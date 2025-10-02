BLADENBORO – West Bladen (7-2, 5-2 Southeastern) won four of the six singles matches and a doubles match Wednesday to claim the win against Whiteville in a Southeastern Conference girls’ tennis match.

Singles: Faith Wren (WB) def. Allison Arp 9-7; Lileigh Anderson (WB) def. Chloe Thompson 8-1; Kay-Breyan Munn (Wh) def. Jeleah Purdie 8-6; Adisyn Worthington (Wh) def. Everlee Nance 8-0; Charlotte Cookson (WB) def. Shelby Benton, default; Estrella Vasquez (WB) def. Erika Corona-Garcia 8-4.

Doubles: Carrie Medford/Thompson (Wh) def. Wren/Nance 9-7; Anderson/Purdie (WB) def. Arp/Worthington 8-4; Munn/Corona-Garcia (Wh) def. Cookson/Vasquez 8-4.

MIDDLE SCHOOL

Boys’ Soccer: Clarkton 3, Nakina 0

In Clarkton, the Blue Devils (4-2) closed out their home schedule with a clean sheet against Nakina. Chatham Rigsbee and Lyrik Lawson each scored for Clarkton, which also benefitted from an own goal from Nakina.

Girls’ Soccer: Nakina 5, Clarkton 3

In Clarkton, Ronnae McLean had two goals and Isabel Gardner netted a penalty kick in the Blue Devils’ high-scoring loss against Nakina. Jose Ward had an assist for Clarkton (0-6), which recognized its eighth grade boys’ and girls’ players.

THURSDAY, OCT. 2

HIGH SCHOOL

Volleyball

Red Springs at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at Union, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.

Boys’ Soccer

East Columbus at East Bladen, 6 p.m.

JV Football

North Duplin at East Bladen, 6:30 p.m.

Whiteville at West Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Tabor City at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Whiteville at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Rapids vs. Arsenal, 6 p.m.

Alliance vs. Fusion, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Spartans vs. Crew, 6 p.m.

Bolt vs. DC United, 7 p.m.

5-6-Year-Old Co-Ed Soccer at Bladen County Park

Grizzlies vs. Raptors, 6 p.m.

Lightning vs. Hornets, 6 p.m.

Mutiny vs. Sharks, 7 p.m.

Dynamos vs. Titans, 7 p.m.

FRIDAY, OCT. 3

HIGH SCHOOL

Football

West Bladen at Whiteville, 7 p.m.

East Bladen at North Duplin, 7 p.m.