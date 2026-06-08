Bladen Minors fall short against Whiteville National

CERRO GORDO — A sixth inning Bladen County rally fell a run short Sunday, June 7 as Whiteville National took a 7-6 victory in the opening game of the Diamond Youth Baseball District 2 AAA (Minors) tournament.

Bladen County is scheduled to play Monday, June 8 against South Columbus Silver in an elimination game.

Trailing 7-3 after five innings, Bladen County plated three runs in the sixth and had two runners on base when the game ended. Noah Kinlaw, Lawson Walters and Cedarius Ballard scored the runs for Bladen County during the rally.

Ballard had three hits to lead the Bladen County offense. Khristian Neill had two hits and Walters had a hit. Ballard scored twice while Walters, Augustus Bordeaux, Eli Stone and Kinlaw each scored once.,

Members of the Bladen County Minors squad are Cedarius Ballard, Augustus Bordeaux, Britton Christian, Silas Corcelius, Jackson Davis, Noah Kinlaw, Baylyn Manuel, Khristian Neill, Nycere Pryor, Eli Stone, Lawson Walters and Cooper White. Coaches are Tim Benton, Craig Walters and Leslie Davis.

The District 2 Major League tournament is scheduled to begin Saturday, June 13 at South Columbus with Bladen County playing Riegelwood at 10 a.m.

The District 9 AAA (Minors) and Majors tournaments will be played in Pembroke beginning Saturday, June 13. In the Minors tournament, Elizabethtown will play West Robeson Blue. In the Majors tournament, Elizabethtown will play West Robeson White.

Members of the Elizabethtown Majors team are Saeed McEleven, Carter Sasser, Ryker Dowless, Christopher Matheson, Jake Hilton, Jackson Porter, Jaxson Vause, James Wilkins, Conner Cain, Mahki Winters, Zaveone Rogers and Hunter Sult. Coaches are Nate Carver, Jason Cain and Mark Porter.

Members of the Elizabethtown Minors team are Eli Rutland, Boyce Allen, Jacari Rhodie, Javie Jackson, Tyson Powell, Camden Wooten, T.J. Smith, Kohen Smeigh, Waylon Smith, Jackson Johnson, Bryson Lee and Atlantis Ripley. Coaches are Camrin Wooten, Neil Smeigh and Teffrey McKoy.

District 2 AAA (Minors) tournament

at Cerro Gordo

Sunday, June 7

Game 1: Whiteville National 7, Bladen County 6

Game 2: Columbus County 15, South Columbus Silver 8

Game 3: Riegelwood 9, Whiteville American 6

Monday, June 8

Game 4: Bladen County vs. South Columbus Silver

Game 5: Whiteville National vs. Columbus County

Tuesday, June 9

Game 6: Bladen County-South Columbus Silver winner vs. Whiteville American, 6 p.m.

Game 7: Riegelwood vs. Whiteville National-Columbus County winner, 8 p.m.

Wednesday, June 10

Game 8: Game 5 loser vs. Game 7 loser, 6 p.m.

Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 8 p.m.

Thursday, June 11

Game 10: Championship, 7 p.m.

Game 11: if necessary

District 9 AAA (Minors) tournament

at Pembroke

Saturday, June 13

Game 1: Fairmont vs. Lumberton, 10 a.m.

Game 2: Elizabethtown vs. West Robeson Blue, noon

Sunday, June 14

Game 3: West Robeson White vs. Fairmont-Lumberton winner, 2 p.m.

Game 4: Fairmont-Lumberton loser vs. Elizabethtown-West Robeson Blue loser, 4 p.m.

Monday, June 15

Game 5: Game 4 winner vs. Elizabethtown-West Robeson Blue loser, 6 p.m.

Game 6: Elizabethtown-West Robeson Blue winner vs. Game 3 winner, 8 p.m.

Tuesday, June 16

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 loser, 6 p.m.

Wednesday, June 17

Game 8: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 6 p.m.

Game 9: if necessary, 8 p.m.

District 2 Majors tournament

at South Columbus

Saturday, June 13

Game 1: Bladen County vs. Riegelwood, 10 a.m.

Game 2: Columbus County vs. South Columbus Silver, noon

Game 3: South Columbus Black vs. Whiteville, 2 p.m.

Sunday, June 14

Game 4: Bladen County-Riegelwood loser vs. Columbus County-South Columbus Silver loser, 2 p.m.

Game 5: Bladen County-Riegelwood winner vs. Columbus County-South Columbus Silver winner, 4 p.m.

Monday, June 15

Game 6: South Columbus Black-Whiteville loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.

Game 7: South Columbus Black-Whiteville winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Tuesday, June 16

Game 8: Game 5 loser vs. Game 7 loser, 6 p.m.

Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 8 p.m.

Wednesday, June 17

Game 10: Championship, 7 p.m.

Game 11: if necessary

District 9 Majors tournament

at Pembroke

Saturday, June 13

Game 1: West Robeson Blue vs. Fairmont, 10 a.m.

Game 2: Elizabethtown vs. West Robeson White, noon

Sunday, June 14

Game 3: Lumberton vs. West Robeson Blue-Fairmont winner, 2 p.m.

Game 4: West Robeson Blue-Fairmont loser vs. Elizabethtown-West Robeson White loser, 4 p.m.

Monday, June 15

Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.

Game 6: Elizabethtown-West Robeson White winner vs. Game 3 winner, 8 p.m.

Tuesday, June 16

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 loser, 6 p.m.

Wednesday, June 17

Game 8: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 6 p.m.

Game 9: if necessary, 8 p.m.