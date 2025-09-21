Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 22-26. The schedule is subject to change.
MONDAY, SEPT. 22
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Union at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at St. Pauls, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Bladenboro at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
East Columbus at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Elizabethtown at West Columbus, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
TUESDAY, SEPT. 23
HIGH SCHOOL
Volleyball
East Bladen at Hobbton, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.
West Bladen at South Brunswick, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at South Brunswick, 4 p.m.
Cross Country
East Bladen at North Duplin, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau at Harrells Christian, 4 p.m.
Soccer
East Columbus at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Cape Fear Academy at Emereau, Boys 4 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Grizzlies vs. Sharks, 6 p.m.
Dynamos vs. Hornets, 6 p.m.
Mutiny vs. Titans, 7 p.m.
Lightning vs. Raptors, 7 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Cosmos vs. Fury, 6 p.m.
Quakes vs. Timbers, 6 p.m.
Railhawks vs. Galaxy, 7 p.m.
Thunder vs. Revolution, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Burn vs. Fusion, 6 p.m.
Alliance vs. Arsenal, 7 p.m.
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Fire vs. Courage, 6 p.m.
Stars vs. Spirit, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Lakewood Country Club, Salemburg, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, SEPT. 24
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen at Lakewood, 6 p.m.
West Bladen at Red Springs, 6 p.m.
THURSDAY, SEPT. 25
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
JV: Whiteville at East Bladen, 4:30 p.m.
Volleyball
Whiteville at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
North Duplin at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
Whiteville at West Bladen, 4 p.m.
JV Football
East Bladen at Hobbton, 6:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Sampson vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.
Soccer
Bladenboro at Williams Township, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Tar Heel at Whiteville, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Sampson at Emereau, Boys 4 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Grizzlies vs. Raptors, 6 p.m.
Lightning vs. Hornets, 6 p.m.
Mutiny vs. Sharks, 7 p.m.
Dynamos vs. Titans, 7 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Fury vs. Galaxy, 6 p.m.
Thunder vs. Quakes, 6 p.m.
Cosmos vs. Timbers, 7 p.m.
Railhawks vs. Revolution, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Arsenal vs. Fusion, 6 p.m.
Rapids vs. Burn, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Crew vs. DC United, 6 p.m.
Spartans vs. Bolt, 7 p.m.
FRIDAY, SEPT. 26
HIGH SCHOOL
Football
Hobbton at East Bladen, 7 p.m.