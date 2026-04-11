Bladen County sports schedule: April 13-18

Here is the Bladen County sports schedule for April 13-18. Schedule is subject to change.

MONDAY, APRIL 13

HIGH SCHOOL

Girls’ Soccer

West Bladen at West Brunswick, 5 p.m.

Boys’ Tennis

West Bladen at South Columbus, 4 p.m.

Boys’ Golf

West Bladen in Southeastern tournament, Fairmont Country Club, 1 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Elizabethtown at Nakina, 4 p.m.

Golf

Emereau vs. Elizabethtown Christian, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park

Dodgers vs. Phillies, 6 p.m.

Red Sox vs. Tigers, 6 p.m.

Blastball at County Park

Redwings vs. Storm, 6 p.m.

Tides vs. Bulls, 6 p.m.

Emeralds vs. Rockhounds, 6 p.m.

Mudcats vs. Blue Rocks, 6 p.m.

TUESDAY, APRIL 14

HIGH SCHOOL

Baseball

Red Springs at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at Hobbton, 6 p.m.

Softball

Red Springs at West Bladen, 6 p.m.

Girls’ Soccer

Red Springs at West Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Williams Township at Bladenboro, 4 p.m.

Tar Heel at West Columbus, 4 p.m.

Riverside Christian vs. Emereau at County Park, 4 p.m.

Girls’ Soccer

Fayetteville Homeschool Crusaders at Emereau, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park

Athletic vs. Cubs, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park

Royals vs. Diamondbacks, 6 p.m.

Mets vs. Yankees, 6 p.m.

Bladen County DYB Minors

Bladenboro Yard Goats at Clarkton, 7:30 p.m.

Co-ed Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Chewblocca vs. White’s Creek Bapt., 6 p.m.

Quik Sets vs. LF, 6:45 p.m.

Bumpin Buddies vs. Spikological Warfare, 7:30 p.m.

Mission Unblockable vs. Southern Thunder, 8:15 p.m.

WEDNESDAY, APRIL 15

HIGH SCHOOL

Boys’ Tennis

South Brunswick at West Bladen, 4 p.m.

Track & Field

West Bladen in Southeastern meet, Red Springs, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park

Phillies vs. Red Sox, 6 p.m.

Tigers vs. Dodgers, 6 p.m.

THURSDAY, APRIL 16

HIGH SCHOOL

Baseball

North Duplin at East Bladen, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.

St. Pauls at West Bladen, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.

Softball

North Duplin at East Bladen, 6 p.m.

Track & Field

East Bladen at South Lenoir, 3 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Nakina at Clarkton, 4 p.m.

Whiteville at Tar Heel, 4 p.m.

Baseball

Emereau at Harrells Christian, 4 p.m.

Girls’ Soccer

Cape Fear Academy B at Emereau, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park

Cubs vs. Clarkton, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park

Royals vs. Yankees, 6 p.m.

Pirates vs. Diamondbacks, 6 p.m.

Bladen County DYB Minors

Clarkton at Bladenboro Navy, 7 p.m.

Co-ed Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Tournament first-round, 6 p.m., 6:45 p.m., 7:30 p.m., 8:15 p.m.

Blastball at County Park

Tides vs. Redwings, 6 p.m.

Blue Rocks vs. Rockhounds, 6 p.m.

Emeralds vs. Mudcats, 6 p.m.

Bulls vs. Storm, 6 p.m.

FRIDAY, APRIL 17

HIGH SCHOOL

Baseball

West Bladen at Red Springs, 6 p.m.

Softball

West Bladen at Red Springs, 6 p.m.

Girls’ Soccer

West Bladen at Red Springs, 6 p.m.

SATURDAY, APRIL 18

RECREATION

Bladen County DYB Majors at McLean Park

Clarkton vs. Bladenboro, TBA

