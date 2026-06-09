Bladen County restaurant grades for May

Bladen County Health Department’s restaurant grade inspections for May 2026.
The department visits several food-related establishments each month, checking for sanitation and health-related issues.
Food Establishments: Grade
Brickhouse Seafood, Elizabethtown: 90
Burney’s Sweets and More, Elizabethtown: 95.5
Cain’s Grill, White Oak: 92
41 Grill, Bladenboro: 93
Hardee’s, Elizabethtown: 92.5
Minuteman #18, Tar Heel: 93
Food Lion Seafood, Elizabethtown: 97.5
Aunt B’s, Bladenboro: 93
No. 1 Chinese, Elizabethtown: 90.5
The Corner Cafe, Elizabethtown: 90
Diamond Dave’s, Bladenboro: 91
Food Lion Deli, Elizabethtown: 94.5
Headstarts: Grade
Elizabethtown Headstart, Elizabethtown: Superior
Lodging: Grade
Knight’s Inn, Elizabethtown: 92
Silver Sands, White Lake: 98
Meat Markets: Grade
Fresh Food, Elizabethtown: 94
Pre-K: Grade
Bladen Lakes, Elizabethtown: Superior
Bladenboro Primary, Bladenboro: Superior
ECA Pre-K, Elizabethtown: Superior
Elizabethtown Primary, Elizabethtown: Superior
Elderly/Nutrition Sites
Bladenboro Congregate Nutrition Site, Bladenboro: 100
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