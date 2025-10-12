Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 13-18. The schedule is subject to change.
MONDAY, OCT. 13
HIGH SCHOOL
NCHSAA Girls’ Tennis Playoffs
South Columbus at West Bladen, 4 p.m.
TUESDAY, OCT. 14
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
South Columbus at West Bladen, 6 p.m.
Girls’ Tennis
West Bladen at Fairmont, 4 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Hurricanes vs. Crimson Tide, 6 p.m.
Bulldogs vs. Volunteers, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 15
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Red Springs at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at Union, 6 p.m.
THURSDAY, OCT. 16
HIGH SCHOOL
JV Football
Red Springs at West Bladen, 6 p.m.
East Bladen at Lakewood, 6:30 p.m.
Volleyball
NCHSAA brackets released
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Crimson Tide, 6 p.m.
Hurricanes vs. Volunteers, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 17
HIGH SCHOOL
Football
Lakewood at East Bladen, 7 p.m.
West Bladen at Red Springs, 7 p.m.
Girls’ Tennis
NCHSAA individual regionals, Goldsboro
SATURDAY, OCT. 18
HIGH SCHOOL
NCHSAA Volleyball Playoffs
West Bladen vs. TBA
East Bladen vs. TBA
Girls’ Tennis
NCHSAA individual regionals, Goldsboro