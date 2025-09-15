Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 15-19. The schedule is subject to change.
MONDAY, SEPT. 15
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen at North Duplin, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Midway vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.
Soccer
Whiteville at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Midway at Emereau, Boys 4 p.m.
TUESDAY, SEPT. 16
HIGH SCHOOL
Volleyball
East Columbus at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Cross Country
East Bladen at Hobbton, 4 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Volleyball
Emereau at Cape Fear Academy
Soccer
Tar Heel at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Bladenboro at Tabor City, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Clarkton at Nakina, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Old Main Stream Academy at Emereau, Boys 4 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Mutiny vs. Hornets, 6 p.m.
Dynamos vs. Sharks, 6 p.m.
Titans vs. Raptors, 7 p.m.
Lightning vs. Grizzlies, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Fusion vs. Alliance, 6 p.m.
Arsenal vs. Rapids, 7 p.m.
10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Crew vs. Bolt, 6 p.m.
Spartans vs. DC United, 7 p.m.
10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Fire vs. Spirit, 6 p.m.
Stars vs. Courage, 7 p.m.
Golf
Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.
WEDNESDAY, SEPT. 17
HIGH SCHOOL
Boys’ Soccer
East Bladen at West Columbus, 5 p.m.
West Bladen at Whiteville, 6 p.m.
THURSDAY, SEPT. 18
HIGH SCHOOL
Volleyball
South Columbus at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.
Girls’ Tennis
South Columbus at West Bladen, 4 p.m.
JV Football
West Bladen at Union, 6:30 p.m.
East Bladen at South Columbus, 6 p.m.
MIDDLE SCHOOL
Soccer
Williams Township at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
Bladenboro at Nakina, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.
RECREATION
5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park
Mutiny vs. Lightning, 6 p.m.
Titans vs. Sharks, 6 p.m.
Hornets vs. Raptors, 7 p.m.
Dynamos vs. Grizzlies, 7 p.m.
7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park
Cosmos vs. Galaxy, 6 p.m.
Railhawks vs. Timbers, 6 p.m.
Quakes vs. Revolution, 7 p.m.
Thunder vs. Fury, 7 p.m.
7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park
Burn vs. Arsenal, 6 p.m.
Alliance vs. Rapids, 7 p.m.
FRIDAY, SEPT. 19
HIGH SCHOOL
Football
West Columbus at East Bladen, 7 p.m.
Union at West Bladen, 7 p.m.