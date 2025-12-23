RUNNING IN 2026

ELIZABETHTOWN – More candidates have continued to file for office as the filing period for the 2026 primary election has reached the end of the filing deadline Dec. 19.

The 2026 election will be comprised of races at the county, state and federal level.

The primary election will be held March 3, 2026, before the general election Nov. 3.

The following is a list of candidates who have filed.

US SENATE (DEM)

Cooper, Roy Asberry III Roy Cooper DEM 12/03/2025

Farrow, Daryl Trent Daryl Farrow DEM 12/05/2025

Williams, Marcus Whittman Marcus W. Williams DEM 12/12/2025

Quick, Orrick Romaine Orrick Quick DEM 12/17/2025

Dues, Justin Edward Justin E. Dues DEM 12/18/2025

Colon, Robert John Robert Colon DEM 12/18/2025

US SENATE (LIB)

Bray, Shannon Wilson Shannon W. Bray LIB 12/17/2025

US SENATE (REP)

Temple, Elizabeth Anne Elizabeth A. Temple REP 12/01/2025

Brown, Donald Mitchell JR Donald M. (Don) Brown REP 12/01/2025

Whatley, Michael David Michael Whatley REP 12/02/2025

Dupre, Margot Patrice Margot Dupre REP 12/11/2025

Johnson, Thomas Lee Thomas Johnson REP 12/15/2025

Morrow, Michele Marie Michele Morrow REP 12/18/2025

US HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 07 (DEM)

Hardy, Kimberly Michelle Kimberly Hardy DEM 12/04/2025

US HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 07 (REP)

Rouzer, David Cheston David Rouzer REP 12/15/2025

NC SUPREME COURT ASSOCIATE JUSTICE SEAT 01 (DEM)

Earls, Anita Sue Anita Earls DEM 12/01/2025

NC SUPREME COURT ASSOCIATE JUSTICE SEAT 01 (REP)

Stevens, Sarah Suzanne Sarah Stevens REP 12/03/2025

NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 01 (DEM)

Arrowood, John Stanley John S. Arrowood DEM 12/01/2025

NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 01 (REP)

Smith, Matthew Brian Matt Smith REP 12/01/2025

Byrne, Michael Christopher Michael C. Byrne REP 12/03/2025

NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 02 (DEM)

Hampson, Tobias Samuel Tobias (Toby) Hampson DEM 12/01/2025

NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 02 (REP)

Bell, George Cooper George Cooper Bell REP 12/05/2025

NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 03 (DEM)

Whalen, James Weldon James Weldon Whalen DEM 12/01/2025

Walczyk, Christine M. Christine Marie Walczyk DEM 12/01/2025

NC COURT OF APPEALS JUDGE SEAT 03 (REP)

Collins, Craig Robert Craig Collins REP 12/02/2025

NC STATE SENATE DISTRICT 09 (REP)

Barbour, William Wilson William W. Barbour REP 12/03/2025

Jackson, William Brent Brent Jackson REP 12/09/2025

NC HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 022 (REP)

Kivett, Robert Jerol Jerol Kivett REP 12/01/2025

Jackson, James Wellie Wellie Jackson REP 12/08/2025

NC DISTRICT COURT JUDGE DISTRICT 15 SEAT 02 (REP) (BRUNSWICK SEAT)

Wilson, Bryan David Bryan D. Wilson REP 12/01/2025

NC DISTRICT COURT JUDGE DISTRICT 15 SEAT 05 (REP) (COLUMBUS SEAT)

Callihan, Willie Morris JR Will M. Callihan, Jr. REP 12/02/2025

NC DISTRICT COURT JUDGE DISTRICT 15 SEAT 07 (REP) (BRUNSWICK SEAT)

Mcpherson, Sarah Bess Sarah McPherson REP 12/01/2025

DISTRICT ATTORNEY DISTRICT 15 (REP)

Earley, Jenna Marie Onusko Jenna Earley REP 12/01/2025

Somers, James Kelly J.K. Somers REP 12/04/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 01 (DEM)

Bullock, Arthur Alexander Arthur A. Bullock DEM 12/10/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 02 (REP)

Peterson, Charles Ray Charles Ray Peterson REP 12/09/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 03 (REP)

Allen, Joe R. JR Joe Allen, Jr. REP 12/01/2025

McGill, Cameron Lee Cameron McGill REP 12/15/2025

Bowen, Judy Watson Judy Brown REP 12/19/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION COUNTY-WIDE (DEM)

McLean, Gloria Blanks Gloria B. McLean DEM 12/01/2025

Davis, Harfel Clementa Harfel Davis DEM 12/02/2025

Esters, Kimbrie Elizabeth Kimbrie Esters DEM 12/16/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION COUNTY-WIDE (REP)

Long, Matthew Kyle Matthew Long REP 12/01/2025

Edwards, Dennis Ray Dennis R. Edwards REP 12/15/2025

Carroll, Roger Anthony Roger A. Carroll REP 12/17/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 01 (DEM)

Rhoda, Gary N. Gary N. Rhoda DEM 12/02/2025

Jacobs, Theresa Bethea Theresa Jacobs DEM 12/04/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 02 (REP)

Hester, Walter Muriel Jr. Walter Hester REP 12/01/2025

Singletary, Mcadoo III Mackie Singletary REP 12/16/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 03 (DEM)

Purdie, Jerome Jerome L. Purdie DEM 12/18/2025

BLADEN COUNTY BOARD OF EDUCATION DISTRICT 03 (REP)

Russ, Aaron Michael Aaron Russ REP 12/17/2025

BLADEN COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT (REP)

Hursey, Vira Cristin Cristin Hursey REP 12/01/2025

BLADEN COUNTY REGISTER OF DEEDS (REP)

Martin, Wendy Atkins Wendy A. Martin REP 12/01/2025

BLADEN COUNTY SHERIFF (DEM)

Edwards, Gary Scott Gary Edwards DEM 12/04/2025

Hunt, Talmadge Christopher Chris Hunt DEM 12/09/2025

BLADEN COUNTY SHERIFF (REP)

McVicker, James Atlas Jim McVicker REP 12/02/2025

Yonge, Carl Milton Jr. Carl Yonge REP 12/04/2025