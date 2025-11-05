VOTERS HAVE SPOKEN
11/4/2025 Unofficial Municipal Election Results – Bladen put forth by the North Carolina State Board of Elections
At 10:30 p.m. 77.78% of precincts were reporting with only P202 in Bladenboro and P30 in East Arcadia that had not reported.
https://er.ncsbe.gov/?election_dt=11/04/2025&county_id=9&office=ALL&contest=0
TOWN OF BLADENBORO MAYOR (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 1 of 2
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
David Hales 75 90.36%
Write-In (Miscellaneous) 8 9.64%
TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 3)
Precincts Reported: 1 of 2
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Cris Harrelson 69 29.74%
Jeff Atkinson 63 27.16%
Gregory Sykes 61 26.29%
Joey Todd 38 16.38%
Write-In (Miscellaneous) 1 0.43%
TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER (UNEXPIRED) (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 1 of 2
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Brett R. Jackson 67 94.37%
Write-In (Miscellaneous) 4 5.63%
TOWN OF CLARKTON TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 2)
Precincts Reported: 1 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Write-In (Miscellaneous) 53 42.06%
Troy Mitchell 41 32.54%
Stephen Hester 32 25.40%
TOWN OF DUBLIN MAYOR (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 1 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Horace Wyatt 15 100.00%
Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%
TOWN OF DUBLIN TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 1 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Richard Sibbett 15 100.00%
Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%
TOWN OF EAST ARCADIA TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 2)
Precincts Reported: 0 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Lillian L. Graham 0 0.00%
Pamela Lacewell Graham 0 0.00%
Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%
TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER (VOTE FOR 3)
Precincts Reported: 2 of 2
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Paula H. Greene 458 27.51%
Rufus Lloyd 328 19.70%
Robert (Bobby) Kinlaw 320 19.22%
Herman Lewis 303 18.20%
Brenda Clark 212 12.73%
Penny Johnson 41 2.46%
Write-In (Miscellaneous) 3 0.18%
TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED) (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 2 of 2
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Bruce Dickerson 438 74.62%
Robert Hester 149 25.38%
Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%
TOWN OF TAR HEEL MAYOR (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 1 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Sam Allen 15 100.00%
Write-In (Miscellaneous) 0 0.00%
TOWN OF TAR HEEL TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 3)
Precincts Reported: 1 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Derek J. Druzak 15 37.50%
Steve Dowless 14 35.00%
Write-In (Miscellaneous) 11 27.50%
TOWN OF WHITE LAKE TOWN COMMISSIONER (VOTE FOR 3)
Precincts Reported: 1 of 1
View Contest Details
NAME ON BALLOT PARTY BALLOT COUNT PERCENT
Richard (Sling) Shaw 172 26.58%
James (Bo) Barefoot 163 25.19%
Tim Blount 159 24.57%
Paul A. Evans 147 22.72%
Write-In (Miscellaneous) 6 0.93%