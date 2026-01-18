Here is the Bladen County sports schedule for Jan. 12-17. The schedule is subject to change.
Master sports schedule | Standings
MONDAY, JAN. 19
No games scheduled
TUESDAY, JAN. 20
HIGH SCHOOL
Basketball
East Columbus at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
Red Springs at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
RECREATION
Basketball
7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Yellow Jackets vs. Blue Devils, 5:45 p.m.
Longhorns vs. Bears, 6:30 p.m.
Gators vs. Huskies, 7:15 p.m.
10-12-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Sparks vs. Sky, 8 p.m.
WEDNESDAY, JAN. 21
HIGH SCHOOL
Basketball
West Bladen at West Columbus, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
RECREATION
Basketball
Future Stars at King Street Gym, Elizabethtown
Group A, 5:30 p.m.
Group B, 6:30 p.m.
THURSDAY, JAN. 22
HIGH SCHOOL
Basketball
East Bladen at Clinton, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Basketball
Tar Heel at Clarkton, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
Williams Township at Bladenboro, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
East Columbus at Elizabethtown, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
Elizabethtown Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.
RECREATION
Basketball
7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Wolfpack vs. Pirates, 5:45 p.m.
10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Lakers vs. Heat, 6:30 p.m.
Mavericks vs. Celtics, 7:15 p.m.
Warriors vs. Pacers, 8 p.m.
FRIDAY, JAN. 23
HIGH SCHOOL
Basketball
West Bladen at South Columbus, JV girls 4 p.m.; JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.
SATURDAY, JAN. 24
RECREATION
Basketball
7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown
Pirates vs. Wolfpack, 9 a.m.
7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Yellow Jackets vs. Huskies, 9:45 a.m.
Blue Devils vs. Bears, 10:30 a.m.
Gators vs. Longhorns, 11:15 a.m.
10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown
Knicks vs. Warriors, noon
Lil Knights at West Bladen High gym
College
N.C. State vs. Wake Forest, 9:25 a.m.
Duke vs. UNC, 10 a.m.
NBA
Knicks vs. Thunder, 9:25 a.m.
Spurs vs. Lakers, 10 a.m.