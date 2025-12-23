RUNNING IN 2026
ELIZABETHTOWN – More candidates have continued to file for office as the filing period for the 2026 primary election has reached the end of the filing deadline Dec. 19.
The 2026 election will be comprised of races at the county, state and federal level.
The primary election will be held March 3, 2026, before the general election Nov. 3.
The following is a list of candidates who have filed.
US SENATE (DEM)
Cooper, Roy Asberry III Roy Cooper DEM 12/03/2025
Farrow, Daryl Trent Daryl Farrow DEM 12/05/2025
Williams, Marcus Whittman Marcus W. Williams DEM 12/12/2025
Quick, Orrick Romaine Orrick Quick DEM 12/17/2025
Dues, Justin Edward Justin E. Dues DEM 12/18/2025
Colon, Robert John Robert Colon DEM 12/18/2025
US SENATE (LIB)
Bray, Shannon Wilson Shannon W. Bray LIB 12/17/2025
US SENATE (REP)
Temple, Elizabeth Anne Elizabeth A. Temple REP 12/01/2025
Brown, Donald Mitchell JR Donald M. (Don) Brown REP 12/01/2025
Whatley, Michael David Michael Whatley REP 12/02/2025
Dupre, Margot Patrice Margot Dupre REP 12/11/2025
Johnson, Thomas Lee Thomas Johnson REP 12/15/2025
Morrow, Michele Marie Michele Morrow REP 12/18/2025
US HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 07 (DEM)
Hardy, Kimberly Michelle Kimberly Hardy DEM 12/04/2025
US HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 07 (REP)
Rouzer, David Cheston David Rouzer REP 12/15/2025
NC SUPREME COURT ASSOCIATE JUSTICE SEAT 01 (DEM)
Earls, Anita Sue Anita Earls DEM 12/01/2025
NC SUPREME COURT ASSOCIATE JUSTICE SEAT 01 (REP)
Stevens, Sarah Suzanne Sarah Stevens REP 12/03/2025
NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 01 (DEM)
Arrowood, John Stanley John S. Arrowood DEM 12/01/2025
NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 01 (REP)
Smith, Matthew Brian Matt Smith REP 12/01/2025
Byrne, Michael Christopher Michael C. Byrne REP 12/03/2025
NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 02 (DEM)
Hampson, Tobias Samuel Tobias (Toby) Hampson DEM 12/01/2025
NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 02 (REP)
Bell, George Cooper George Cooper Bell REP 12/05/2025
NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 03 (DEM)
Whalen, James Weldon James Weldon Whalen DEM 12/01/2025
Walczyk, Christine M. Christine Marie Walczyk DEM 12/01/2025
NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 03 (REP)
Collins, Craig Robert Craig Collins REP 12/02/2025
NC STATE SENATE DISTRICT 09 (REP)
Barbour, William Wilson William W. Barbour REP 12/03/2025
Jackson, William Brent Brent Jackson REP 12/09/2025
NC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 022 (REP)
Kivett, Robert Jerol Jerol Kivett REP 12/01/2025
Jackson, James Wellie Wellie Jackson REP 12/08/2025
NC DISTRICT COURT JUDGE DISTRICT 15 SEAT 02 (REP) (BRUNSWICK SEAT)
Wilson, Bryan David Bryan D. Wilson REP 12/01/2025
NC DISTRICT COURT JUDGE DISTRICT 15 SEAT 05 (REP) (COLUMBUS SEAT)
Callihan, Willie Morris JR Will M. Callihan, Jr. REP 12/02/2025
NC DISTRICT COURT JUDGE DISTRICT 15 SEAT 07 (REP) (BRUNSWICK SEAT)
Mcpherson, Sarah Bess Sarah McPherson REP 12/01/2025
DISTRICT ATTORNEY DISTRICT 15 (REP)
Earley, Jenna Marie Onusko Jenna Earley REP 12/01/2025
Somers, James Kelly J.K. Somers REP 12/04/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 01 (DEM)
Bullock, Arthur Alexander Arthur A. Bullock DEM 12/10/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 02 (REP)
Peterson, Charles Ray Charles Ray Peterson REP 12/09/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 03 (REP)
Allen, Joe R. JR Joe Allen, Jr. REP 12/01/2025
McGill, Cameron Lee Cameron McGill REP 12/15/2025
Bowen, Judy Watson Judy Brown REP 12/19/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION COUNTY-WIDE (DEM)
McLean, Gloria Blanks Gloria B. McLean DEM 12/01/2025
Davis, Harfel Clementa Harfel Davis DEM 12/02/2025
Esters, Kimbrie Elizabeth Kimbrie Esters DEM 12/16/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION COUNTY-WIDE (REP)
Long, Matthew Kyle Matthew Long REP 12/01/2025
Edwards, Dennis Ray Dennis R. Edwards REP 12/15/2025
Carroll, Roger Anthony Roger A. Carroll REP 12/17/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 01 (DEM)
Rhoda, Gary N. Gary N. Rhoda DEM 12/02/2025
Jacobs, Theresa Bethea Theresa Jacobs DEM 12/04/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 02 (REP)
Hester, Walter Muriel Jr. Walter Hester REP 12/01/2025
Singletary, Mcadoo III Mackie Singletary REP 12/16/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 03 (DEM)
Purdie, Jerome Jerome L. Purdie DEM 12/18/2025
BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 03 (REP)
Russ, Aaron Michael Aaron Russ REP 12/17/2025
BLADEN COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT (REP)
Hursey, Vira Cristin Cristin Hursey REP 12/01/2025
BLADEN COUNTY REGISTER OF DEEDS (REP)
Martin, Wendy Atkins Wendy A. Martin REP 12/01/2025
BLADEN COUNTY SHERIFF (DEM)
Edwards, Gary Scott Gary Edwards DEM 12/04/2025
Hunt, Talmadge Christopher Chris Hunt DEM 12/09/2025
BLADEN COUNTY SHERIFF (REP)
McVicker, James Atlas Jim McVicker REP 12/02/2025
Yonge, Carl Milton Jr. Carl Yonge REP 12/04/2025