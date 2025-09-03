Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for August 2025.
The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.
|Food Establishments
|Grade
|Date
|Location
|El Torito Mexican Restaurant
|92
|Aug. 5
|Clarkton
|Dona Mary
|90
|Aug. 26
|Garland
|Dove’s Barbeque
|90
|Aug. 27
|Bladenboro
|Brickhouse Seafood
|94.5
|Aug. 27
|Elizabethtown
|Hwy 41 Grill
|94.5
|Aug. 11
|Bladenboro
|Hardee’s
|93.5
|Aug. 26
|Tar Heel
|Melton’s Restaurant
|90.5
|Aug. 28
|Elizabethtown
|Ski Burger
|90.5
|Aug. 19
|White Lake
|All American Griddle
|93.5
|Aug. 22
|White Lake
|Jersey Mike’s Subs
|94
|Aug. 6
|Elizabethtown
|Clearwater Gifts
|98
|Aug. 19
|White Lake
|Fruitilokas
|92
|Aug. 12
|Elizabethtown
|Fresh Foods Deli #8
|93.5
|Aug. 13
|Elizabethtown
|Rest/Nursing Cafeterias
|Grade
|Date
|Location
|Bladen East Health & Rehab
|95
|Aug. 8
|Elizabethtown
|Elizabethtown Heath & Rehab
|92
|Aug. 7
|Elizabethtown
|Elderly Nutrition Sites
|Grade
|Date
|Location
|Bladenboro Congregate
|99
|Aug. 14
|Bladenboro
|Elizabethtown
|99.5
|Aug. 19
|Elizabethtown
|School Buildings
|Grade
|Date
|Location
|Elizabethtown Christian
|100
|Aug. 22
|Elizabethtown
|School Cafeterias
|Grade
|Date
|Location
|Bladen Lakes
|98.5
|Aug. 29
|Elizabethtown
|Tar Heel
|96.5
|Aug. 28
|Tar Heel
|East Bladen
|100
|Aug. 29
|Elizabethtown
|Meat Markets
|Grade
|Date
|Location
|Fresh Foods
|94
|Aug. 4
|Bladenboro
|Inman’s IGA
|94.5
|Aug. 4
|Dublin
|Tienda Mexican Leon
|91
|Aug. 11
|Elizabethtown
|Pre-K
|Grade
|Date
|Location
|Elizabethtown Christian
|Superior
|Aug. 22
|Elizabethtown
|Produce Stand
|Grade
|Date
|Location
|Food Lion
|98.5
|Aug. 7
|Elizabethtown
|Limited Food Service
|Grade
|Date
|Location
|East Bladen High
|100
|Aug. 25
|Elizabethtown