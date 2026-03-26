SUBSCRIBE Now or RENEW
Account Login
Register

Wednesday Roundup: Emereau girls’ soccer team remains unbeaten

Staff report
in ,
The Emereau: Bladen girls’ soccer team won Wednesday to improve its record to 3-0. Contributed photo

The Emereau: Bladen girls' soccer team won Wednesday to improve its record to 3-0.

WILMINGTON — Zoe Hall, Rylie Dowless and Jamison Raynor scored goals in the first half Wednesday as Emereau: Bladen remained unbeaten with a 3-2 win against Cape Fear Academy B team in a middle school girls’ soccer match.

Hall’s goal came in the opening 30 seconds of play. Dowless and Raynor assisted on each other’s goals. Emsleigh Burchfield had seven saves in net for the Aviators (3-0). Cape Fear Academy climbed back in the second half, scoring off an Emereau handball and a corner kick.

Boys’ Tennis: Whiteville 9, West Bladen 0

Singles: Hugo Reyes def. Luck Beck 8-1; Creek Hyatt def. Jude Culbreth 8-1; Jorge Hernandez def. Colin Elkins 8-1; Kevin Lopez def. Stephen Smith 8-0; Topher Callihan def. Spencer Everette 8-0; Eli Hill def. Dawson Edwards 8-0.

Doubles: Reyes/Hyatt def. Beck/Culbreth 8-3; Lopez/Hernandez def. Elkins/Everette 8-0; Callihan/Skipper def. Smith/Edwards 8-0.

Record: West Bladen 0-5.

WEDNESDAY, MARCH 25

HIGH SCHOOL

Boys’ Tennis

Whiteville 9, West Bladen 0

Track & Field

East Bladen in Carolina Conference meet, Lakewood

MIDDLE SCHOOL

Girls’ Soccer

Emereau 3, Cape Fear Academy B 2

THURSDAY, MARCH 26

HIGH SCHOOL

Baseball

Whiteville at West Bladeny 7 p.m.

East Bladen at Lakewood, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.

Softball

Whiteville at West Bladen, 6:30 p.m.

East Bladen at Lakewood, 6 p.m.

Girls’ Soccer

Whiteville at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Track & Field

West Bladen at South Columbus, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Baseball/Softball

Clarkton at Bladenboro, 4 p.m.

East Columbus at Tar Heel, 4 p.m.

Emereau at Old Main Stream Academy, 4 p.m.

RECREATION

Co-ed Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown

LF vs. Bumpin Buddies, 6 p.m.

Spikological Warfare vs. Chewblocca, 6:45 p.m.

White’s Creek Bapt. vs. Mission Unblockable, 7:30 p.m.

Quik Sets vs. Southern Thunder, 8:15 p.m.

FRIDAY, MARCH 27

HIGH SCHOOL

Baseball

JV: East Bladen at St. Pauls, 4 p.m.

SATURDAY, MARCH 28

HIGH SCHOOL

Track & Field

East Bladen at Cape Fear Relays

To report sports news, email Sonny Jones at [email protected].

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *