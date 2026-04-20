SUBSCRIBE Now or RENEW
Account Login
Register

Bladen County sports schedule: April 20-24

in ,

Here is the Bladen County sports schedule for April 20-24. The schedule is subject to change.

MONDAY, APRIL 20

HIGH SCHOOL

Softball

East Bladen at Wilmington Ashley, 6 p.m.

Girls’ Soccer

West Bladen at West Columbus, 5 p.m.

East Bladen at Lakewood, 6 p.m.

Boys’ Golf

East Bladen in Carolina match, Timberlake Country Club, 3 p.m.

West Bladen in Southeastern match, Scothurst Country Club, 1 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Clarkton at Tabor City, 4 p.m.

East Columbus at Elizabethtown, 4 p.m.

Bladenboro at Williams Township, 4 p.m.

Softball

Emereau at Fayetteville Homeschool Silverhawks, 4 p.m.

Girls’ Soccer

Friends School of Wilmington at Emereau, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park

Phillies at Tigers, 6 p.m.

Dodgers vs. Red Sox, 6 p.m.

TUESDAY, APRIL 21

HIGH SCHOOL

Baseball

South Columbus at West Bladen, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.

West Columbus at East Bladen, 6 p.m.

Softball

South Columbus at West Bladen, 6 p.m.

West Columbus at East Bladen, 6 p.m.

Girls’ Soccer

South Columbus at West Bladen, 6 p.m.

Boys’ Golf

East Bladen in non-conference match, Lane Tree Golf Club, 1 p.m.

Track & Field

West Bladen in Southeastern meet, South Columbus, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park

Athletics vs. Clarkton, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park

Mets vs. Royals, 6 p.m.

Yankees vs. Pirates, 6 p.m.

Co-ed Volleyball Tournament at King Street Gym, Elizabethtown

Mission Unblockable vs. Spikological Warfare, 6 p.m.

Chewblocca vs. Quik Sets, 6:45 p.m.

Championship, 7:30 p.m.

WEDNESDAY, APRIL 22

HIGH SCHOOL

Baseball

East Bladen at E.E. Smith, JV 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Elizabethtown at Tar Heel, 4 p.m.

RECREATION

Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park

Tigers vs. Red Sox, 6 p.m.

Phillies vs. Dodgers, 6 p.m.

THURSDAY, APRIL 23

HIGH SCHOOL

Baseball

East Bladen at Union, 6 p.m.

Softball

East Bladen at Union, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Bladenboro at Clarkton, 4 p.m.

Whiteville at Elizabethtown, 4 p.m.

Golf

Emereau, Elizabethtown Christian and Old Main Stream Academy, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.

RECREATION

Bladen County DYB Majors

Cerro Gordo at Clarkton, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park

Athletic vs. Cubs, 7:30 p.m.

Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park

Pirates vs. Mets, 6 p.m.

Diamondbacks vs. Yankees, 6 p.m.

FRIDAY, APRIL 24

HIGH SCHOOL

Baseball

West Bladen at South Columbus, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.

East Bladen at E.E. Smith, JV 4 p.m.

Softball

West Bladen at South Columbus, 6 p.m.

Girls’ Soccer

West Bladen at South Columbus, 5 p.m.

RECREATION

Bladen County DYB Minors

Bladenboro Navy at Clarkton, 6:30 p.m.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *