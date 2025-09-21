Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 22-26. The schedule is subject to change.

MONDAY, SEPT. 22

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Union at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at St. Pauls, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Bladenboro at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

East Columbus at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Elizabethtown at West Columbus, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

TUESDAY, SEPT. 23

HIGH SCHOOL

Volleyball

East Bladen at Hobbton, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.

West Bladen at South Brunswick, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at South Brunswick, 4 p.m.

Cross Country

East Bladen at North Duplin, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau at Harrells Christian, 4 p.m.

Soccer

East Columbus at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Cape Fear Academy at Emereau, Boys 4 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Grizzlies vs. Sharks, 6 p.m.

Dynamos vs. Hornets, 6 p.m.

Mutiny vs. Titans, 7 p.m.

Lightning vs. Raptors, 7 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Cosmos vs. Fury, 6 p.m.

Quakes vs. Timbers, 6 p.m.

Railhawks vs. Galaxy, 7 p.m.

Thunder vs. Revolution, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Burn vs. Fusion, 6 p.m.

Alliance vs. Arsenal, 7 p.m.

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Fire vs. Courage, 6 p.m.

Stars vs. Spirit, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Lakewood Country Club, Salemburg, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, SEPT. 24

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

East Bladen at Lakewood, 6 p.m.

West Bladen at Red Springs, 6 p.m.

THURSDAY, SEPT. 25

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

JV: Whiteville at East Bladen, 4:30 p.m.

Volleyball

Whiteville at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

North Duplin at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

Whiteville at West Bladen, 4 p.m.

JV Football

East Bladen at Hobbton, 6:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Sampson vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.

Soccer

Bladenboro at Williams Township, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Tar Heel at Whiteville, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Sampson at Emereau, Boys 4 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Grizzlies vs. Raptors, 6 p.m.

Lightning vs. Hornets, 6 p.m.

Mutiny vs. Sharks, 7 p.m.

Dynamos vs. Titans, 7 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Fury vs. Galaxy, 6 p.m.

Thunder vs. Quakes, 6 p.m.

Cosmos vs. Timbers, 7 p.m.

Railhawks vs. Revolution, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Arsenal vs. Fusion, 6 p.m.

Rapids vs. Burn, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Crew vs. DC United, 6 p.m.

Spartans vs. Bolt, 7 p.m.

FRIDAY, SEPT. 26

HIGH SCHOOL

Football

Hobbton at East Bladen, 7 p.m.