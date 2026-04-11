Bladen County sports schedule: April 13-18

Here is the Bladen County sports schedule for April 13-18. Schedule is subject to change.
MONDAY, APRIL 13
HIGH SCHOOL
Girls’ Soccer
West Bladen at West Brunswick, 5 p.m.
Boys’ Tennis
West Bladen at South Columbus, 4 p.m.
Boys’ Golf
West Bladen in Southeastern tournament, Fairmont Country Club, 1 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Elizabethtown at Nakina, 4 p.m.
Golf
Emereau vs. Elizabethtown Christian, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park
Dodgers vs. Phillies, 6 p.m.
Red Sox vs. Tigers, 6 p.m.
Blastball at County Park
Redwings vs. Storm, 6 p.m.
Tides vs. Bulls, 6 p.m.
Emeralds vs. Rockhounds, 6 p.m.
Mudcats vs. Blue Rocks, 6 p.m.
TUESDAY, APRIL 14
HIGH SCHOOL
Baseball
Red Springs at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at Hobbton, 6 p.m.
Softball
Red Springs at West Bladen, 6 p.m.
Girls’ Soccer
Red Springs at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Williams Township at Bladenboro, 4 p.m.
Tar Heel at West Columbus, 4 p.m.
Riverside Christian vs. Emereau at County Park, 4 p.m.
Girls’ Soccer
Fayetteville Homeschool Crusaders at Emereau, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park
Athletic vs. Cubs, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park
Royals vs. Diamondbacks, 6 p.m.
Mets vs. Yankees, 6 p.m.
Bladen County DYB Minors
Bladenboro Yard Goats at Clarkton, 7:30 p.m.
Co-ed Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Chewblocca vs. White’s Creek Bapt., 6 p.m.
Quik Sets vs. LF, 6:45 p.m.
Bumpin Buddies vs. Spikological Warfare, 7:30 p.m.
Mission Unblockable vs. Southern Thunder, 8:15 p.m.
WEDNESDAY, APRIL 15
HIGH SCHOOL
Boys’ Tennis
South Brunswick at West Bladen, 4 p.m.
Track & Field
West Bladen in Southeastern meet, Red Springs, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park
Phillies vs. Red Sox, 6 p.m.
Tigers vs. Dodgers, 6 p.m.
THURSDAY, APRIL 16
HIGH SCHOOL
Baseball
North Duplin at East Bladen, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.
St. Pauls at West Bladen, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.
Softball
North Duplin at East Bladen, 6 p.m.
Track & Field
East Bladen at South Lenoir, 3 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Nakina at Clarkton, 4 p.m.
Whiteville at Tar Heel, 4 p.m.
Baseball
Emereau at Harrells Christian, 4 p.m.
Girls’ Soccer
Cape Fear Academy B at Emereau, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park
Cubs vs. Clarkton, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park
Royals vs. Yankees, 6 p.m.
Pirates vs. Diamondbacks, 6 p.m.
Bladen County DYB Minors
Clarkton at Bladenboro Navy, 7 p.m.
Co-ed Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Tournament first-round, 6 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m.
Blastball at County Park
Tides vs. Redwings, 6 p.m.
Blue Rocks vs. Rockhounds, 6 p.m.
Emeralds vs. Mudcats, 6 p.m.
Bulls vs. Storm, 6 p.m.
FRIDAY, APRIL 17
HIGH SCHOOL
Baseball
West Bladen at Red Springs, 6 p.m.
Softball
West Bladen at Red Springs, 6 p.m.
Girls’ Soccer
West Bladen at Red Springs, 6 p.m.
SATURDAY, APRIL 18
RECREATION
Bladen County DYB Majors at McLean Park
Clarkton vs. Bladenboro, TBA
