Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 13-18. The schedule is subject to change.

MONDAY, OCT. 13

HIGH SCHOOL

NCHSAA Girls’ Tennis Playoffs

South Columbus at West Bladen, 4 p.m.

TUESDAY, OCT. 14

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

South Columbus at West Bladen, 6 p.m.

Girls’ Tennis

West Bladen at Fairmont, 4 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Hurricanes vs. Crimson Tide, 6 p.m.

Bulldogs vs. Volunteers, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, OCT. 15

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Red Springs at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at Union, 6 p.m.

THURSDAY, OCT. 16

HIGH SCHOOL

JV Football

Red Springs at West Bladen, 6 p.m.

East Bladen at Lakewood, 6:30 p.m.

Volleyball

NCHSAA brackets released

RECREATION

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Wolfpack vs. Crimson Tide, 6 p.m.

Hurricanes vs. Volunteers, 7 p.m.

FRIDAY, OCT. 17

HIGH SCHOOL

Football

Lakewood at East Bladen, 7 p.m.

West Bladen at Red Springs, 7 p.m.

Girls’ Tennis

NCHSAA individual regionals, Goldsboro

SATURDAY, OCT. 18

HIGH SCHOOL

NCHSAA Volleyball Playoffs

West Bladen vs. TBA

East Bladen vs. TBA

Girls’ Tennis

NCHSAA individual regionals, Goldsboro