Williams Township, Clarkton vs. Tabor City, Tabor City vs. Williams Township
At Elizabethtown, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, West Columbus vs. East Columbus, Elizabethtown vs. East Columbus
Basketball
Sampson Middle vs. Emereau Bladen, Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
RECREATION
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Hurricanes vs. Typhoons, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Huskies vs. Mustangs, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Flyers vs. Flames, 7:15 p.m.
Storm vs. Shockers, 8 p.m.
TUESDAY, NOV. 18
HIGH SCHOOL
Basketball
West Bladen at East Columbus, JV girls 4:30 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
Whiteville at East Bladen, cancelled
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Williams Township, 4 p.m.: Williams Township vs. Nakina, Clarkton vs. Nakina, Clarkton vs. Williams Township
At Tar Heel, 4 p.m.: Tar Heel vs. East Columbus, Elizabethtown vs. East Columbus, Elizabethtown vs. Tar Heel
RECREATION
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Bulldogs, 6 p.m.
Hurricanes vs. Crimson Tide, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Cyclones vs. Waves, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Wildcats vs. Jaguars, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Thunder vs. Flyers, 7:15 p.m.
Flames vs. Shockers, 8 p.m.
WEDNESDAY, NOV. 19
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At West Columbus, 4 p.m.: Elizabethtown vs. West Columbus, Elizabethtown vs. Whiteville, Whiteville vs. West Columbus
THURSDAY, NOV. 20
HIGH SCHOOL
Basketball
Union at West Bladen, Varsity girls 6 p.m.
East Bladen at North Brunswick, JV girls 3:30 p.m., JV boys 4:45 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
East Bladen vs. West Bladen, Bladenboro Middle, 6 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Crimson Tide, 6 p.m.
Volunteers vs. Hurricanes, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Typhoons vs. Cyclones, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Mustangs vs. Wildcats, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Thunder vs. Shockers, 7:15 p.m.
Flyers vs. Storm, 8 p.m.
FRIDAY, NOV. 21
HIGH SCHOOL
Football
NCHSAA Playoffs
Manteo at East Bladen, 7 p.m.
Basketball
West Columbus at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
SATURDAY, NOV. 22
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 11:30 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Steelers vs. Dolphins, 9 a.m.
Colts vs. Steelers, 10:15 a.m.