Here are recent results from Bladen County Recreation Department and Lil Knights youth basketball leagues:

Bladen 10-12 Boys

Saturday, Jan. 24

Warriors 32, Knicks 26

Thursday, Jan. 22

Heat 25, Lakers 4

Celtics 25, Mavericks 23

Warriors 29, Pacers 21

Bladen 10-12 Boys W-L
Celtics 2-0
Heat 1-0
Knicks 1-0
Warriors 2-1
Knicks 1-1
Lakers 0-2
Pacers 0-2

Bladen 10-12 Girls

Tuesday, Jan. 20

Sky 15, Sparks 0

Bladen 10-12 Girls W-L
Mercury 1-0
Sky 1-0
Sparks 0-2

Bladen 7-9 Boys

Saturday, Jan. 24

Yellow Jackets 17, Huskies 1

Bears 20, Blue Devils 3

Gators 8, Longhorns 0

Tuesday, Jan. 20

Yellow Jackets 6, Blue Devils 5

Bears 25, Longhorns 4

Gators 11, Huskies 3

Bladen 7-9 Boys W-L
Bears 4-0
Yellow Jackets 4-0
Blue Devils 2-2
Gators 2-2
Huskies 0-4
Longhorns 0-4

Bladen 7-9 Girls

Saturday, Jan. 24

Pirates 11, Wolfpack 8

Thursday, Jan. 22

Pirates 7, Wolfpack 0

Bladen 7-9 Girls W-L
Pirates 3-1
Bulldogs 1-1
Wolfpack 1-3

Lil Knights NBA

Saturday, Jan. 24

Knicks vs. Thunder.

Spurs vs. Lakers

Saturday, Jan. 17

Thunder 27, Spurs 24

Lakers 35, Knicks 27

Lil Knights NBA W-L
Thunder 2-0
Lakers 1-1
Spurs 1-1
Knicks 0-2

Lil Knights College

Saturday, Jan. 24

N.C. State vs. Wake Forest

Duke vs. UNC

Saturday, Jan. 17

UNC 14, N.C. State 4

Duke 11, Wake Forest 6

Lil Knights College W-L-T
Duke 2-0-0
UNC 1-0-1
Wake Forest 0-1-1
N.C. State 0-2-0

