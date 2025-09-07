Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 8-12. The schedule is subject to change.
MONDAY, SEPT. 8
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
South Columbus at East Bladen, 6 p.m.
Volleyball
Heide Trask at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Williams Township at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Elizabethtown at East Columbus, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
Tot Soccer at Bladen County Park
Team Rubble vs. Team Tracker, 6 p.m.
Team Rocky vs. Team Marshall, 6 p.m.
Team Everest vs. Team Zuma, 6 p.m.
TUESDAY, SEPT. 9
HIGH SCHOOL
Volleyball
Union at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at Whiteville, 4 p.m.
Cross Country
East Bladen at Lakewood, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau at Sampson, 4 p.m.
Soccer
Clarkton at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Elizabethtown at Whiteville, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Emereau at Sampson, Boys 4 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Grizzlies vs. Hornets, 6 p.m.
Sharks vs. Raptors, 6 p.m.
Lightning vs. Titans, 7 p.m.
Mutiny vs. Dynamos, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
DC United vs. Bolt, 6 p.m.
Crew vs. Spartans, 7 p.m.
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Spirit vs. Courage, 6 p.m.
Stars vs. Fire, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Timberlake Golf Club, Clinton, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, SEPT. 10
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Hobbton at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at Pender, 6 p.m.
THURSDAY, SEPT. 11
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
West Bladen at Union, 6 p.m.
Volleyball
Fairmont at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
East Bladen at Lakewood, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.
Girls’ Tennis
Fairmont at West Bladen, 4 p.m.
JV Football
Heide Trask at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at Clinton, 6:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau vs. Elizabethtown Christian at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.
Soccer
West Columbus at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Tabor City at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Emereau at Riverside Christian, Boys 4 p.m.
RECREATION
Tot Soccer at Bladen County Park
Team Everest vs. Team Rocky, 6 p.m.
Team Marshall vs. Team Rubble, 6 p.m.
Team Chase vs. Team Tracker, 6 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Fury vs. Revolution, 6 p.m.
Thunder vs. Railhawks, 6 p.m.
Cosmos vs. Quakes, 7 p.m.
Galaxy vs. Timbers, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Fusion vs. Rapids, 6 p.m.
Burn vs. Alliance, 7 p.m.
FRIDAY, SEPT. 12
HIGH SCHOOL
Football
Clinton at East Bladen, 7 p.m.
West Bladen at Heide Trask, 7 p.m.