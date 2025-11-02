Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 3-8. Schedule is subject to change.
MONDAY, NOV. 3
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
At West Columbus, 4 p.m.: Tar Heel vs. West Columbus, Tar Heel vs. Williams Township, Williams Township vs. West Columbus.
At Elizabethtown, 4 p.m.: Clarkton vs. Elizabethtown
RECREATION
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Waves vs. Cyclones, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Jaguars vs. Wildcats, 6:30 p.m.
Mustangs vs. Huskies, 7:15 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Storm vs. Flames, 8 p.m.
TUESDAY, NOV. 4
HIGH SCHOOL
NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs
Roxboro Community at East Bladen
West Bladen at North Moore
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Tigers vs. Bulldogs, 6 p.m.
Tarheels vs. Gators, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Hurricanes vs. Wolfpack, 6 p.m.
10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park
Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Waves vs. Hurricanes, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Wildcats vs. Huskies, 6:30 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Shockers vs. Storm, 7:15 p.m.
Flyers vs. Thunder, 8 p.m.
WEDNESDAY, NOV. 5
No games scheduled
THURSDAY, NOV 6
HIGH SCHOOL
NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs
East Bladen
West Bladen
MIDDLE SCHOOL
Football
East Bladen at Whiteville, 6 p.m.
West Bladen at South Columbus, 6 p.m.
Volleyball
At Bladenboro, 4 p.m.: Bladenboro vs. Nakina, Nakina vs. Williams Township, Bladenboro vs. Williams Township
At Whiteville, 4 p.m.: Tar Heel vs. Whiteville, Tar Heel vs. Elizabethtown, Elizabethtown vs. Whiteville
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Bulldogs vs. Tarheels, 6 p.m.
Gators vs. Tigers, 7 p.m.
7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park
Wolfpack vs. Volunteers, 6 p.m.
Crimson Tide vs. Bulldogs, 7 p.m.
8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Cyclones vs. Typhoons, 5:45 p.m.
10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Mustangs vs. Jaguars, 6:30 p.m.
Mustangs vs. Huskies, 7:15 p.m.
12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
Flames vs. Flyers, 7:15 p.m.
Thunder vs. Shockers, 8 p.m.
FRIDAY, NOV. 7
HIGH SCHOOL
NCHSAA Football Playoffs
West Bladen at South Columbus
SATURDAY, NOV. 8
RECREATION
5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Patriots vs. Panthers, 9 a.m.
7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.
9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro
Colts vs. Dolphins, 9 a.m.
Steelers vs. Colts, 11:30 a.m.