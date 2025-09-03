Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for August 2025.

The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.

Food Establishments Grade Date Location
El Torito Mexican Restaurant 92 Aug. 5 Clarkton
Dona Mary 90 Aug. 26 Garland
Dove’s Barbeque 90 Aug. 27 Bladenboro
Brickhouse Seafood 94.5 Aug. 27 Elizabethtown
Hwy 41 Grill 94.5 Aug. 11 Bladenboro
Hardee’s 93.5 Aug. 26 Tar Heel
Melton’s Restaurant 90.5 Aug. 28 Elizabethtown
Ski Burger 90.5 Aug. 19 White Lake
All American Griddle 93.5 Aug. 22 White Lake
Jersey Mike’s Subs 94 Aug. 6 Elizabethtown
Clearwater Gifts 98 Aug. 19 White Lake
Fruitilokas 92 Aug. 12 Elizabethtown
Fresh Foods Deli #8 93.5 Aug. 13 Elizabethtown
Rest/Nursing Cafeterias Grade Date Location
Bladen East Health & Rehab 95 Aug. 8 Elizabethtown
Elizabethtown Heath & Rehab 92 Aug. 7 Elizabethtown
Elderly Nutrition Sites Grade Date Location
Bladenboro Congregate 99 Aug. 14 Bladenboro
Elizabethtown 99.5 Aug. 19 Elizabethtown
School Buildings Grade Date Location
Elizabethtown Christian 100 Aug. 22 Elizabethtown
School Cafeterias Grade Date Location
Bladen Lakes 98.5 Aug. 29 Elizabethtown
Tar Heel 96.5 Aug. 28 Tar Heel
East Bladen 100 Aug. 29 Elizabethtown
Meat Markets Grade Date Location
Fresh Foods 94 Aug. 4 Bladenboro
Inman’s IGA 94.5 Aug. 4 Dublin
Tienda Mexican Leon 91 Aug. 11 Elizabethtown
Pre-K Grade Date Location
Elizabethtown Christian Superior Aug. 22 Elizabethtown
Produce Stand Grade Date Location
Food Lion 98.5 Aug. 7 Elizabethtown
Limited Food Service Grade Date Location
East Bladen High 100 Aug. 25 Elizabethtown