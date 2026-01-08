Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for December 2025.

The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.

Food Establishments Grade Date Location
El Torito Mexican Restaurant 95 Dec. 8 Bladenboro
El Torito Mexican Restaurant 90 Dec. 10 Clarkton
San Jose Mexican Grill and Cantina 93.5 Dec. 31 White Lake
Hardee’s 92.5 Dec. 11 Tar Heel
Ski Burger 94.5 Dec. 30 White Lake
Burger Shack 90 Dec. 31 Clarkton
Champs 90 Dec. 12 Dublin
Arby’s 94.5 Dec. 1 Elizabethtown
Traxxside Diner 95.5 Dec. 19 Clarkton
School Cafeterias Grade Date Location
Bladen Lakes 98.5 Dec. 15 Elizabethtown
Bladenboro Primary 99 Dec. 12 Bladenboro
Dublin 99.5 Dec. 9 Dublin
Tar Heel 99 Dec. 4 Tar Heel
Bladenboro Middle 99.5 Dec. 8 Bladenboro
Clarkton School of Discovery 98.5 Dec. 10 Clarkton
East Arcadia 99 Dec. 18 Riegelwood
Elizabethtown Middle 98.5 Dec. 18 Elizabethtown
Elderly Nutrition Sites Grade Date Location
Bladenboro Congregate 98 Dec. 3 Bladenboro
Meat Markets Grade Date Location
Fresh Foods 94 Dec. 16 Bladenboro
Fresh Foods 90.5 Dec. 1 Clarkton
Fresh Foods 94 Dec. 9 Elizabethtown
Inman’s IGA 90 Dec. 17 Dublin
Tienda Mexicana Leon 93.5 Dec. 4 Elizabethtown