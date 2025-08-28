West Bladen’s Lileigh Anderson (far court) serves to East Bladen’s Ruby Stephens in the No. 2 singles match. Sonny Jones / Bladen Journal

<p>West Bladen’s Faith Wren returns a shot Wednesday in No. 1 singles play against East Bladen.</p> <p>Sonny Jones / Bladen Journal</p>

<p>East Bladen’s No. 1 singles players Sana’a Singletary returns a shot during Wednesday’s match at West Bladen.</p> <p>Sonny Jones / Bladen Journal</p>

<p>East Bladen’s Ruby Stephens with a forehand return Wednesday against West Bladen.</p> <p>Sonny Jones / Bladen Journal</p>

BLADENBORO – The West Bladen girls’ tennis opened their season Wednesday with a 6-3 win against county rival East Bladen.

The teams split the six singles matches, but West Bladen won the three doubles matches to claim the victory. East Bladen dropped to 1-2.

The teams are scheduled to meet again Tuesday at East Bladen.

Singles

Faith Wren (WB) def. Sana’a Singletary 8-1

Lileigh Anderson (WB) def. Ruby Stephens 8-1

Niyah Wooten (EB) def. Jeleah Purdie 8-4

Azul Valencia Esparza (EB) def. Everlee Nance 8-2

Ava Allen (EB) def. Gisella Lara 7-2 (default)

Charlotte Cookson (WB) def. Amanda Bollinger (EB) 8-3

Doubles

Wren-Nance (WB) def. Singletary-Stephens 8-1

Anderson-Purdie (WB) def. Wooten-Allen 8-4

Cookson-Lena Edwards (WB) def. Avery Smith-Claire Devane 8-4