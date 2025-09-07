Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 8-12. The schedule is subject to change.

MONDAY, SEPT. 8

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

South Columbus at East Bladen, 6 p.m.

Volleyball

Heide Trask at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Williams Township at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Elizabethtown at East Columbus, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

RECREATION

Tot Soccer at Bladen County Park

Team Rubble vs. Team Tracker, 6 p.m.

Team Rocky vs. Team Marshall, 6 p.m.

Team Everest vs. Team Zuma, 6 p.m.

TUESDAY, SEPT. 9

HIGH SCHOOL

Volleyball

Union at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at Whiteville, 4 p.m.

Cross Country

East Bladen at Lakewood, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau at Sampson, 4 p.m.

Soccer

Clarkton at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Elizabethtown at Whiteville, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Emereau at Sampson, Boys 4 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Grizzlies vs. Hornets, 6 p.m.

Sharks vs. Raptors, 6 p.m.

Lightning vs. Titans, 7 p.m.

Mutiny vs. Dynamos, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

DC United vs. Bolt, 6 p.m.

Crew vs. Spartans, 7 p.m.

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Spirit vs. Courage, 6 p.m.

Stars vs. Fire, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Timberlake Golf Club, Clinton, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, SEPT. 10

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Hobbton at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at Pender, 6 p.m.

THURSDAY, SEPT. 11

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

West Bladen at Union, 6 p.m.

Volleyball

Fairmont at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

East Bladen at Lakewood, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.

Girls’ Tennis

Fairmont at West Bladen, 4 p.m.

JV Football

Heide Trask at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at Clinton, 6:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau vs. Elizabethtown Christian at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.

Soccer

West Columbus at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Tabor City at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Emereau at Riverside Christian, Boys 4 p.m.

RECREATION

Tot Soccer at Bladen County Park

Team Everest vs. Team Rocky, 6 p.m.

Team Marshall vs. Team Rubble, 6 p.m.

Team Chase vs. Team Tracker, 6 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Fury vs. Revolution, 6 p.m.

Thunder vs. Railhawks, 6 p.m.

Cosmos vs. Quakes, 7 p.m.

Galaxy vs. Timbers, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Fusion vs. Rapids, 6 p.m.

Burn vs. Alliance, 7 p.m.

FRIDAY, SEPT. 12

HIGH SCHOOL

Football

Clinton at East Bladen, 7 p.m.

West Bladen at Heide Trask, 7 p.m.