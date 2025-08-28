BLADENBORO – The West Bladen girls’ tennis opened their season Wednesday with a 6-3 win against county rival East Bladen.
The teams split the six singles matches, but West Bladen won the three doubles matches to claim the victory. East Bladen dropped to 1-2.
The teams are scheduled to meet again Tuesday at East Bladen.
Singles
Faith Wren (WB) def. Sana’a Singletary 8-1
Lileigh Anderson (WB) def. Ruby Stephens 8-1
Niyah Wooten (EB) def. Jeleah Purdie 8-4
Azul Valencia Esparza (EB) def. Everlee Nance 8-2
Ava Allen (EB) def. Gisella Lara 7-2 (default)
Charlotte Cookson (WB) def. Amanda Bollinger (EB) 8-3
Doubles
Wren-Nance (WB) def. Singletary-Stephens 8-1
Anderson-Purdie (WB) def. Wooten-Allen 8-4
Cookson-Lena Edwards (WB) def. Avery Smith-Claire Devane 8-4