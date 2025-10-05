Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 6-10 The schedule is subject to change.
MONDAY, OCT. 6
HIGH SCHOOL
Football
Hobbton at East Bladen (completion of suspended game), 6:30 p.m.
Boys’ Soccer
Whiteville at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at Hobbton, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Nakina at Bladenboro, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
West Columbus at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Clarkton at Williams Township, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Arsenal vs. Fusion, 6 p.m.
Rapids vs. Burn, 7 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Fury vs. Galaxy, 6 p.m.
Thunder vs. Quakes, 6 p.m.
Cosmos vs. Timbers, 7 p.m.
Railhawks vs. Revolution, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Crew vs. DC United, 6 p.m.
Spartans vs. Bolt, 7 p.m.
TUESDAY, OCT. 7
HIGH SCHOOL
Volleyball
Lakewood at East Bladen, 5 p.m.
West Bladen at South Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at South Columbus, 4 p.m.
Cross Country
East Bladen at Hobbton, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau at Midway, 4 p.m.
Soccer
Clarkton at Tabor City, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Emereau at Midway, Boys 4 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Rapids vs. Alliance, 6 p.m.
Arsenal vs. Burn, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Cypress Lakes Golf Course, Hope Mills, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 8
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
North Duplin at East Bladen, 6 p.m.
Girls’ Tennis
East Bladen at Whiteville, 4 p.m.
West Bladen at Fairmont, 4 p.m.
THURSDAY, OCT. 9
HIGH SCHOOL
Volleyball
South Brunswick at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
East Bladen at East Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
South Brunswick at West Bladen, 4 p.m.
Whiteville at East Bladen, 4 p.m.
JV Football
East Bladen at Union, 6 p.m.
West Bladen at Fairmont, 6 p.m.
FRIDAY, OCT. 10
HIGH SCHOOL
Football
Fairmont at West Bladen, 7 p.m.
East Bladen at East Columbus, 7 p.m.