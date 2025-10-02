BLADENBORO – West Bladen (7-2, 5-2 Southeastern) won four of the six singles matches and a doubles match Wednesday to claim the win against Whiteville in a Southeastern Conference girls’ tennis match.
Singles: Faith Wren (WB) def. Allison Arp 9-7; Lileigh Anderson (WB) def. Chloe Thompson 8-1; Kay-Breyan Munn (Wh) def. Jeleah Purdie 8-6; Adisyn Worthington (Wh) def. Everlee Nance 8-0; Charlotte Cookson (WB) def. Shelby Benton, default; Estrella Vasquez (WB) def. Erika Corona-Garcia 8-4.
Doubles: Carrie Medford/Thompson (Wh) def. Wren/Nance 9-7; Anderson/Purdie (WB) def. Arp/Worthington 8-4; Munn/Corona-Garcia (Wh) def. Cookson/Vasquez 8-4.
MIDDLE SCHOOL
Boys’ Soccer: Clarkton 3, Nakina 0
In Clarkton, the Blue Devils (4-2) closed out their home schedule with a clean sheet against Nakina. Chatham Rigsbee and Lyrik Lawson each scored for Clarkton, which also benefitted from an own goal from Nakina.
Girls’ Soccer: Nakina 5, Clarkton 3
In Clarkton, Ronnae McLean had two goals and Isabel Gardner netted a penalty kick in the Blue Devils’ high-scoring loss against Nakina. Jose Ward had an assist for Clarkton (0-6), which recognized its eighth grade boys’ and girls’ players.
THURSDAY, OCT. 2
HIGH SCHOOL
Volleyball
Red Springs at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at Union, JV 4 p.m., Varsity 5:30 p.m.
Boys’ Soccer
East Columbus at East Bladen, 6 p.m.
JV Football
North Duplin at East Bladen, 6:30 p.m.
Whiteville at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Tabor City at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Whiteville at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Rapids vs. Arsenal, 6 p.m.
Alliance vs. Fusion, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Spartans vs. Crew, 6 p.m.
Bolt vs. DC United, 7 p.m.
5-6-Year-Old Co-Ed Soccer at Bladen County Park
Grizzlies vs. Raptors, 6 p.m.
Lightning vs. Hornets, 6 p.m.
Mutiny vs. Sharks, 7 p.m.
Dynamos vs. Titans, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 3
HIGH SCHOOL
Football
West Bladen at Whiteville, 7 p.m.
East Bladen at North Duplin, 7 p.m.