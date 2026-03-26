Wednesday Roundup: Emereau girls’ soccer team remains unbeaten

WILMINGTON — Zoe Hall, Rylie Dowless and Jamison Raynor scored goals in the first half Wednesday as Emereau: Bladen remained unbeaten with a 3-2 win against Cape Fear Academy B team in a middle school girls’ soccer match.
Hall’s goal came in the opening 30 seconds of play. Dowless and Raynor assisted on each other’s goals. Emsleigh Burchfield had seven saves in net for the Aviators (3-0). Cape Fear Academy climbed back in the second half, scoring off an Emereau handball and a corner kick.
Boys’ Tennis: Whiteville 9, West Bladen 0
Singles: Hugo Reyes def. Luck Beck 8-1; Creek Hyatt def. Jude Culbreth 8-1; Jorge Hernandez def. Colin Elkins 8-1; Kevin Lopez def. Stephen Smith 8-0; Topher Callihan def. Spencer Everette 8-0; Eli Hill def. Dawson Edwards 8-0.
Doubles: Reyes/Hyatt def. Beck/Culbreth 8-3; Lopez/Hernandez def. Elkins/Everette 8-0; Callihan/Skipper def. Smith/Edwards 8-0.
Record: West Bladen 0-5.
WEDNESDAY, MARCH 25
HIGH SCHOOL
Boys’ Tennis
Whiteville 9, West Bladen 0
Track & Field
East Bladen in Carolina Conference meet, Lakewood
MIDDLE SCHOOL
Girls’ Soccer
Emereau 3, Cape Fear Academy B 2
THURSDAY, MARCH 26
HIGH SCHOOL
Baseball
Whiteville at West Bladeny 7 p.m.
East Bladen at Lakewood, JV 4 p.m., Varsity 6 p.m.
Softball
Whiteville at West Bladen, 6:30 p.m.
East Bladen at Lakewood, 6 p.m.
Girls’ Soccer
Whiteville at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Track & Field
West Bladen at South Columbus, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Baseball/Softball
Clarkton at Bladenboro, 4 p.m.
East Columbus at Tar Heel, 4 p.m.
Emereau at Old Main Stream Academy, 4 p.m.
RECREATION
Co-ed Volleyball at King Street Gym, Elizabethtown
LF vs. Bumpin Buddies, 6 p.m.
Spikological Warfare vs. Chewblocca, 6:45 p.m.
White’s Creek Bapt. vs. Mission Unblockable, 7:30 p.m.
Quik Sets vs. Southern Thunder, 8:15 p.m.
FRIDAY, MARCH 27
HIGH SCHOOL
Baseball
JV: East Bladen at St. Pauls, 4 p.m.
SATURDAY, MARCH 28
HIGH SCHOOL
Track & Field
East Bladen at Cape Fear Relays
Leave a Reply