Here is the Bladen County sports schedule for Aug. 25-29. Schedule is subject to change.
MONDAY, AUG. 25
HIGH SCHOOL
Volleyball
Clinton at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
West Bladen at West Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Boys’ Soccer
Pender at West Bladen, 6 p.m.
Girls’ Tennis
Clinton at East Bladen, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau at Fayetteville Christian, 4 p.m.
Boys’ Soccer
Emereau at Fayetteville Christian, 4 p.m.
RECREATION
Tot Soccer at Bladen County Park
Team Rubble vs. Team Zuma, 6 p.m.
Team Everest vs. Team Marshall, 6 p.m.
Team Chase vs. Team Rocky, 6 p.m.
TUESDAY, AUG. 26
HIGH SCHOOL
Cross Country
East Bladen in Carolina Conference meet at North Duplin, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Boys’ Soccer
Emereau at Cape Fear Academy, 4 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Dynamos vs. Lightning, 6 p.m.
Mutiny vs. Raptors, 6 p.m.
Titans vs. Grizzlies, 7 p.m.
Hornets vs. Sharks, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Bolt vs. Spartans, 6 p.m.
DC United vs. Crew, 7 p.m.
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Spirit vs. Stars, 6 p.m.
Courage vs. Fire, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Vineyard Golf at White Lake, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, AUG. 27
HIGH SCHOOL
Volleyball
East Bladen at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Boys’ Soccer
East Bladen at West Bladen, 6 p.m.
Girls’ Tennis
East Bladen at West Bladen, 4 p.m.
THURSDAY, AUG. 28
HIGH SCHOOL
Volleyball
Hobbton at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
West Bladen at Heide Trask, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
JV Football
East Bladen at West Bladen, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Harrells Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.
RECREATION
Tot Soccer at Bladen County Park
Team Zuma vs. Team Chase, 6 p.m.
Team Rubble vs. Team Rocky, 6 p.m.
Team Tracker vs. Team Marshall, 6 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Revolution vs. Timbers, 6 p.m.
Quakes vs. Galaxy, 6 p.m.
Thunder vs. Cosmos, 7 p.m.
Railhawks vs. Fury, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Arsenal vs. Alliance, 6 p.m.
Fusion vs. Burn, 7 p.m.
FRIDAY, AUG. 29
HIGH SCHOOL
Football
West Bladen at East Bladen, 7 p.m.