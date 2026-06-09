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Bladen County restaurant grades for May

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Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for May 2026.

The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.

Food Establishments: Grade

Brickhouse Seafood, Elizabethtown: 90

Burney’s Sweets and More, Elizabethtown: 95.5

Cain’s Grill, White Oak: 92

41 Grill, Bladenboro: 93

Hardee’s, Elizabethtown: 92.5

Minuteman #18, Tar Heel: 93

Food Lion Seafood, Elizabethtown: 97.5

Aunt B’s, Bladenboro: 93

No. 1 Chinese, Elizabethtown: 90.5

The Corner Cafe, Elizabethtown: 90

Diamond Dave’s, Bladenboro: 91

Food Lion Deli, Elizabethtown: 94.5

Headstarts: Grade

Elizabethtown Headstart, Elizabethtown: Superior

Lodging: Grade

Knight’s Inn, Elizabethtown: 92

Silver Sands, White Lake: 98

Meat Markets: Grade

Fresh Food, Elizabethtown: 94

Pre-K: Grade

Bladen Lakes, Elizabethtown: Superior

Bladenboro Primary, Bladenboro: Superior

ECA Pre-K, Elizabethtown: Superior

Elizabethtown Primary, Elizabethtown: Superior

Elderly/Nutrition Sites

Bladenboro Congregate Nutrition Site, Bladenboro: 100

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