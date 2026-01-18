Here is the Bladen County sports schedule for Jan. 12-17. The schedule is subject to change.

MONDAY, JAN. 19

No games scheduled

TUESDAY, JAN. 20

HIGH SCHOOL

Basketball

East Columbus at East Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

Red Springs at West Bladen, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

RECREATION

Basketball

7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Yellow Jackets vs. Blue Devils, 5:45 p.m.

Longhorns vs. Bears, 6:30 p.m.

Gators vs. Huskies, 7:15 p.m.

10-12-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Sparks vs. Sky, 8 p.m.

WEDNESDAY, JAN. 21

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen at West Columbus, JV girls 4 p.m., JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

RECREATION

Basketball

Future Stars at King Street Gym, Elizabethtown

Group A, 5:30 p.m.

Group B, 6:30 p.m.

THURSDAY, JAN. 22

HIGH SCHOOL

Basketball

East Bladen at Clinton, JV girls 4 p.m., JV boys 5:15 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Basketball

Tar Heel at Clarkton, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

Williams Township at Bladenboro, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

East Columbus at Elizabethtown, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

Elizabethtown Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, Girls 4 p.m., Boys 5:15 p.m.

RECREATION

Basketball

7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Wolfpack vs. Pirates, 5:45 p.m.

10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Lakers vs. Heat, 6:30 p.m.

Mavericks vs. Celtics, 7:15 p.m.

Warriors vs. Pacers, 8 p.m.

FRIDAY, JAN. 23

HIGH SCHOOL

Basketball

West Bladen at South Columbus, JV girls 4 p.m.; JV boys 5 p.m., Varsity girls 6 p.m., Varsity boys 7:30 p.m.

SATURDAY, JAN. 24

RECREATION

Basketball

7-9-Year-Old Girls at King Street Gym, Elizabethtown

Pirates vs. Wolfpack, 9 a.m.

7-9-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Yellow Jackets vs. Huskies, 9:45 a.m.

Blue Devils vs. Bears, 10:30 a.m.

Gators vs. Longhorns, 11:15 a.m.

10-12-Year-Old Boys at King Street Gym, Elizabethtown

Knicks vs. Warriors, noon

Lil Knights at West Bladen High gym

College

N.C. State vs. Wake Forest, 9:25 a.m.

Duke vs. UNC, 10 a.m.

NBA

Knicks vs. Thunder, 9:25 a.m.

Spurs vs. Lakers, 10 a.m.