Here is the Bladen County sports schedule for Nov. 3-8. Schedule is subject to change.

MONDAY, NOV. 3

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

At West Columbus, 4 p.m.: Tar Heel vs. West Columbus, Tar Heel vs. Williams Township, Williams Township vs. West Columbus.

At Elizabethtown, 4 p.m.: Clarkton vs. Elizabethtown

RECREATION

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Waves vs. Cyclones, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Jaguars vs. Wildcats, 6:30 p.m.

Mustangs vs. Huskies, 7:15 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Storm vs. Flames, 8 p.m.

TUESDAY, NOV. 4

HIGH SCHOOL

NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs

Roxboro Community at East Bladen

West Bladen at North Moore

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Tigers vs. Bulldogs, 6 p.m.

Tarheels vs. Gators, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Hurricanes vs. Wolfpack, 6 p.m.

10-12-Year-Old Tackle Football at Bladen County Park

Buffaloes vs. Ducks, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Waves vs. Hurricanes, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Wildcats vs. Huskies, 6:30 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Shockers vs. Storm, 7:15 p.m.

Flyers vs. Thunder, 8 p.m.

WEDNESDAY, NOV. 5

No games scheduled

THURSDAY, NOV 6

HIGH SCHOOL

NCHSAA Boys’ Soccer Playoffs

East Bladen

West Bladen

MIDDLE SCHOOL

Football

East Bladen at Whiteville, 6 p.m.

West Bladen at South Columbus, 6 p.m.

Volleyball

At Bladenboro, 4 p.m.: Bladenboro vs. Nakina, Nakina vs. Williams Township, Bladenboro vs. Williams Township

At Whiteville, 4 p.m.: Tar Heel vs. Whiteville, Tar Heel vs. Elizabethtown, Elizabethtown vs. Whiteville

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Bulldogs vs. Tarheels, 6 p.m.

Gators vs. Tigers, 7 p.m.

7-9-Year-Old Flag Football at Bladen County Park

Wolfpack vs. Volunteers, 6 p.m.

Crimson Tide vs. Bulldogs, 7 p.m.

8-9-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Cyclones vs. Typhoons, 5:45 p.m.

10-11-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Mustangs vs. Jaguars, 6:30 p.m.

Mustangs vs. Huskies, 7:15 p.m.

12-14-Year-Old Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

Flames vs. Flyers, 7:15 p.m.

Thunder vs. Shockers, 8 p.m.

FRIDAY, NOV. 7

HIGH SCHOOL

NCHSAA Football Playoffs

West Bladen at South Columbus

SATURDAY, NOV. 8

RECREATION

5-6-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Patriots vs. Panthers, 9 a.m.

7-8-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Falcons vs. Commanders, 10:15 a.m.

9-10-Year-Old Flag Football at McLean Park, Bladenboro

Colts vs. Dolphins, 9 a.m.

Steelers vs. Colts, 11:30 a.m.