Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 6-10 The schedule is subject to change.

MONDAY, OCT. 6

HIGH SCHOOL

Football

Hobbton at East Bladen (completion of suspended game), 6:30 p.m.

Boys’ Soccer

Whiteville at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at Hobbton, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Nakina at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

West Columbus at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Clarkton at Williams Township, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Arsenal vs. Fusion, 6 p.m.

Rapids vs. Burn, 7 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Fury vs. Galaxy, 6 p.m.

Thunder vs. Quakes, 6 p.m.

Cosmos vs. Timbers, 7 p.m.

Railhawks vs. Revolution, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Crew vs. DC United, 6 p.m.

Spartans vs. Bolt, 7 p.m.

TUESDAY, OCT. 7

HIGH SCHOOL

Volleyball

Lakewood at East Bladen, 5 p.m.

West Bladen at South Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at South Columbus, 4 p.m.

Cross Country

East Bladen at Hobbton, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau at Midway, 4 p.m.

Soccer

Clarkton at Tabor City, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Emereau at Midway, Boys 4 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Rapids vs. Alliance, 6 p.m.

Arsenal vs. Burn, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Cypress Lakes Golf Course, Hope Mills, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, OCT. 8

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

North Duplin at East Bladen, 6 p.m.

Girls’ Tennis

East Bladen at Whiteville, 4 p.m.

West Bladen at Fairmont, 4 p.m.

THURSDAY, OCT. 9

HIGH SCHOOL

Volleyball

South Brunswick at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

East Bladen at East Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

South Brunswick at West Bladen, 4 p.m.

Whiteville at East Bladen, 4 p.m.

JV Football

East Bladen at Union, 6 p.m.

West Bladen at Fairmont, 6 p.m.

FRIDAY, OCT. 10

HIGH SCHOOL

Football

Fairmont at West Bladen, 7 p.m.

East Bladen at East Columbus, 7 p.m.