Bladen County sports schedule: April 20-24

Here is the Bladen County sports schedule for April 20-24. The schedule is subject to change.
MONDAY, APRIL 20
HIGH SCHOOL
Softball
East Bladen at Wilmington Ashley, 6 p.m.
Girls’ Soccer
West Bladen at West Columbus, 5 p.m.
East Bladen at Lakewood, 6 p.m.
Boys’ Golf
East Bladen in Carolina match, Timberlake Country Club, 3 p.m.
West Bladen in Southeastern match, Scothurst Country Club, 1 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Clarkton at Tabor City, 4 p.m.
East Columbus at Elizabethtown, 4 p.m.
Bladenboro at Williams Township, 4 p.m.
Softball
Emereau at Fayetteville Homeschool Silverhawks, 4 p.m.
Girls’ Soccer
Friends School of Wilmington at Emereau, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park
Phillies at Tigers, 6 p.m.
Dodgers vs. Red Sox, 6 p.m.
TUESDAY, APRIL 21
HIGH SCHOOL
Baseball
South Columbus at West Bladen, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.
West Columbus at East Bladen, 6 p.m.
Softball
South Columbus at West Bladen, 6 p.m.
West Columbus at East Bladen, 6 p.m.
Girls’ Soccer
South Columbus at West Bladen, 6 p.m.
Boys’ Golf
East Bladen in non-conference match, Lane Tree Golf Club, 1 p.m.
Track & Field
West Bladen in Southeastern meet, South Columbus, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park
Athletics vs. Clarkton, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park
Mets vs. Royals, 6 p.m.
Yankees vs. Pirates, 6 p.m.
Co-ed Volleyball Tournament at King Street Gym, Elizabethtown
Mission Unblockable vs. Spikological Warfare, 6 p.m.
Chewblocca vs. Quik Sets, 6:45 p.m.
Championship, 7:30 p.m.
WEDNESDAY, APRIL 22
HIGH SCHOOL
Baseball
East Bladen at E.E. Smith, JV 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Elizabethtown at Tar Heel, 4 p.m.
RECREATION
Elizabethtown DYB Minors at Leinwand Park
Tigers vs. Red Sox, 6 p.m.
Phillies vs. Dodgers, 6 p.m.
THURSDAY, APRIL 23
HIGH SCHOOL
Baseball
East Bladen at Union, 6 p.m.
Softball
East Bladen at Union, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Bladenboro at Clarkton, 4 p.m.
Whiteville at Elizabethtown, 4 p.m.
Golf
Emereau, Elizabethtown Christian and Old Main Stream Academy, Vineyard Golf at White Lake, 3 p.m.
RECREATION
Bladen County DYB Majors
Cerro Gordo at Clarkton, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Majors at Leinwand Park
Athletic vs. Cubs, 7:30 p.m.
Elizabethtown DYB Coach-Pitch at Leinwand Park
Pirates vs. Mets, 6 p.m.
Diamondbacks vs. Yankees, 6 p.m.
FRIDAY, APRIL 24
HIGH SCHOOL
Baseball
West Bladen at South Columbus, JV 4 p.m., Varsity 7 p.m.
East Bladen at E.E. Smith, JV 4 p.m.
Softball
West Bladen at South Columbus, 6 p.m.
Girls’ Soccer
West Bladen at South Columbus, 5 p.m.
RECREATION
Bladen County DYB Minors
Bladenboro Navy at Clarkton, 6:30 p.m.
