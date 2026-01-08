Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for December 2025.
The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.
|Food Establishments
|Grade
|Date
|Location
|El Torito Mexican Restaurant
|95
|Dec. 8
|Bladenboro
|El Torito Mexican Restaurant
|90
|Dec. 10
|Clarkton
|San Jose Mexican Grill and Cantina
|93.5
|Dec. 31
|White Lake
|Hardee’s
|92.5
|Dec. 11
|Tar Heel
|Ski Burger
|94.5
|Dec. 30
|White Lake
|Burger Shack
|90
|Dec. 31
|Clarkton
|Champs
|90
|Dec. 12
|Dublin
|Arby’s
|94.5
|Dec. 1
|Elizabethtown
|Traxxside Diner
|95.5
|Dec. 19
|Clarkton
|School Cafeterias
|Grade
|Date
|Location
|Bladen Lakes
|98.5
|Dec. 15
|Elizabethtown
|Bladenboro Primary
|99
|Dec. 12
|Bladenboro
|Dublin
|99.5
|Dec. 9
|Dublin
|Tar Heel
|99
|Dec. 4
|Tar Heel
|Bladenboro Middle
|99.5
|Dec. 8
|Bladenboro
|Clarkton School of Discovery
|98.5
|Dec. 10
|Clarkton
|East Arcadia
|99
|Dec. 18
|Riegelwood
|Elizabethtown Middle
|98.5
|Dec. 18
|Elizabethtown
|Elderly Nutrition Sites
|Grade
|Date
|Location
|Bladenboro Congregate
|98
|Dec. 3
|Bladenboro
|Meat Markets
|Grade
|Date
|Location
|Fresh Foods
|94
|Dec. 16
|Bladenboro
|Fresh Foods
|90.5
|Dec. 1
|Clarkton
|Fresh Foods
|94
|Dec. 9
|Elizabethtown
|Inman’s IGA
|90
|Dec. 17
|Dublin
|Tienda Mexicana Leon
|93.5
|Dec. 4
|Elizabethtown