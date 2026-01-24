Here are recent results from Bladen County Recreation Department and Lil Knights youth basketball leagues:
Bladen 10-12 Boys
Saturday, Jan. 24
Warriors 32, Knicks 26
Thursday, Jan. 22
Heat 25, Lakers 4
Celtics 25, Mavericks 23
Warriors 29, Pacers 21
|Bladen 10-12 Boys
|W-L
|Celtics
|2-0
|Heat
|1-0
|Knicks
|1-0
|Warriors
|2-1
|Knicks
|1-1
|Lakers
|0-2
|Pacers
|0-2
Bladen 10-12 Girls
Tuesday, Jan. 20
Sky 15, Sparks 0
|Bladen 10-12 Girls
|W-L
|Mercury
|1-0
|Sky
|1-0
|Sparks
|0-2
Bladen 7-9 Boys
Saturday, Jan. 24
Yellow Jackets 17, Huskies 1
Bears 20, Blue Devils 3
Gators 8, Longhorns 0
Tuesday, Jan. 20
Yellow Jackets 6, Blue Devils 5
Bears 25, Longhorns 4
Gators 11, Huskies 3
|Bladen 7-9 Boys
|W-L
|Bears
|4-0
|Yellow Jackets
|4-0
|Blue Devils
|2-2
|Gators
|2-2
|Huskies
|0-4
|Longhorns
|0-4
Bladen 7-9 Girls
Saturday, Jan. 24
Pirates 11, Wolfpack 8
Thursday, Jan. 22
Pirates 7, Wolfpack 0
|Bladen 7-9 Girls
|W-L
|Pirates
|3-1
|Bulldogs
|1-1
|Wolfpack
|1-3
Lil Knights NBA
Saturday, Jan. 24
Knicks vs. Thunder.
Spurs vs. Lakers
Saturday, Jan. 17
Thunder 27, Spurs 24
Lakers 35, Knicks 27
|Lil Knights NBA
|W-L
|Thunder
|2-0
|Lakers
|1-1
|Spurs
|1-1
|Knicks
|0-2
Lil Knights College
Saturday, Jan. 24
N.C. State vs. Wake Forest
Duke vs. UNC
Saturday, Jan. 17
UNC 14, N.C. State 4
Duke 11, Wake Forest 6
|Lil Knights College
|W-L-T
|Duke
|2-0-0
|UNC
|1-0-1
|Wake Forest
|0-1-1
|N.C. State
|0-2-0
