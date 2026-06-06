DYB Majors, Minors district tournament pairings set

The Diamond Youth Baseball District 2 AAA (Minors) tournament is scheduled to open Sunday, June 7 in Cerro Gordo.

Bladen County is matched against Whiteville National at 2 p.m. in the first game of the six-team double-elimination tournament. If Bladen County wins, it will play Monday, June 8 at 8 p.m. against the winner between Columbus County and South Columbus Silver. If Bladen County loses its Sunday game, it will play Monday, June 8 at 6 p.m. against the loser of the Columbus County-South Columbus Silver game.

Members of the Bladen County squad are Cedarius Ballard, Augustus Bordeaux, Britton Christian, Silas Corcelius, Jackson Davis, Noah Kinlaw, Baylyn Manuel, Khristian Neill, Nycere Pryor, Eli Stone, Lawson Walters and Cooper White. Coaches are Tim Benton, Craig Walters and Leslie Davis.

The District 2 Major League tournament is scheduled to begin Saturday, June 13 at South Columbus with Bladen County playing Riegelwood at 10 a.m.

The District 9 AAA (Minors) and Majors tournaments will be played in Pembroke beginning Saturday, June 13. In the Minors tournament, Elizabethtown will play West Robeson Blue. In the Majors tournament, Elizabethtown will play West Robeson White.

District 2 AAA (Minors) tournament

at Cerro Gordo

Sunday, June 7

Game 1: Bladen County vs. Whiteville National, 2 p.m.

Game 2: Columbus County vs. South Columbus Silver, 4 p.m.

Game 3: Riegelwood vs. Whiteville American, 6 p.m.

Monday, June 8

Game 4: Bladen County-Whiteville National loser vs. Columbus County-South Columbus Silver loser, 6 p.m.

Game 5: Bladen County-Whiteville National winner vs. Columbus County-South Columbus Silver winner, 8 p.m.

Tuesday, June 9

Game 6: Game 4 winner vs. Game 3 loser, 6 p.m.

Game 7: Game 3 winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Wednesday, June 10

Game 8: Game 5 loser vs. Game 7 loser, 6 p.m.

Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 8 p.m.

Thursday, June 11

Game 10: Championship, 7 p.m.

Game 11: if necessary

District 9 AAA (Minors) tournament

at Pembroke

Saturday, June 13

Game 1: Fairmont vs. Lumberton, 10 a.m.

Game 2: Elizabethtown vs. West Robeson Blue, noon

Sunday, June 14

Game 3: West Robeson White vs. Fairmont-Lumberton winner, 2 p.m.

Game 4: Fairmont-Lumberton loser vs. Elizabethtown-West Robeson Blue loser, 4 p.m.

Monday, June 15

Game 5: Game 4 winner vs. Elizabethtown-West Robeson Blue loser, 6 p.m.

Game 6: Elizabethtown-West Robeson Blue winner vs. Game 3 winner, 8 p.m.

Tuesday, June 16

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 loser, 6 p.m.

Wednesday, June 17

Game 8: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 6 p.m.

Game 9: if necessary, 8 p.m.

District 2 Majors tournament

at South Columbus

Saturday, June 13

Game 1: Bladen County vs. Riegelwood, 10 a.m.

Game 2: Columbus County vs. South Columbus Silver, noon

Game 3: South Columbus Black vs. Whiteville, 2 p.m.

Sunday, June 14

Game 4: Bladen County-Riegelwood loser vs. Columbus County-South Columbus Silver loser, 2 p.m.

Game 5: Bladen County-Riegelwood winner vs. Columbus County-South Columbus Silver winner, 4 p.m.

Monday, June 15

Game 6: South Columbus Black-Whiteville loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.

Game 7: South Columbus Black-Whiteville winner vs. Game 5 winner, 8 p.m.

Tuesday, June 16

Game 8: Game 5 loser vs. Game 7 loser, 6 p.m.

Game 9: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 8 p.m.

Wednesday, June 17

Game 10: Championship, 7 p.m.

Game 11: if necessary

District 9 Majors tournament

at Pembroke

Saturday, June 13

Game 1: West Robeson Blue vs. Fairmont, 10 a.m.

Game 2: Elizabethtown vs. West Robeson White, noon

Sunday, June 14

Game 3: Lumberton vs. West Robeson Blue-Fairmont winner, 2 p.m.

Game 4: West Robeson Blue-Fairmont loser vs. Elizabethtown-West Robeson White loser, 4 p.m.

Monday, June 15

Game 5: Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.

Game 6: Elizabethtown-West Robeson White winner vs. Game 3 winner, 8 p.m.

Tuesday, June 16

Game 7: Game 5 winner vs. Game 6 loser, 6 p.m.

Wednesday, June 17

Game 8: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 6 p.m.

Game 9: if necessary, 8 p.m.