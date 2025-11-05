VOTERS HAVE SPOKEN

11/4/2025 Unofficial Municipal Election Results – Bladen put forth by the North Carolina State Board of Elections

At 10:30 p.m. 77.78% of precincts were reporting with only P202 in Bladenboro and P30 in East Arcadia that had not reported.

https://er.ncsbe.gov/?election_dt=11/04/2025&county_id=9&office=ALL&contest=0

TOWN OF BLADENBORO MAYOR (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 1 of 2

David Hales 75 90.36%

Write-In (Miscellaneous) 8 9.64%

TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 3)

Precincts Reported: 1 of 2

Cris Harrelson 69 29.74%

Jeff Atkinson 63 27.16%

Gregory Sykes 61 26.29%

Joey Todd 38 16.38%

Write-In (Miscellaneous) 1 0.43%

TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER (UNEXPIRED) (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 1 of 2

Brett R. Jackson 67 94.37%

Write-In (Miscellaneous) 4 5.63%

TOWN OF CLARKTON TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 2)

Precincts Reported: 1 of 1

Write-In (Miscellaneous) 53 42.06%

Troy Mitchell 41 32.54%

Stephen Hester 32 25.40%

TOWN OF DUBLIN MAYOR (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 1 of 1

Horace Wyatt 15 100.00%

Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%

TOWN OF DUBLIN TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 1 of 1

Richard Sibbett 15 100.00%

Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%

TOWN OF EAST ARCADIA TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 2)

Precincts Reported: 0 of 1

Lillian L. Graham 0 0.00%

Pamela Lacewell Graham 0 0.00%

Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%

TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER (VOTE FOR 3)

Precincts Reported: 2 of 2

Paula H. Greene 458 27.51%

Rufus Lloyd 328 19.70%

Robert (Bobby) Kinlaw 320 19.22%

Herman Lewis 303 18.20%

Brenda Clark 212 12.73%

Penny Johnson 41 2.46%

Write-In (Miscellaneous) 3 0.18%

TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED) (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 2 of 2

Bruce Dickerson 438 74.62%

Robert Hester 149 25.38%

Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%

TOWN OF TAR HEEL MAYOR (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 1 of 1

Sam Allen 15 100.00%

Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%

TOWN OF TAR HEEL TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 3)

Precincts Reported: 1 of 1

Derek J. Druzak 15 37.50%

Steve Dowless 14 35.00%

Write-In (Miscellaneous) 11 27.50%

TOWN OF WHITE LAKE TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 3)

Precincts Reported: 1 of 1

Richard (Sling) Shaw 172 26.58%

James (Bo) Barefoot 163 25.19%

Tim Blount 159 24.57%

Paul A. Evans 147 22.72%

Write-In (Miscellaneous) 6 0.93%