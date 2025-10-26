Here is the Bladen County sports schedule for Oct. 27-Nov. 1. Schedule is subject to change.

MONDAY, OCT. 27

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At Bladenboro, 4 p.m.: Bladenboro vs. Clarkton, Clarkton vs. Nakina, Nakina vs. Bladenboro

At East Columbus, 4 p.m.: East Columbus vs. Whiteville, Whiteville vs. Tar Heel, Tar Heel vs. East Columbus

TUESDAY, OCT. 28

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Carolina Conference tournament

East Bladen vs. Union/East Columbus winner, 7 p.m.

RECREATION

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Hurricanes vs. Bulldogs, 6 p.m.

10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park

Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, OCT. 29

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

Carolina Conference tournament

Championship, 6 p.m.

THURSDAY, OCT. 30

HIGH SCHOOL

JV Football

South Brunswick at West Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Football

East Columbus at East Bladen, 6 p.m.

West Bladen at West Columbus, 6 p.m.

Volleyball

At Tabor City, 4 p.m.: Tabor City vs. Williams Township, Bladenboro vs. Williams Township, Bladenboro vs. Tabor City

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Tigers vs. Tarheels, 6 p.m.

Bulldogs vs. Gators, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Volunteers vs. Bulldogs, 6 p.m.

Crimson Tide vs. Wolfpack, 7 p.m.

FRIDAY, OCT. 31

HIGH SCHOOL

Football

West Bladen at South Brunswick, 7 p.m.

Cross Country

NCHSAA 2A girls’ championship, Ivey Redmon Sports Complex, Kernersville, 1 p.m.

Boys’ Soccer

NCHSAA brackets released

SATURDAY, NOV. 1

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Patriots vs. Panthers, 9 a.m.

7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.

9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Steelers vs. Colts, 9 a.m.

Dolphins vs. Steelers, 11:30 a.m.