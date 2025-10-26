Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 27-Nov. 1. Schedule is subject to change.
MONDAY, OCT. 27
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At Bladenboro, 4 p.m.: Bladenboro vs. Clarkton, Clarkton vs. Nakina, Nakina vs. Bladenboro
At East Columbus, 4 p.m.: East Columbus vs. Whiteville, Whiteville vs. Tar Heel, Tar Heel vs. East Columbus
TUESDAY, OCT. 28
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Carolina Conference tournament
East Bladen vs. Union/East Columbus winner, 7 p.m.
RECREATION
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Hurricanes vs. Bulldogs, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, OCT. 29
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
Carolina Conference tournament
Championship, 6 p.m.
THURSDAY, OCT. 30
HIGH SCHOOL
JV Football
South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Football
East Columbus at East Bladen, 6 p.m.
West Bladen at West Columbus, 6 p.m.
Volleyball
At Tabor City, 4 p.m.: Tabor City vs. Williams Township, Bladenboro vs. Williams Township, Bladenboro vs. Tabor City
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tigers vs. Tarheels, 6 p.m.
Bulldogs vs. Gators, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Volunteers vs. Bulldogs, 6 p.m.
Crimson Tide vs. Wolfpack, 7 p.m.
FRIDAY, OCT. 31
HIGH SCHOOL
Football
West Bladen at South Brunswick, 7 p.m.
Cross Country
NCHSAA 2A girls’ championship, Ivey Redmon Sports Complex, Kernersville, 1 p.m.
Boys’ Soccer
NCHSAA brackets released
SATURDAY, NOV. 1
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Steelers vs. Colts, 9 a.m.
Dolphins vs. Steelers, 11:30 a.m.