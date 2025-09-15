Here is the Bladen County sports schedule for Sept. 15-19. The schedule is subject to change.

MONDAY, SEPT. 15

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

East Bladen at North Duplin, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Midway vs. Emereau at Elizabethtown Baptist Church, 4 p.m.

Soccer

Whiteville at Tar Heel, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Midway at Emereau, Boys 4 p.m.

TUESDAY, SEPT. 16

HIGH SCHOOL

Volleyball

East Columbus at East Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Cross Country

East Bladen at Hobbton, 4 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Volleyball

Emereau at Cape Fear Academy

Soccer

Tar Heel at Elizabethtown, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Bladenboro at Tabor City, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Clarkton at Nakina, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Old Main Stream Academy at Emereau, Boys 4 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Mutiny vs. Hornets, 6 p.m.

Dynamos vs. Sharks, 6 p.m.

Titans vs. Raptors, 7 p.m.

Lightning vs. Grizzlies, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Fusion vs. Alliance, 6 p.m.

Arsenal vs. Rapids, 7 p.m.

10-12-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Crew vs. Bolt, 6 p.m.

Spartans vs. DC United, 7 p.m.

10-12-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Fire vs. Spirit, 6 p.m.

Stars vs. Courage, 7 p.m.

Golf

Southeastern Fellowship Golf Association at Land ‘O Lakes Golf Club, Whiteville, 9:30 a.m.

WEDNESDAY, SEPT. 17

HIGH SCHOOL

Boys’ Soccer

East Bladen at West Columbus, 5 p.m.

West Bladen at Whiteville, 6 p.m.

THURSDAY, SEPT. 18

HIGH SCHOOL

Volleyball

South Columbus at West Bladen, JV 4:30 p.m., Varsity 6 p.m.

Girls’ Tennis

South Columbus at West Bladen, 4 p.m.

JV Football

West Bladen at Union, 6:30 p.m.

East Bladen at South Columbus, 6 p.m.

MIDDLE SCHOOL

Soccer

Williams Township at Clarkton, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

Bladenboro at Nakina, Girls 4 p.m.; Boys 5:15 p.m.

RECREATION

5-6-Year-Old Soccer at Bladen County Park

Mutiny vs. Lightning, 6 p.m.

Titans vs. Sharks, 6 p.m.

Hornets vs. Raptors, 7 p.m.

Dynamos vs. Grizzlies, 7 p.m.

7-9-Year-Old Boys’ Soccer at Bladen County Park

Cosmos vs. Galaxy, 6 p.m.

Railhawks vs. Timbers, 6 p.m.

Quakes vs. Revolution, 7 p.m.

Thunder vs. Fury, 7 p.m.

7-9-Year-Old Girls’ Soccer at Bladen County Park

Burn vs. Arsenal, 6 p.m.

Alliance vs. Rapids, 7 p.m.

FRIDAY, SEPT. 19

HIGH SCHOOL

Football

West Columbus at East Bladen, 7 p.m.

Union at West Bladen, 7 p.m.