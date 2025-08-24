Here is the Bladen County sports schedule for Aug. 25-29. Schedule is subject to change.

MONDAY, AUG. 25

HIGH SCHOOL

Volleyball

Clinton at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

West Bladen at West Columbus, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Boys’ Soccer

Pender at West Bladen, 6 p.m.

Girls’ Tennis

Clinton at East Bladen, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau at Fayetteville Christian, 4 p.m.

Boys’ Soccer

Emereau at Fayetteville Christian, 4 p.m.

RECREATION

Tot Soccer at Bladen County Park

Team Rubble vs. Team Zuma, 6 p.m.

Team Everest vs. Team Marshall, 6 p.m.

Team Chase vs. Team Rocky, 6 p.m.

TUESDAY, AUG. 26

HIGH SCHOOL

Cross Country

East Bladen in Carolina Conference meet at North Duplin, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Boys’ Soccer

Emereau at Cape Fear Academy, 4 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Dynamos vs. Lightning, 6 p.m.

Mutiny vs. Raptors, 6 p.m.

Titans vs. Grizzlies, 7 p.m.

Hornets vs. Sharks, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Bolt vs. Spartans, 6 p.m.

DC United vs. Crew, 7 p.m.

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Spirit vs. Stars, 6 p.m.

Courage vs. Fire, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Vineyard Golf at White Lake, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, AUG. 27

HIGH SCHOOL

Volleyball

East Bladen at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Boys’ Soccer

East Bladen at West Bladen, 6 p.m.

Girls’ Tennis

East Bladen at West Bladen, 4 p.m.

THURSDAY, AUG. 28

HIGH SCHOOL

Volleyball

Hobbton at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

West Bladen at Heide Trask, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

JV Football

East Bladen at West Bladen, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Harrells Christian vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.

RECREATION

Tot Soccer at Bladen County Park

Team Zuma vs. Team Chase, 6 p.m.

Team Rubble vs. Team Rocky, 6 p.m.

Team Tracker vs. Team Marshall, 6 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Revolution vs. Timbers, 6 p.m.

Quakes vs. Galaxy, 6 p.m.

Thunder vs. Cosmos, 7 p.m.

Railhawks vs. Fury, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Arsenal vs. Alliance, 6 p.m.

Fusion vs. Burn, 7 p.m.

FRIDAY, AUG. 29

HIGH SCHOOL

Football

West Bladen at East Bladen, 7 p.m.